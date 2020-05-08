Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБезработица в США достигла рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте. По данным Минтруда, за месяц 20,5 млн человек потеряли работу: количество рабочих мест в частном секторе сократилось на 19,5 млн, а в государственном — на 980 тыс.
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Безработица в США побила рекорд за всё время после Второй мировой

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Безработица в США в апреле выросла до 14,7%

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Безработица в США подскочила до рекорда со времен Второй мировой войны

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В США безработица обновила максимум с 1940 года

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Апрельская безработица в США, взлетев до рекордных 14,7%, оказалась ниже прогноза

Финмаркет09:34
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Армия и оружие

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Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
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На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой

Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
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Общество

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Выход России из режима ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, в зависимости от региона возможен в конце мая – начале июня, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 1».
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Особое мнение: Николай Сванидзе

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Политика

Трамп объявил, что экономика США входит в фазу «перехода к величию»

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Законопроект об особенностях договоров аренды внесен в Госдуму

Москва, 8 мая 2020, 07:32 — REGNUM Законопроект, направленный на поддержку арендаторов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:32
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В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
Lenta.ru 16:47
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Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

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Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

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Игры

Анонсированы первые игры для Xbox Series X

Компания Microsoft огласила список из 13 игр, которые первыми станут доступны на игровой приставке Xbox Series X следующего поколения.
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Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
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Энергетика

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Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы

Президент США Дональд Трамп обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель годовщину Победы и коронавирус, сообщил в заявлении представитель Белого дома Джадд Дир.
РИА Новости 16:59
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