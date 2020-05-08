с чего всё началось

Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте. По данным Минтруда, за месяц 20,5 млн человек потеряли работу: количество рабочих мест в частном секторе сократилось на 19,5 млн, а в государственном — на 980 тыс.

Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 2,7K

Происшествия Неизвестные «заминировали» два самолета в Домодедово Неизвестные заявили о минировании двух самолетов, которые вылетели из столичного аэропорта Домодедово.

Хоккей Тройка Козлова, Ларионова и Федорова признана лучшей в истории «Детройта» по версии ESPN Телеканал ESPN признал тройку Вячеслава Козлова, Игоря Ларионова и Сергея Федорова лучшей в истории клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт".

Общество В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города». 183

Политика Авиашоу пилотажных групп в Кубинке в честь 75-летия Победы В подмосковной Кубинке проходит авиашоу в честь 75-летия Победы. В мероприятии принимают участие четыре российские пилотажные группы.

Авто В России начались продажи электрогрузовика «Муравей» Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах. 44

Политика Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы Сегодня, 9 мая, президент России Владимир Путин обратился к гражданам и поздравил их с Днем Великой Победы. 1,1K

Армия и оружие В Сирии лётчики ВКС России провели авиапарад в честь Дня Победы Хмеймим, Сирия, 9 мая 2020, 12:38 — REGNUM Авиапарад над авиабазой Хмеймим в Сирии провели лётчики Воздушно-космических сил (ВКС) России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Экономика Банки России не начали открывать счета удаленно Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой. 60

Политика Киевляне несут цветы к памятникам в честь Дня Победы Киевляне, несмотря на запрет посещать парки в связи с карантином из-за коронавируса, несут цветы к памятникам в честь Дня Победы, полиция усиленно охраняет общественный порядок, передаёт корреспондент РИА Новости. 1

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу". 835

Происшествия Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме в поселке Тимирово Туймазинского района Республики Башкортостан. 4