Общество
КоммерсантъБезработица в США достигла рекордных 14,7%
Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте. По данным Минтруда, за месяц 20,5 млн человек потеряли работу: количество рабочих мест в частном секторе сократилось на 19,5 млн, а в государственном — на 980 тыс.
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с чего всё началось
Как отмечает газета The Washington Post, это наивысший уровень безработицы со времен Великой депрессии, однако показатель оказался лучше, чем ожидали аналитики.Коммерсантъвчера в 10:47
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Апрельская безработица в США, взлетев до рекордных 14,7%, оказалась ниже прогноза
Финмаркетвчера в 09:34
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Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Общество
Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»
Москва, 9 мая 2020, 15:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийской акции «Бессмертный полк».
REGNUM 08:40
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Происшествия
Неизвестные «заминировали» два самолета в Домодедово
Неизвестные заявили о минировании двух самолетов, которые вылетели из столичного аэропорта Домодедово.
Газета.Ru 06:35
Политика
Глава правительства Грузии прокомментировал отзыв посла с Украины
Тбилиси, 9 мая 2020, 11:48 — REGNUM Грузия отозвала посла с Украины, чтобы защитить отношения между странами от «авантюристов».
REGNUM 04:48
Спорт
Horizon Zero Dawn вошла в топ-10 самых желаемых игр в Steam
Horizon Zero Dawn от студии Guerrilla Games заняла десятую строчку в списке желаемых игр в Steam.
CyberSport.ru 07:16
Армия и оружие
Блокировка американцами российской колонны в Сирии попала на видео
Вечерний курьер 01:36
Хоккей
Тройка Козлова, Ларионова и Федорова признана лучшей в истории «Детройта» по версии ESPN
Телеканал ESPN признал тройку Вячеслава Козлова, Игоря Ларионова и Сергея Федорова лучшей в истории клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт".
ТАСС Спорт 07:10
Общество
В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Происшествия
В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса
Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 07:22
Политика
Авиашоу пилотажных групп в Кубинке в честь 75-летия Победы
В подмосковной Кубинке проходит авиашоу в честь 75-летия Победы. В мероприятии принимают участие четыре российские пилотажные группы.
RT на русском 08:37
Авто
В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня вчера в 07:45
Шоу-бизнес
Наталья Орейро удивила поклонников песней в честь Дня Победы
Уругвайская певица Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы.
Газета.Ru 08:36
Общество
В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь
Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
Вести ФМ вчера в 03:43
Общество
В Свердловской области ещё 121 человек заразился коронавирусом
За последние сутки коронавирусную инфекцию в Свердловской области подхватил ещё 121 человек.
Областная газета 03:45
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Сегодня, 9 мая, президент России Владимир Путин обратился к гражданам и поздравил их с Днем Великой Победы.
ИА СИА-Пресс 06:53
Общество
Завершилось строительство главного храма Вооруженных сил
Строительство главного храма Вооруженных сил РФ завершилось в парке "Патриот" в Подмосковье.
РИА Новости 08:37
Игры
Humble Bundle устроил раздачу космической стратегии Ashes of the Singularity: Escalation
Ashes of the Singularity: Escalation — стратегия в реальном времени от компании Stardock Entertainment.
3DNews вчера в 06:58
Армия и оружие
В Сирии лётчики ВКС России провели авиапарад в честь Дня Победы
Хмеймим, Сирия, 9 мая 2020, 12:38 — REGNUM Авиапарад над авиабазой Хмеймим в Сирии провели лётчики Воздушно-космических сил (ВКС) России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
REGNUM 05:38
Экономика
Банки России не начали открывать счета удаленно
Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
Газета.Ru вчера в 03:31
Политика
Киевляне несут цветы к памятникам в честь Дня Победы
Киевляне, несмотря на запрет посещать парки в связи с карантином из-за коронавируса, несут цветы к памятникам в честь Дня Победы, полиция усиленно охраняет общественный порядок, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:58
Общество
В Москве вылечились от коронавируса ещё 2520 пациентов
В Москве за сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 2520 пациентов.
RT на русском 03:33
Общество
В Воронежской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о продлении режим повышенной готовности.
Обозреватель Врн 07:41
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии
Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме в поселке Тимирово Туймазинского района Республики Башкортостан.
Известия 02:02
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28