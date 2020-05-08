Общество

КоммерсантъКоммерсантъБезработица в США достигла рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте. По данным Минтруда, за месяц 20,5 млн человек потеряли работу: количество рабочих мест в частном секторе сократилось на 19,5 млн, а в государственном — на 980 тыс.
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с чего всё началось
Как отмечает газета The Washington Post
, это наивысший уровень безработицы со времен Великой депрессии, однако показатель оказался лучше, чем ожидали аналитики.
Коммерсантъвчера в 10:47

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Безработица в США достигла рекордных 14,7%

Коммерсантъвчера в 10:47

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%

ТАССвчера в 10:00

В США безработица обновила максимум с 1940 года

Газета.Ruвчера в 08:55

Безработица в США выросла до 14,7% в апреле

Ведомостивчера в 09:16

В США зафиксирована рекордная безработица со времен Великой депрессии

Российская газетавчера в 09:13

Уровень безработицы в США оказался максимальным с 1940 года

Московский Комсомолецвчера в 09:49

Апрельская безработица в США, взлетев до рекордных 14,7%, оказалась ниже прогноза

Финмаркетвчера в 09:34
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Общество

В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь

Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
Вести ФМ вчера в 03:43
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Политика

Трамп считает, что коронавирус исчезнет сам

Президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что новый тип коронавируса COVID-19 исчезнет сам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:46
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Шоу-бизнес

Актер Николай Наумов обратился к Волкову и Исмаилову

RuNews24.ru 00:00
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Армия и оружие

Корабли НАТО ушли из Баренцева моря

Группа кораблей НАТО ушла из Баренцева моря, сообщает пресс-служба Шестого флота США.
Коммерсантъ вчера в 21:13
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Политика

Решение КС Молдавии вызвало недоумение российского МИДа

В Москве выразили недоумение и сожаление в связи с решением Конституционного суда Молдавии, фактически аннулировавшим Соглашение о предоставлении Россией Молдавии кредита на 200 миллионов евро.
Вести.Ru вчера в 14:36
Здоровье

Жители Дагестана обратились к Путину: «Статистика смертей ужасает, лечения нет»

Адвокат из Махачкалы Аида Касимова обратилась с письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказала «об устрашающей статистике по числу смертности» в республике Дагестан, которая скрывается властями.
Московский Комсомолец вчера в 08:56
3
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 17:15
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Общество

В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус

В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
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Хоккей

Лайпсик покинет «Вашингтон» из-за критики в сторону одноклубников

Игрок критиковал их в частном чате, назвав Гранита Хэтэуэя и Ника Дауда «неудачниками» и прокомментировав фото Джейка Виртанена с друзьями: «Без сомнения, это самая худшая команда в мире».
REGNUM вчера в 11:57
Общество

Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём Победы и пообещал отметить праздник после окончания пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:03
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
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Происшествия

В Кузбассе умер шестой пациент с коронавирусом

Шестой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки выявили еще 19 жителей Кемеровской области с коронавирусом, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:43
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Здоровье

Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай

Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
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Энергетика

Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу

В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
Коммерсантъ 07 мая в 07:18
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Общество

Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом

Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС вчера в 20:26
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Единоборства

У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус

У одного из бойцов турнира UFC 249, который состоится в ночь на 10 мая по московскому времени, положительный тест на коронавирус.
Российская газета 01:55
3
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
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Происшествия

Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска избрал меру пресечения бизнесмену и экс-депутату Законодательного Собрания Красноярского края Анатолию Быкову, сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда.
Российская газета вчера в 06:28
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Происшествия

Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в Башкирии

ТАСС 01:32
Здоровье

Минздрав беспокоит ситуация с коронавирусом в Дагестане

Беспокойство Минздрава вызывает ситуация с распространением COVID-19 в Дагестане, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия».
Парламентская газета вчера в 07:03
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Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе

Недавно культурист показал фейковую растяжку на столе в новом видео, опубликованным в Instagram.
Актуальные Новости вчера в 10:03
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Общество

На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой

Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС вчера в 11:48
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
1,9K
Культура

Роднянский представит сериал о немецких гей-активистах в СССР

"Речь идет об удивительном эпизоде советской истории, когда в 1978 году секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов, находившийся с официальным визитом в ФРГ, случайно принял за коммунистов зажигательно выступавших на митинге молодых людей и пригласил в СССР группу немецких гей-активистов", - отметил он.
ТАСС вчера в 08:10
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Общество

В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски

Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM вчера в 12:28
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Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
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Политика

Помпео опроверг причастность к США к попытке вторжения в Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео опроверг причастность Вашингтона к попытке вторжения в Венесуэлу.
Известия вчера в 23:19
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Общество

«Северсталь» предложила главам четырех регионов ввести карантин

Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры.
REGNUM вчера в 23:38
1,2K
Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
1,4K
Общество

Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 07 мая в 09:14
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