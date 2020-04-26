Ранее Хассетт заявил о рекордном сокращении ВВП США во втором квартале текущего года. Напомним, во время Великой депрессии в Соединенных Штатах отмечался очень высокий уровень безработицы. Например, в 1933 году он составлял 25 процентов.

Политика Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. 9

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 864

Здоровье Более 100 случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Забайкалье На 27 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 103 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 16 из них – дети. 22

Происшествия 227 случаев коронавируса зарегистрировано в Бурятии 227 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019 зарегистрировано в Бурятии по информации республиканского Управления Роспотребнадзора 27 апреля. 122

Происшествия На Сахалине выявили 22-го зараженного коронавирусом Глава региона призвал пассажиров этого рейса, а также московского рейса от 22 апреля, на котором тоже была больная коронавирусом, соблюдать карантин.

Космос ЕКА помогает анализировать нетронутые лунные образцы «Сотрудники ЕКА помогут определить характеристики образцов и помогут нам оценить, насколько хорошо лунный материал был собран и сохранен», - говорит Ширер.

Происшествия Заведующая скорой выпала из окна специализирующейся на COVID-19 больницы Заведующая станцией скорой помощи подмосковного Звездного городка выпала из окна больничной палаты в Москве и скончалась на месте от полученных травм. 42

Происшествия В Прикамье подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом Пермь, 25 апреля 2020, 13:38 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 25 апреля, подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. 4

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 202