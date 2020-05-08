Общество

ТАССТАССУровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц. Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на данные министерства труда.
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с чего всё началось
Как отмечает газета The Washington Post
, это наивысший уровень безработицы со времен Великой депрессии, однако показатель оказался лучше, чем ожидали аналитики.
Коммерсантъ10:47

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Безработица в США достигла рекордных 14,7%

Коммерсантъ10:47

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%

ТАСС10:00

Апрельская безработица в США, взлетев до рекордных 14,7%, оказалась ниже прогноза

Финмаркет09:34

Безработица в США выросла до 14,7% в апреле

Ведомости09:16

В США зафиксирована рекордная безработица со времен Великой депрессии

Российская газета09:13

В США безработица обновила максимум с 1940 года

Газета.Ru08:55

Уровень безработицы в США оказался максимальным с 1940 года

Московский Комсомолец09:49
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Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

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Авто

Составлен список автомобилей с самым большим транспортным налогом

Специалисты составили список моделей, которые «станут в копеечку» своим владельцам.
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Политика

США назвали России условие для продления ракетного договора

Ранее США не исключали продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагали расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешнее соглашение, а также хотели включить в договор Китай, хотя в Пекине заявили, что в подобных переговорах не заинтересованы.
РИА Новости 17:53
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Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета 15:16
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Авто

УАЗ выпустит битопливный УАЗ «Пикап»

Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию УАЗ «Пикап».
Автоновости дня 06 мая в 07:26
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Наука

Фульгурит: когда молния ударяет в песок

Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.
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Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
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Армия и оружие

Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео

Lenta.ru 11:18
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Общество

«Вы что творите?»: гневная колонка екатеринбуржца о салюте в День Победы

Наш корреспондент Глеб Черный написал гневную колонку о том, почему провести праздничный салют — это худшее, что можно было придумать в современных условиях.
Екатеринбург Онлайн 10:34
Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета вчера в 16:47
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
РИА Новости 17:15
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Космос

Илон Маск опроверг информацию о своем участии в борьбе за OneWeb

Маск прокомментировал твитт одного из информационных агентств с сообщением о том, что ряд компаний, в том числе SpaceX, поборются за активы OneWeb, словами «Только не SpaceX».
ИА Красная Весна 16:35
Общество

Попова заявила, что ограничения сохранятся до появления вакцины

Определённые правила будут продолжать действовать в России до появления вакцины от коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 09:55
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Общество

Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК 11:15
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
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Общество

В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today 14:05
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Общество

Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
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Политика

Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлением по случаю 75-летия Победы, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Коммерсантъ 18:27
Финансы

Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне

Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08:48
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Политика

Зеленский возложил цветы к Вечному огню на границе с Россией

НТВ 10:16
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Общество

Путину представили план отмены ограничений в России в три этапа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа.
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Армия и оружие

В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»

Политическая Экспертиза 06:05
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Космос

Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса

Рабочие места в отрасли робототехники и освоения космоса являются перспективными в период пандемии коронавируса, считает старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов.
Lenta.ru вчера в 15:54
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Кино

Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»

Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».
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Армия и оружие

Министр обороны США приказал подчиненным использовать спутники Blackjack

Министр обороны США Марк Эспер приказал подчиненным обратить внимание на космическую программу Blackjack.
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Авто

Американские автодилеры вывозят автомобили в море

Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
Автоновости дня 01:38
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Политика

США заявили о непричастности к вторжению в Венесуэлу

Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к вторжению в Венесуэлу и по-прежнему работают над мирным процессом передачи власти, говорится в пятницу в официальном заявлении Совета по нацбезопасности (СНБ).
РИА Новости 19:36
Футбол

«Барселона» показала первую тренировку после паузы

ProstoProSport 13:00
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Футбол

Мбаппе признан лучшим бомбардиром Лиги 1

Игрок парижского "ПСЖ" Килиан Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции, передает сайт лиги .
Газета.Ru вчера в 16:48
Общество

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

В сообщении торговой площадки говорится, что причины уточняются.
Эхо Москвы 05:34
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