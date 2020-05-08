Общество

КоммерсантъКоммерсантъБезработица в США достигла рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте. По данным Минтруда, за месяц 20,5 млн человек потеряли работу: количество рабочих мест в частном секторе сократилось на 19,5 млн, а в государственном — на 980 тыс.
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с чего всё началось
Как отмечает газета The Washington Post
, это наивысший уровень безработицы со времен Великой депрессии, однако показатель оказался лучше, чем ожидали аналитики.
Коммерсантъвчера в 10:47

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Безработица в США достигла рекордных 14,7%

Коммерсантъвчера в 10:47

В США зафиксирована рекордная безработица со времен Великой депрессии

Российская газетавчера в 09:13

Уровень безработицы в США оказался максимальным с 1940 года

Московский Комсомолецвчера в 09:49

Безработица в США выросла до 14,7% в апреле

Ведомостивчера в 09:16

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%

ТАССвчера в 10:00

В США безработица обновила максимум с 1940 года

Газета.Ruвчера в 08:55

Апрельская безработица в США, взлетев до рекордных 14,7%, оказалась ниже прогноза

Финмаркетвчера в 09:34
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
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Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
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Общество

Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»

Москва, 9 мая 2020, 15:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийской акции «Бессмертный полк».
REGNUM 08:40
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Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
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Происшествия

Неизвестные «заминировали» два самолета в Домодедово

Неизвестные заявили о минировании двух самолетов, которые вылетели из столичного аэропорта Домодедово.
Газета.Ru 06:35
Политика

Глава правительства Грузии прокомментировал отзыв посла с Украины

Тбилиси, 9 мая 2020, 11:48 — REGNUM Грузия отозвала посла с Украины, чтобы защитить отношения между странами от «авантюристов».
REGNUM 04:48
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Спорт

Horizon Zero Dawn вошла в топ-10 самых желаемых игр в Steam

Horizon Zero Dawn от студии Guerrilla Games заняла десятую строчку в списке желаемых игр в Steam.
CyberSport.ru 07:16
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Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки

News.ru 05:59
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Блокировка американцами российской колонны в Сирии попала на видео

Вечерний курьер 01:36
Хоккей

Тройка Козлова, Ларионова и Федорова признана лучшей в истории «Детройта» по версии ESPN

Телеканал ESPN признал тройку Вячеслава Козлова, Игоря Ларионова и Сергея Федорова лучшей в истории клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт".
ТАСС Спорт 07:10
Общество

В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
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Общество

Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
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Происшествия

В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса

Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 07:22
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Политика

Авиашоу пилотажных групп в Кубинке в честь 75-летия Победы

В подмосковной Кубинке проходит авиашоу в честь 75-летия Победы. В мероприятии принимают участие четыре российские пилотажные группы.
RT на русском 08:37
Авто

В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»

Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня вчера в 07:45
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Шоу-бизнес

Наталья Орейро удивила поклонников песней в честь Дня Победы

Уругвайская певица Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы.
Газета.Ru 08:36
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Общество

В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь

Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
Вести ФМ вчера в 03:43
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Общество

В Свердловской области ещё 121 человек заразился коронавирусом

За последние сутки коронавирусную инфекцию в Свердловской области подхватил ещё 121 человек.
Областная газета 03:45
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Политика

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

Сегодня, 9 мая, президент России Владимир Путин обратился к гражданам и поздравил их с Днем Великой Победы.
ИА СИА-Пресс 06:53
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Общество

Завершилось строительство главного храма Вооруженных сил

Строительство главного храма Вооруженных сил РФ завершилось в парке "Патриот" в Подмосковье.
РИА Новости 08:37
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Игры

Humble Bundle устроил раздачу космической стратегии Ashes of the Singularity: Escalation

Ashes of the Singularity: Escalation — стратегия в реальном времени от компании Stardock Entertainment.
3DNews вчера в 06:58
Армия и оружие

В Сирии лётчики ВКС России провели авиапарад в честь Дня Победы

Хмеймим, Сирия, 9 мая 2020, 12:38 — REGNUM Авиапарад над авиабазой Хмеймим в Сирии провели лётчики Воздушно-космических сил (ВКС) России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
REGNUM 05:38
Экономика

Банки России не начали открывать счета удаленно

Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
Газета.Ru вчера в 03:31
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Политика

Киевляне несут цветы к памятникам в честь Дня Победы

Киевляне, несмотря на запрет посещать парки в связи с карантином из-за коронавируса, несут цветы к памятникам в честь Дня Победы, полиция усиленно охраняет общественный порядок, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:58
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Общество

В Москве вылечились от коронавируса ещё 2520 пациентов

В Москве за сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 2520 пациентов.
RT на русском 03:33
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Наука

Шпинат и бактериальные ферменты превратили в искусственный хлоропласт

N+1 вчера в 13:09
Общество

В Воронежской области продлили режим повышенной готовности

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о продлении режим повышенной готовности.
Обозреватель Врн 07:41
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
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Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии

Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме в поселке Тимирово Туймазинского района Республики Башкортостан.
Известия 02:02
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Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
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