Общество

Российская газетаРоссийская газетаБезработица в США достигнет уровня времен Великой депрессии

Ранее Хассетт заявил о рекордном сокращении ВВП США во втором квартале текущего года. Напомним, во время Великой депрессии в Соединенных Штатах отмечался очень высокий уровень безработицы. Например, в 1933 году он составлял 25 процентов.
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Советник Трампа предрек США безработицу уровня Великой депрессии

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В США предсказали безработицу уровня Великой депрессии после пандемии

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Советник Трампа предрек сравнимую со временем Великой депрессии безработицу

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Газета.Ru10:35

Советник Трампа допустил рост уровня безработицы в США до показателей Великой депрессии

ТАСС10:20
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Политика

Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров

Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.
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Общество

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Общество

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Кевин Хассетт
Американский экономист
Американский экономист, председатель Совета экономических консультантов с 2017. Он был главным экономическим советником кандидата в президенты Джона Маккейна и экономическим советником избирательных кампаний Джорджа Буша и Маккейна. Он был одним из экономических советников Митта Ромни.
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