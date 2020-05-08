Общество
ВедомостиБезработица в США выросла до 14,7% в апреле
Еще в феврале безработица в США находилась на самом низком за последние полвека уровне в 3,5%. Однако в апреле количество рабочих мест сократилось на 20,5 млн, в результате безработица выросла до 14,7%, сообщило в пятницу министерство труда.
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Общество
В Свердловской области введут дневной режим тишины
В Свердловской области подготовлен проект закона «режима дневной тишины», об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram.
Вечерние Ведомости 11:44
Общество
Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая
Власти Москвы с 12 мая отменят возможность оформить цифровой проспуск через SMS на номер 7377, сообщил руководитель городского департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
Интерфакс 11:28
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
Происшествия
Неизвестные устроили стрельбу в центре Москвы
В полицию обратился водитель иномарки, сообщивший, что между ним и неизвестными гражданами на автомобиле Mercedes произошел конфликт, в ходе которого неизвестные произвели из салона выстрелы из неустановленного оружия, после чего скрылись.
Известия 08:03
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
Российская газета 04:33
Финансы
Минфин более чем в три раза увеличит продажи валюты в мае
В период с 7 апреля по 12 мая ежедневный объем продажи иностранной валюты составлял в эквиваленте лишь 3,5 млрд руб.
Российская газета 05:23
Общество
В Курской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
Остальные организации, на которые ранее распространялось действие указа президента о нерабочих днях, смогут с 12 мая возобновить свою деятельность.
Секунда 08:27
Общество
В Петербурге закрытие «Каруселей» привело к столпотворению
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 20:12 — REGNUM Скидки в связи с закрытием трех гипермаркетов сети «Карусель» в Санкт-Петербурге вызвали ажиотаж среди горожан и привели к столпотворению в магазинах.
REGNUM 13:12
Общество
«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»
Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета вчера в 12:16
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило 30 тысяч
Более 30 тысяч человек умерли в Италии из-за заболевания, вызываемого коронавирусом.
News.ru 12:48
Политика
КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском вчера в 15:07
Наука
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
РИА Новости 07:13
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель
Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК вчера в 07:12
Общество
«Открытые медиа» : Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня
Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 12:01
Политика
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили на Украине
Тбилиси отзывает своего посла Теймураза Шарашенидзе из Киева в связи с назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили руководителем исполнительного комитета реформ Украины.
Национальная служба новостей 05:39
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Армия и оружие
Сирия отказалась от ЗРПК «Панцирь-С» и перешла на Бук-М2Э
Военное дело вчера в 03:57
Общество
В Пензенской области продлили режим самоизоляции
Режим повышенной готовности в Пензенской области, введенный в связи с пандемией коронавируса, продлен до 17 мая.
ТАСС 11:14
Общество
В Калининградской области решено ввести масочный режим
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что с 12 мая в регионе вводится обязательный масочный режим.
Московский Комсомолец 08:37
Здоровье
Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при COVID-19.
РИА Новости 10:30
Экономика
Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор
В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.
РБК 08:21
Общество
В Пермском крае и Вологодской области продлили режим самоизоляции
В Вологодской области режим самоизоляции продлили до 1 июля. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников, передают «Невские новости».
RT на русском 10:25
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Технологии
Утечка: LEGO Star Wars The Skywalker Saga выйдет 20 октября
В свежем эпизоде еженедельной передачи This Week in Star Wars внезапно объявили дату выхода LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — релиз состоится 20 октября на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС.
Игромания.ру 09:43
Технологии
Илон Маск начнет чипировать людей уже в 2020 году
Маск уверен, что с помощью решений Neuralink можно будет не только успешно лечить болезнь Паркинсона или Альцгеймера, но и "сохранить и усилить" функции мозга у здоровых людей.
Газета.Ru 05:13
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошёл вооружённый конфликт
RT на русском 11:27
Политика
Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на поездки внутри Шенгена
«Сегодня Еврокомиссия предложила странам — членам Шенгена и странам, ассоциированным с Шенгеном, продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
Известия 12:30
Финансы
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08:48
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54