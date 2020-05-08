Коронавирус
КоммерсантъБезработица в США достигла рекордных 14,7%
Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте. По данным Минтруда, за месяц 20,5 млн человек потеряли работу: количество рабочих мест в частном секторе сократилось на 19,5 млн, а в государственном — на 980 тыс.
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Рекордное сокращение числа рабочих мест в США в апреле обусловлено временными факторами
Финмаркет09 мая в 03:44
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Происшествия
На птицефабрике в Челябинской области произошел пожар
РБК вчера в 19:45
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Газета.Ru вчера в 17:32
Экономика
Около 40% сотрудников российских компаний могут просрочить платежи по кредитам
Около 40% сотрудников российских компаний могут выйти на просроченную задолженность из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Коммерсантъ 00:50
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются школы и детсады
Обо всем рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Gazeta.SPb вчера в 13:57
Наука
Гребневики съели свое потомство для удержания новых территорий
N+1 08 мая в 14:15
Политика
Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
Общество
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
Здоровье
В Бурятии число выявленных случаев коронавируса выросло до 659
Количество выявленных зараженных коронавирусом в Бурятии возросло за сутки на 39 и достигло 659, сообщается на сайте минздрава республики.
РИА Новости 00:54
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса
10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.
Ведомости вчера в 11:00
Единоборства
Олейник прокомментировал победу над Вердумом на UFC 249
Российский боец ММА Алексей Олейник в прямом эфире прокомментировал победу над бразильцем Фабрисио Вердумом.
Metaratings 09 мая в 23:29
Здоровье
В Ухане выявили пять случаев заражения коронавирусом за сутки
Пять новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки зарегистрированы в китайском Ухане.
Московский Комсомолец вчера в 21:30
Армия и оружие
В Оманском заливе военные Ирана потопили собственное судно
Тегеран, 11 мая 2020, 04:13 — REGNUM Сорок иранских моряк стали жертвами ошибочных действий военных Ирана, в результате чего был потоплен иранский корабль в Оманском заливе, сообщает агентство AAA.
REGNUM вчера в 21:13
Общество
В МВД назвали регионы — лидеры по числу нарушений режима самоизоляции
Приморский край и южные регионы России оказались лидерами по числу нарушений режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 21:58
Экономика
Названы способы заработать во время пандемии коронавируса
Эксперт оценил возможность выгодно вложить деньги на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:21
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
Происшествия
В Красногорске при пожаре в хосписе погибли десять человек
Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, десять человек.
BFM.ru вчера в 19:00
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
В экспертной среде все больше экономистов начинают думать, что в среднесрочной перспективе нас может ждать неизбежная девальвация рубля.
Banki-vrn.ru вчера в 18:55
Общество
На странице солдата «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера
РИА Новости вчера в 09:03
Общество
В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции
Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan вчера в 09:30
Кино
«Союзмультфильм» представил первый 3D-мультфильм
Российская газета вчера в 07:25
Наука
Вирус герпеса может вызывать признаки болезни Альцгеймера
Вирус герпеса может вызывать симптомы болезни Альцгеймера, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08 мая в 01:08
Общество
В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ
В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
Профиль вчера в 05:27
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08 мая в 17:06
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
Авто
Новый Toyota RAV4 пользуется ажиотажным спросом
Популярный кроссовер Toyota RAV4 никогда не пользовался особым спросом на родине, а в предыдущем, четвертом поколении даже не продавался там.
Автоновости дня вчера в 04:20
Общество
Андрей Бочаров провел рабочее заседание совета оперативного штаба
Оперативный штаб под руководством губернатора Андрея Бочарова функционирует в круглосуточном режиме, действуют оперативные штабы муниципальных образований.
Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области вчера в 07:58
Экономика
Саудовская Аравия повысит НДС в три раза
Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, а с 1 июля повышает налог на добавленную стоимость в три раза, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение сообщение государственного информационного агентства.
Коммерсантъ вчера в 23:19