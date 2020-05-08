с чего всё началось

Около 20,5 млн жителей США потеряли работу в апреле, в связи с чем уровень безработицы взлетел до рекордных 14,7%, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные Минтруда. Наибольшее сокращение рабочих мест наблюдается в частном секторе, где работы лишилось 19,5 млн американцев.

Общество Водонаева раскритиковала Малышеву за фейки о коронавирусе Бывшая участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева обвинила ведущую программы "Жить здорово" доктора медицинских наук Елену Малышеву в распространении фейков о коронавирусе. 2

Политика Помпео опроверг причастность США к попытке вторжения в Венесуэлу США не причастны к попытке вооруженного вторжения наемников в Венесуэлу, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Бену Шапиро.

Экономика Названа опасность досрочного погашения кредита Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным. 61

Общество В Сербии представили почтовую марку в честь 75-летия Победы Министр труда, занятости и по социальным вопросам Сербии Зоран Джорджевич представил в пятницу почтовую марку, выпущенную в честь Дня Победы и "Бессмертного полка".

Хоккей Толчинский и Шарипзянов подписали контракты с «Авангардом» Омский клуб подписал контракт с Шарипзяновым на три года, с Толчинским – на два.

Армия и оружие Маршал в сердцах: «Ночные волки» принесли цветы к постаменту Коневу в Праге В Праге европейский филиал «Ночных волков» возложил цветы к памятному месту, где месяц назад был снесён монумент маршалу Ивану Коневу, освободившему чешскую столицу от немецко-фашистских оккупантов.

Музыка Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer". 141

Общество Ученый назвал способы дезинфекции масок После использования все защитные маски представляют опасность для человека и требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией, об этом АГН "Москва" заявил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов.

Происшествия В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову. 134

Финансы Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка. 139

Авто Новый шламовоз на шасси Камаза защитит экологию Разработчики уверены в том, что новая техника будет востребована представителями данной промышленности, которые постоянно занимаются переработкой и последующей утилизацией отходов, получаемых в результате газовой и нефтяной деятельности.

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 567