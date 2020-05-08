Общество

КоммерсантъКоммерсантъБезработица в США достигла рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте. По данным Минтруда, за месяц 20,5 млн человек потеряли работу: количество рабочих мест в частном секторе сократилось на 19,5 млн, а в государственном — на 980 тыс.
Читать в источнике
Комментировать171
с чего всё началось
Как отмечает газета The Washington Post
, это наивысший уровень безработицы со времен Великой депрессии, однако показатель оказался лучше, чем ожидали аналитики.
Коммерсантъвчера в 10:47

Подробнее о событии

Безработица в США достигла рекордных 14,7%

Коммерсантъвчера в 10:47

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%

ТАССвчера в 10:00

Апрельская безработица в США, взлетев до рекордных 14,7%, оказалась ниже прогноза

Финмаркетвчера в 09:34

Безработица в США выросла до 14,7% в апреле

Ведомостивчера в 09:16

В США зафиксирована рекордная безработица со времен Великой депрессии

Российская газетавчера в 09:13

В США безработица обновила максимум с 1940 года

Газета.Ruвчера в 08:55

Уровень безработицы в США оказался максимальным с 1940 года

Московский Комсомолецвчера в 09:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
Политика

Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР

7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru вчера в 08:53
6
Общество

Три человека умерли от коронавируса в Ростовской области

В Ростовской области на 9 мая коронавирус подтвердился еще у 80 человек, а за все время пандемии в регионе COVID-19 зарегистрирован у 1 674 человека, сообщили в пресс-службе информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Южная служба новостей 04:01
17
Футбол

Семёнов допустил, что футболисты «Ахмата» переболели коронавирусом

Защитник грозненского «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов рассказал о массовой болезни среди игроков клуба.
RT на русском 05:12
Игры

Star Wars Jedi: Fallen Order привлекла 10 миллионов уникальных игроков

Издатель огласил информацию о своих играх: FIFA 20 привлекла 25 миллионов уникальных игроков, Star Wars Jedi: Fallen Order – 10 миллионов.
Cyber.sports.ru 06 мая в 09:02
1
Политика

Путин поздравил россиян с Днем Победы

BFM.ru 03:03
368
Общество

В День Победы над Саратовом пролетят бомбардировщики

Потом в 9:42 над городом пролетит стратегический бомбардировщик Ту-160, который совместно с Ил-78 проведет имитацию дозаправки в воздухе.
RuNews24.ru 06 мая в 05:48
122
Единоборства

У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус

У одного из бойцов турнира UFC 249, который состоится в ночь на 10 мая по московскому времени, положительный тест на коронавирус.
Российская газета 01:55
28
Общество

В России за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 10 тыс. 817 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны.
Мойка78 04:09
Авто

В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин

С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс 00:18
142
Шоу-бизнес

На дачу переехала Оксана Самойлова вместе с Джиганом

Совсем недавно сотни российских женщин начинали свой день с просмотра новостной ленты на предмет того, как именно чувствует себя многодетная мать Оксана Самойлова после расставания с рэпером Джиганом.
Live24 вчера в 12:20
4
Общество

Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин

Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
1,5K
Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
299
Здоровье

Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай

Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
46
Политика

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru вчера в 08:44
374
Авто

Разработан инновационный пластиковый распределительный вал

Инженеры из Фраунхоферского института химических технологий соорудили пластиковый модуль распредвала.
SpeedMe 03:49
7
Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
30
Общество

Сергей Меняйло заявил о продлении режима самоизоляции в Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа, будет продлен.
ИркСиб 00:47
127
Политика

В Минске проходит парад в честь 75-летия Победы

Республика Беларусь, 9 мая 2020, 11:15 — REGNUM В столице Белоруссии начался парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
REGNUM 04:15
54
Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Жителей Москвы ожидает резкое похолодание с 13 мая, температура понизится на 8–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 9 мая.
Известия 01:57
22
Политика

Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем Победы

Политика Сегодня 05:00
Здоровье

В Тверской области обновлена сводка по коронавирусу на 8 мая

По информации на 8 мая в Тверской области выздоровели 263 человека, еще у 15 человек заболевание подтверждено.
Все о Твери и Тверской области вчера в 04:46
3
Единоборства

Кремлёв предложил Усику и Ломаченко российское гражданство

Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство.
Pravda.Ru 07 мая в 10:44
Общество

В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус

В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
404
Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 07 мая в 14:14
1,1K
Общество

Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России

В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
Агробук вчера в 03:26
569
Общество

Коэффициент распространения коронавируса в России достиг минимума

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил 1,06 - это минимальное с начала нового заболевания значение.
ТАСС 04:41
20
Технологии

Илон Маск обещает в течение года начать чипировать людей

Портал Поиск вчера в 12:31
310
Политика

Путин возложил цветы к Вечному огню

Российская газета 03:26
852
Общество

Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью

Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
256
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
724
Как работают Яндекс.Новости?
Главное