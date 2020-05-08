с чего всё началось

Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте. По данным Минтруда, за месяц 20,5 млн человек потеряли работу: количество рабочих мест в частном секторе сократилось на 19,5 млн, а в государственном — на 980 тыс.

Политика Трамп считает, что коронавирус исчезнет сам Президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что новый тип коронавируса COVID-19 исчезнет сам. Об этом сообщает РИА "Новости". 7

Политика Решение КС Молдавии вызвало недоумение российского МИДа В Москве выразили недоумение и сожаление в связи с решением Конституционного суда Молдавии, фактически аннулировавшим Соглашение о предоставлении Россией Молдавии кредита на 200 миллионов евро.

Здоровье Жители Дагестана обратились к Путину: «Статистика смертей ужасает, лечения нет» Адвокат из Махачкалы Аида Касимова обратилась с письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказала «об устрашающей статистике по числу смертности» в республике Дагестан, которая скрывается властями. 3

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства. 492

Общество В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 270

Хоккей Лайпсик покинет «Вашингтон» из-за критики в сторону одноклубников Игрок критиковал их в частном чате, назвав Гранита Хэтэуэя и Ника Дауда «неудачниками» и прокомментировав фото Джейка Виртанена с друзьями: «Без сомнения, это самая худшая команда в мире».

Общество Собянин поздравил москвичей с Днем Победы Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём Победы и пообещал отметить праздник после окончания пандемии коронавируса. 26

Происшествия В Кузбассе умер шестой пациент с коронавирусом Шестой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки выявили еще 19 жителей Кемеровской области с коронавирусом, сообщил губернатор Сергей Цивилев. 7

Общество Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии. 77

Единоборства У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус У одного из бойцов турнира UFC 249, который состоится в ночь на 10 мая по московскому времени, положительный тест на коронавирус. 3

Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 118

Происшествия Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова Свердловский районный суд Красноярска избрал меру пресечения бизнесмену и экс-депутату Законодательного Собрания Красноярского края Анатолию Быкову, сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда. 199

Здоровье Минздрав беспокоит ситуация с коронавирусом в Дагестане Беспокойство Минздрава вызывает ситуация с распространением COVID-19 в Дагестане, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия». 74

Культура Роднянский представит сериал о немецких гей-активистах в СССР "Речь идет об удивительном эпизоде советской истории, когда в 1978 году секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов, находившийся с официальным визитом в ФРГ, случайно принял за коммунистов зажигательно выступавших на митинге молодых людей и пригласил в СССР группу немецких гей-активистов", - отметил он. 3

Финансы Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка. 164

Общество «Северсталь» предложила главам четырех регионов ввести карантин Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры. 1,2K

Общество В Москве отменят оформление пропусков через СМС Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости". 1,4K