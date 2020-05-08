с чего всё началось

Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте. По данным Минтруда, за месяц 20,5 млн человек потеряли работу: количество рабочих мест в частном секторе сократилось на 19,5 млн, а в государственном — на 980 тыс.

Общество Три человека умерли от коронавируса в Ростовской области В Ростовской области на 9 мая коронавирус подтвердился еще у 80 человек, а за все время пандемии в регионе COVID-19 зарегистрирован у 1 674 человека, сообщили в пресс-службе информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. 17

Футбол Семёнов допустил, что футболисты «Ахмата» переболели коронавирусом Защитник грозненского «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов рассказал о массовой болезни среди игроков клуба.

Общество В День Победы над Саратовом пролетят бомбардировщики Потом в 9:42 над городом пролетит стратегический бомбардировщик Ту-160, который совместно с Ил-78 проведет имитацию дозаправки в воздухе. 122

Единоборства У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус У одного из бойцов турнира UFC 249, который состоится в ночь на 10 мая по московскому времени, положительный тест на коронавирус. 28

Общество В России за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев коронавируса За последние сутки в России выявили 10 тыс. 817 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны.

Авто В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3. 142

Шоу-бизнес На дачу переехала Оксана Самойлова вместе с Джиганом Совсем недавно сотни российских женщин начинали свой день с просмотра новостной ленты на предмет того, как именно чувствует себя многодетная мать Оксана Самойлова после расставания с рэпером Джиганом. 4

Общество Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры. 1,5K

Политика Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии. 374

Авто Разработан инновационный пластиковый распределительный вал Инженеры из Фраунхоферского института химических технологий соорудили пластиковый модуль распредвала. 7

Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 30

Общество Москвичей предупредили об аномальном похолодании Жителей Москвы ожидает резкое похолодание с 13 мая, температура понизится на 8–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 9 мая. 22

Единоборства Кремлёв предложил Усику и Ломаченко российское гражданство Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство.

Общество В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 404

Общество Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии. 1,1K

Общество Коэффициент распространения коронавируса в России достиг минимума Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил 1,06 - это минимальное с начала нового заболевания значение. 20

Общество Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью. 256