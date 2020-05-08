Общество

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаВ США зафиксирован рекордный уровень безработицы

Около 20,5 млн жителей США потеряли работу в апреле, в связи с чем уровень безработицы взлетел до рекордных 14,7%, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные Минтруда. Наибольшее сокращение рабочих мест наблюдается в частном секторе, где работы лишилось 19,5 млн американцев.
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с чего всё началось
Как отмечает газета The Washington Post
, это наивысший уровень безработицы со времен Великой депрессии, однако показатель оказался лучше, чем ожидали аналитики.
Коммерсантъ10:47

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Безработица в США достигла максимума со времен Великой депрессии

РБК15:40

В США зафиксирована рекордная безработица со времен Великой депрессии

Российская газета09:13

Безработица в США достигла рекордных 14,7%

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Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%

ТАСС10:00

Безработица в США выросла до 14,7% в апреле

Ведомости09:16

Безработица в США в апреле выросла до 14,7%

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Апрельская безработица в США, взлетев до рекордных 14,7%, оказалась ниже прогноза

Финмаркет09:34
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 23:20, Ашберн
Происшествия

Авторитетный красноярский бизнесмен Анатолий Быков обвинил губернатора региона в сговоре против него

Бизнесмен и экс-депутат краевого заксобрания Анатолий Быков считает, что дело против него инициировали гебернатор Красноярского Края Александр Усс и глава регионального управления МВД Александр Речицкий.
Эхо Москвы 11:27
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Здоровье

Выявлено шесть фактов заболевания коронавирусом в Жуковском за сутки

Всего на текущий момент в Московской области выявлено 17432 случаев инфицирования коронавирусом.
Авиаград Жуковский вчера в 14:07
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Энергетика

Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу

В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
Коммерсантъ вчера в 07:18
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Происшествия

Экс-главе СКР по Волгоградской области предъявили новое обвинение

REGNUM вчера в 10:04
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Общество

Водонаева раскритиковала Малышеву за фейки о коронавирусе

Бывшая участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева обвинила ведущую программы "Жить здорово" доктора медицинских наук Елену Малышеву в распространении фейков о коронавирусе.
РИА Новости 21:51
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Политика

Помпео опроверг причастность США к попытке вторжения в Венесуэлу

США не причастны к попытке вооруженного вторжения наемников в Венесуэлу, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Бену Шапиро.
РБК 22:31
Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня вчера в 06:20
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Экономика

Названа опасность досрочного погашения кредита

Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным.
Lenta.ru 21:40
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Общество

В Сербии представили почтовую марку в честь 75-летия Победы

Министр труда, занятости и по социальным вопросам Сербии Зоран Джорджевич представил в пятницу почтовую марку, выпущенную в честь Дня Победы и "Бессмертного полка".
ТАСС 14:27
Армия и оружие

Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео

Lenta.ru 11:18
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Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 1000

В Москве за сутки скончались еще 54 пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщили в столичном оперативном штабе.
РБК 15:10
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Общество

Вирусологи оценили риск заразиться коронавирусом в море или бассейне

Исследователи из Высшего совета научных исследований (CSIC) изучили возможность распространения вируса SARS-CoV-2 в бассейнах и других местах для купания.
Российская газета 17:33
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Хоккей

Толчинский и Шарипзянов подписали контракты с «Авангардом»

Омский клуб подписал контракт с Шарипзяновым на три года, с Толчинским – на два.
Sports.ru 09:01
Общество

Мероприятия в честь 75-летия Победы во многих регионах России пройдут по большей части по одному и тому же сценарию

Сценарий празднования 75-летия годовщины Дня Победы в большинстве регионов во многом оказался схожим, потому что его основу готовили в Москве.
Эхо Москвы 23:12
Общество

О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 10:58
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Общество

Текслер рассказал об условиях снятия ограничений в Челябинской области

Напомним, к 8 мая в Челябинской области зафиксировано 967 случаев заражения коронавирусом, из них 68 – за последние сутки.
АиФ Челябинск 06:12
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Армия и оружие

Маршал в сердцах: «Ночные волки» принесли цветы к постаменту Коневу в Праге

В Праге европейский филиал «Ночных волков» возложил цветы к памятному месту, где месяц назад был снесён монумент маршалу Ивану Коневу, освободившему чешскую столицу от немецко-фашистских оккупантов.
Евразия Daily 01:25
Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru 05:53
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Общество

В Свердловской области выявили ещё 155 человек с коронавирусом

REGNUM 03:41
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Общество

Ученый назвал способы дезинфекции масок

После использования все защитные маски представляют опасность для человека и требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией, об этом АГН "Москва" заявил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов.
РИА Новости 22:16
Происшествия

Суд арестовал создателя проекта «Омбудсмен полиции»

Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Ведомости 10:52
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Происшествия

В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
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Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
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Общество

В Чечне со следующей недели заработают малые предприятия в сфере услуг

Автосервисы и небольшие магазины, закрытые ранее из-за коронавируса, откроют в Чечне со следующей недели.
ТАСС 20:44
Кино

8 мая «Россия 1» покажет премьеру военной драмы «Ржев»

Уже завтра на телеканале Россия-1 состоится телевизионная премьера фильма «Ржев».
ГТРК Тверь вчера в 12:11
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Здоровье

Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе

Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при COVID-19.
РИА Новости 10:30
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Авто

Новый шламовоз на шасси Камаза защитит экологию

Разработчики уверены в том, что новая техника будет востребована представителями данной промышленности, которые постоянно занимаются переработкой и последующей утилизацией отходов, получаемых в результате газовой и нефтяной деятельности.
Car.ru 05:14
Общество

SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар

Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
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Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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Общество

Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
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