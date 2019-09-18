Численность безработных в России упала до 3,3 миллиона человек (4,3 процента активного населения) в августе 2019 года и обновила исторический минимум. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Безработица в России упала до исторического минимума

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