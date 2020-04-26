Общество

РИА НовостиРИА НовостиСоветник Трампа предрек США безработицу уровня Великой депрессии

Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии, предположил старший советник Белого дома Кевин Хассетт.
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Советник Трампа допустил повторение Великой депрессии

News.ru11:05

В США предсказали безработицу уровня Великой депрессии после пандемии

РБК12:10

Советник Трампа предрек сравнимую со временем Великой депрессии безработицу

Известия11:12

Трамп оскорбился из-за собственных слов

Вести.Ru14:07

Советник Трампа предрек США безработицу уровня Великой депрессии

РИА Новости10:43

Советник Трампа допустил рост безработицы в США до уровня Великой депрессии

Газета.Ru10:35

Советник Трампа допустил рост уровня безработицы в США до показателей Великой депрессии

ТАСС10:20
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Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Вести.Ru 12:59
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Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
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Кино

10-летняя российская актриса сыграет в голливудском сериале

Одну из ключевых ролей в новом американском сериале «Тайное общество мистера Бенедикта» исполнит десятилетняя российская актриса Марта Тимофеева, 22 апреля сообщает Deadline.
ИА Красная Весна 24 апреля в 11:42
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Авто

МКПП осталась только на 12% автомобилей

Автоновости дня 09:20
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Происшествия

Несколько дач сгорели из-за упавшей опоры ЛЭП под станцией Кука

Пожар, возникший в результате падения опоры электропередач под станцией Кука в Читинском районе, повредил несколько дач, сообщила 26 апреля в своём телеграм-канале комиссия по чрезвычайным ситуациям Забайкальского края.
Чита.Ру 04:45
Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Известия 19:46
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Общество

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майские праздники

В воскресенье, 26 апреля, власти Курганской области объявили о временном запрете продажи алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
Piter.tv 07:28
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Общество

Попова заявила о возможности избежать пика заражения коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в России удастся избежать пика заболеваемости, если граждане «не сорвутся» во время майских праздников.
RT на русском 15:45
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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
2,3K
Общество

Россия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года

«В соответствии с постановлением правительства России от 31 марта после вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, будет остановлен до 1 июля», — говорится в сообщении.
REGNUM 10:22
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
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Интернет

Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10

Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10. Теперь компания продвигает браузер Microsoft Edge через поле поиска.
Ferra 13:29
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Здоровье

В Якутии за сутки проведено свыше 2000 исследований на коронавирус

За прошедшие сутки, 25 апреля, в Якутии проведено 2030 исследований на коронавирусную инфекцию, сообщили ЯСИА в республиканском оперативном штабе.
ИА ЯСИА 00:23
4
Экономика

С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов

Старые указания Центробанка, № 3073-У, утратят свою юридическую силу после вступления в силу новых, то есть 27 апреля текущего года.
Pressa40 вчера в 04:59
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Армия и оружие

Украина продолжила испытания ракеты «Ольха-М»

Испытания украинской ракеты «Ольха-М» продолжились на полигоне в Одесской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины 26 апреля на официальном сайте.
ИА Красная Весна 18:06
10
Авто

Подержанные Porsche сравнялись в цене с новыми

Как выяснило издание «Инфореактор», подержанные Porsche 911 конца 70-х сейчас предлагаются за 14 млн. рублей, что даже больше, чем просят за новые из автосалона.
Автоновости дня 12:38
19
Футбол

Т. Мюллер поставил Левандовски в один ряд с Г. Мюллером и Румменигге

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер считает, что его партнер по команде Роберт Левандовски входит в число лучших форвардов в истории клуба.
Sport24.ru 20:57
Происшествия

В Приморье умер третий пациент с коронавирусом

Ранее сообщалось, что в Приморье зафиксировано 254 случая заболевания СОVID-19, выздоровели 24 пациента, умерли двое.
РИА Новости 07:11
6
Авто

Обновленный внедорожник Ford Everest вышел в продажу

Компания Ford объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Ford Everest.
Новые автомобили 00:40
3
Экономика

Производителей антисептиков в России могут освободить от уплаты акциза

В документе говорится, что производителям будет необходимо получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля (или крема-геля), сырьем которой служит спирт.
REGNUM 20:43
2
Здоровье

Сжать тиски: карантинные меры вновь ужесточат в Бурятии

Глава Бурятии отметил, что власти «хотели разжать тиски, а сейчас, наоборот, снова зажмут их».
EastRussia 20:30
18
Общество

40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом

Низкий риск Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.
РБК 20:00
Происшествия

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Таиланда на Сахалин

Самолет авиакомпании «Аврора» доставил группу российских туристов из Таиланда на Сахалин.
РБК 20:54
Общество

Песков: Россия сможет существовать в условиях низких цен на нефть

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников пообещал выполнение всех соцвыплат при любой цене на нефть.
RT на русском 07:25
301
Армия и оружие

В РФ оценили новый статус участников провокации в Керченском проливе

Что получили от Киева моряки ВМСУ за провокацию у берегов Крыма >> Как сообщалось, Минобороны предоставило статус участников боевых действий морякам, которые были задержаны российскими пограничниками в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
РИА Новости Крым вчера в 12:01
Шоу-бизнес

Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой

Шоумен и юморист Максим Галкин опроверг слухи о том, что певица и его супруга Алла Пугачева прежде, чем выйти за него замуж, составила брачный договор.
Газета.Ru 06:56
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Политика

Режим ограничений в России могут продлить после 30 апреля

В качестве вероятного срока названо 11 мая. Об этом сообщил сегодня губернатор Олег Кувшинников на заседании областного оперативного штаба.
Gorodche.ru 13:05
Общество

Северокорейские СМИ сообщили о работе Ким Чен Ына с документами

Российская газета 20:30
1
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
829
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
759
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Кевин Хассетт
Американский экономист
Американский экономист, председатель Совета экономических консультантов с 2017. Он был главным экономическим советником кандидата в президенты Джона Маккейна и экономическим советником избирательных кампаний Джорджа Буша и Маккейна. Он был одним из экономических советников Митта Ромни.
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