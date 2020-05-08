Общество
КоммерсантъБезработица в США достигла рекордных 14,7%
Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте. По данным Минтруда, за месяц 20,5 млн человек потеряли работу: количество рабочих мест в частном секторе сократилось на 19,5 млн, а в государственном — на 980 тыс.
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с чего всё началось
Как отмечает газета The Washington Post, это наивысший уровень безработицы со времен Великой депрессии, однако показатель оказался лучше, чем ожидали аналитики.Коммерсантъвчера в 10:47
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Апрельская безработица в США, взлетев до рекордных 14,7%, оказалась ниже прогноза
Финмаркетвчера в 09:34
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Общество
В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь
Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
Вести ФМ вчера в 03:43
Политика
Трамп считает, что коронавирус исчезнет сам
Президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что новый тип коронавируса COVID-19 исчезнет сам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Актер Николай Наумов обратился к Волкову и Исмаилову
RuNews24.ru 00:00
Армия и оружие
Корабли НАТО ушли из Баренцева моря
Группа кораблей НАТО ушла из Баренцева моря, сообщает пресс-служба Шестого флота США.
Коммерсантъ вчера в 21:13
Политика
Решение КС Молдавии вызвало недоумение российского МИДа
В Москве выразили недоумение и сожаление в связи с решением Конституционного суда Молдавии, фактически аннулировавшим Соглашение о предоставлении Россией Молдавии кредита на 200 миллионов евро.
Вести.Ru вчера в 14:36
Здоровье
Жители Дагестана обратились к Путину: «Статистика смертей ужасает, лечения нет»
Адвокат из Махачкалы Аида Касимова обратилась с письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказала «об устрашающей статистике по числу смертности» в республике Дагестан, которая скрывается властями.
Московский Комсомолец вчера в 08:56
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 17:15
Общество
В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус
В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
Хоккей
Лайпсик покинет «Вашингтон» из-за критики в сторону одноклубников
Игрок критиковал их в частном чате, назвав Гранита Хэтэуэя и Ника Дауда «неудачниками» и прокомментировав фото Джейка Виртанена с друзьями: «Без сомнения, это самая худшая команда в мире».
REGNUM вчера в 11:57
Общество
Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём Победы и пообещал отметить праздник после окончания пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:03
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
Происшествия
В Кузбассе умер шестой пациент с коронавирусом
Шестой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки выявили еще 19 жителей Кемеровской области с коронавирусом, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:43
Здоровье
Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай
Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
Энергетика
Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу
В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
Коммерсантъ 07 мая в 07:18
Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС вчера в 20:26
Единоборства
У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус
У одного из бойцов турнира UFC 249, который состоится в ночь на 10 мая по московскому времени, положительный тест на коронавирус.
Российская газета 01:55
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
Происшествия
Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска избрал меру пресечения бизнесмену и экс-депутату Законодательного Собрания Красноярского края Анатолию Быкову, сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда.
Российская газета вчера в 06:28
Здоровье
Минздрав беспокоит ситуация с коронавирусом в Дагестане
Беспокойство Минздрава вызывает ситуация с распространением COVID-19 в Дагестане, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия».
Парламентская газета вчера в 07:03
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе
Недавно культурист показал фейковую растяжку на столе в новом видео, опубликованным в Instagram.
Актуальные Новости вчера в 10:03
Общество
На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС вчера в 11:48
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Культура
Роднянский представит сериал о немецких гей-активистах в СССР
"Речь идет об удивительном эпизоде советской истории, когда в 1978 году секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов, находившийся с официальным визитом в ФРГ, случайно принял за коммунистов зажигательно выступавших на митинге молодых людей и пригласил в СССР группу немецких гей-активистов", - отметил он.
ТАСС вчера в 08:10
Общество
В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски
Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM вчера в 12:28
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
Политика
Помпео опроверг причастность к США к попытке вторжения в Венесуэлу
Госсекретарь США Майк Помпео опроверг причастность Вашингтона к попытке вторжения в Венесуэлу.
Известия вчера в 23:19
Общество
«Северсталь» предложила главам четырех регионов ввести карантин
Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры.
REGNUM вчера в 23:38
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Общество
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 07 мая в 09:14