Общество

КоммерсантъКоммерсантъБезработица в США достигла рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте. По данным Минтруда, за месяц 20,5 млн человек потеряли работу: количество рабочих мест в частном секторе сократилось на 19,5 млн, а в государственном — на 980 тыс.
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Безработица в США выросла до 14,7% в апреле

Ведомости08 мая в 09:16

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%

ТАСС08 мая в 10:00

Уровень безработицы в США оказался максимальным с 1940 года

Московский Комсомолец08 мая в 09:49

Безработица в США достигла рекордных 14,7%

Коммерсантъ08 мая в 10:47

В США зафиксирована рекордная безработица со времен Великой депрессии

Российская газета08 мая в 09:13

В США безработица обновила максимум с 1940 года

Газета.Ru08 мая в 08:55

Апрельская безработица в США, взлетев до рекордных 14,7%, оказалась ниже прогноза

Финмаркет08 мая в 09:34
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Происшествия

Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа

Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором в результате пожара погибли девять человек и ещё девять пострадали.
RT на русском 04:26
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Политика

Президент Путин 11 мая может продлить нерабочие дни

Президент России Владимир Путин завтра, 11 мая, проведет очередное совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространением коронавируса, а также возможность продления периода нерабочих дней.
БрянскToday вчера в 14:49
5,2K
Происшествия

Полиция задержала виновника скопления людей на рынке в Петербурге

РИА Новости 05:17
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Общество

Нарушителей самоизоляции в Крыму ищут с вертолета

Полицейские совместно с Росгвардией начали патрулировать территорию Крыма с вертолета, пишет КрымИнформ.
Форпост Севастополь 04:30
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Единоборства

UFC 249. У Тони Фергюсона выявлен перелом орбитальной кости

Вести.Ru 01:25
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Экономика

Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета

Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, с 1 июля повышается в три раза налог на добавленную стоимость, с пяти до пятнадцати процентов.
Lenta.ru 01:40
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Общество

В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим

«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
RT на русском 09 мая в 18:07
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Политика

В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
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Экономика

Bloomberg узнал о планах Центробанка напечатать 1,5 триллиона рублей

Центробанк планирует в мае ввести в банковскую систему 1,5 тлн рублей в виде долгосрочных репо - займ денежных средств под залог ценных бумаг.
Московский Комсомолец 01:47
3
Политика

Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 04:50
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Политика

Молдавия вновь обратится к РФ с просьбой о кредите в €200 млн

«В ближайшие дни правительство Молдавии обратится к правительству РФ, чтобы обсудить возможность получения кредита в размере €200 млн, вероятно, соответствующая инициатива будет официально выдвинута на этой неделе на заседании кабмина», — цитирует его «РИА Новости».
Известия 05:58
Армия и оружие

Иранский фрегат затопил во время учений дружественный ракетный катер

Эхо Москвы вчера в 23:18
Армия и оружие

ТАСС: в России прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты

В России недавно прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ вчера в 22:51
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Общество

Брянск вошел в топ-100 городов РФ по уровню боязни коронавируса

Эксперты Центра политической конъюнктуры проанализировали данные о поисковых запросах россиян и определили топ-100 городов, где чаще всего ищут информацию о коронавирусе.
Наш Брянск.Ru 05:20
Фигурное катание

Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
RT на русском 03:46
8
Общество

Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев

Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
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Происшествия

Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
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Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс вчера в 12:02
11
Общество

В Татарстане с 12 мая отменяют пропускной режим

В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным получение пропуска для выхода из дома, следует из постановления (.pdf) кабмина республики.
Коммерсантъ вчера в 17:05
604
Здоровье

Создан калькулятор для подсчета вероятности смерти от коронавируса

Польские ученые создали калькулятор для подсчета вероятности летального исхода при коронавирусе.
Lenta.ru 06:27
Происшествия

Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов

Известия вчера в 12:25
11
Общество

ВОЗ заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Россия вышла на плато по коронавирусу нового штамма, заявили во Всемирной организации здравоохранения.
Sputnik Таджикистан 03:01
291
Происшествия

Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили

Известия вчера в 07:02
53
Общество

Как изменится режим самоизоляции в Татарстане с 12 мая

С 12 мая в Татарстане вступают в силу ряд изменений относительно режима самоизоляции. Об этом говорится в постановлении Кабмина РТ.
Татарстан-24 05:09
93
Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета вчера в 08:13
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Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по территории Индии

В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело 04:35
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Футбол

Решение о возобновлении сезона в РПЛ примут до 27 мая

Было решено, что 27 мая крайний день, чтобы сделать выбор о продолжении или досрочной остановке турнира.
Vprognoze.ru 06:04
Шоу-бизнес

Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы

Поздравления россиянам с Днём Победы сегодня поступают со всего мира. Так, свою лепту внесла и популярная певица Наталья Орейро.
КМВ Новости 09 мая в 08:16
172
Общество

Россия вышла на третье место по числу зараженных коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в России выросло до 221344 человек.
РИА Новости 05:00
1,6K
Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая

Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
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