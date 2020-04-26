Общество
Российская газетаБезработица в США достигнет уровня времен Великой депрессии
Ранее Хассетт заявил о рекордном сокращении ВВП США во втором квартале текущего года. Напомним, во время Великой депрессии в Соединенных Штатах отмечался очень высокий уровень безработицы. Например, в 1933 году он составлял 25 процентов.
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Политика
Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров
Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.
ТАСС 20:05
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
RT на русском вчера в 11:09
Кино
Аль Пачино отмечает 80-летний юбилей
RT на русском вчера в 03:48
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
Здоровье
Более 100 случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Забайкалье
На 27 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 103 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 16 из них – дети.
Забайкальский рабочий 22:00
Авто
В Рязани открылся первый в России автосалон советских автомобилей
В Рязани крупный автоколлекционер открыл первый в России салон по продаже советских автомобилей.
Недвижимость.RU 07:56
Происшествия
227 случаев коронавируса зарегистрировано в Бурятии
227 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019 зарегистрировано в Бурятии по информации республиканского Управления Роспотребнадзора 27 апреля.
Восток-Телеинформ 21:34
Авто
В РФ прекращены продажи самого дешевого автомобиля в мире
Дитрибьютор марки Bajaj — компания «Ист Вест Моторс» — сообщила о снятии с продаж квадроцикла Qute, именуемого самым дешевым автомобилем в мире.
SpeedMe 24 апреля в 04:47
Происшествия
На Сахалине выявили 22-го зараженного коронавирусом
Глава региона призвал пассажиров этого рейса, а также московского рейса от 22 апреля, на котором тоже была больная коронавирусом, соблюдать карантин.
РИА Сахалин-Курилы 19:55
Музыка
Победителем седьмого сезона шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Наставником Олеси на шоу был рэпер Баста. Воспитанница из команды Василия Вакуленко впервые победила на детском голосе.
Аргументы недели вчера в 05:53
Космос
ЕКА помогает анализировать нетронутые лунные образцы
«Сотрудники ЕКА помогут определить характеристики образцов и помогут нам оценить, насколько хорошо лунный материал был собран и сохранен», - говорит Ширер.
AstroNews.ru 06:53
Происшествия
Заведующая скорой выпала из окна специализирующейся на COVID-19 больницы
Заведующая станцией скорой помощи подмосковного Звездного городка выпала из окна больничной палаты в Москве и скончалась на месте от полученных травм.
Известия 13:06
Культура
Костюм Оленя в шоу «Маска» могла надеть София Ротару
Слово и Дело 14:00
Происшествия
В Прикамье подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом
Пермь, 25 апреля 2020, 13:38 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 25 апреля, подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM вчера в 06:38
Транспорт
Режим ЧС ввели в Амурской области из-за дефекта моста
В Благовещенске (Амурская область) ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.
Известия 07:59
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
Экономика
Безработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ
Безработица в России может вырасти в шесть раз, считают в Институте социальной политики НИУ ВШЭ. Об этом пишет газета "Известия".
РИА Новости 17:46
Авто
Немцы представили бронированный Range Rover за 1,2 миллиона евро
Колесная база увеличена на метр, в салоне располагается три ряда сидений. Интерьер Range Rover выполняется по индивидуальному заказу.
Юга.ру 18:18
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
Здоровье
Сотрудники больницы Улан-Удэ вступились за уволенного главврача
Накануне стало известно, что сразу десять сотрудников городской больницы № 4 Улан-Удэ заразились коронавирусом.
Новая Бурятия 24 апреля в 00:45
Здоровье
Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество
Посольство РФ потребовало обследовать российскую заключённую в США
Вашингтон, 27 апреля 2020, 05:27 — REGNUM Посольство РФ потребовало от Госдепа США провести медобследование российской гражданке Богдане Осиповой.
REGNUM 22:27
Политика
Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими затратами на оборону
Россия вошла в первую пятерку стран с наибольшими затратами на оборону.
Российская газета 21:02
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Шоу-бизнес
Молодой фаворит Успенской прокомментировал слухи о романе с певицей
Королева русского шансона Любовь Успенская недавно рассказала о своем новом увлечении.
Пятый канал 17:52
Финансы
Банки избавляются от валюты: Что будет с рублем при дефиците доллара и евро
Отток средств из банков спровоцировал даже волну слухов о том, что государство ради поддержания курса рубля готово ограничить хождение наличной валюты в России.
Свободная Пресса вчера в 09:03