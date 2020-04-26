Общество

Вести.RuВести.RuБезработица в США может дойти до уровня Великой депрессии

США еще не сталкивались с таким негативным шоком, считает Хассетт. "Мы увидим уровень безработицы, приближающийся к уровню, который мы видели во время Великой депрессии", — отметил Хассетт. Во время Великой депрессии самым тяжелым годом был 1933-й.
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Советник Трампа допустил повторение Великой депрессии

News.ruвчера в 11:05

В США предсказали безработицу уровня Великой депрессии после пандемии

РБКвчера в 12:10

Советник Трампа предрек сравнимую со временем Великой депрессии безработицу

Известиявчера в 11:12

Советник Белого дома заявил о возможном росте безработицы в США до 16%

Вести.Ruвчера в 23:53

Советник Трампа предрек США безработицу уровня Великой депрессии

РИА Новостивчера в 10:43

Советник Трампа допустил рост безработицы в США до уровня Великой депрессии

Газета.Ruвчера в 10:35

Советник Трампа допустил рост уровня безработицы в США до показателей Великой депрессии

ТАССвчера в 10:20
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Происшествия

В Бурятии суд отправил экс-зампреда парламента под домашний арест

Бывший вице-спикер хурала Бурятии Баир Жамбалов отправлен под домашний арест на два месяца по делу о резонансном ДТП, в котором погибла девушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.
РИА Новости вчера в 22:43
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе

По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru вчера в 07:03
5,8K
Общество

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
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Общество

Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.
РИА Новости вчера в 23:48
2
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 02:53
2K
Общество

В России отказались платить деньги Британии по делу Смычковского

Британский суд не вправе взыскивать с России 830 тысяч фунтов стерлингов, что составляет 76,2 миллионов рублей по курсу ЦБ РФ, в качестве компенсации предпринимателю Дмитрию Смычковскому, который фигурирует в коррупционном деле генерала СК РФ Александра Дрыманова, заявили в Генпрокуратуре России.
Московский Комсомолец вчера в 23:25
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 24 апреля в 07:07
1,4K
Общество

Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак

В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru вчера в 16:17
2K
Здоровье

Количество зараженных коронавирусом в Забайкалье превысило 100 человек

«На 27 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 103 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 16 из них — дети», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 23:49
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Здоровье

В Ухане в больницах не осталось ни одного пациента с коронавирусом

В китайском городе Ухань в больницах не осталось ни одного пациента с коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэна.
Аргументы и Факты вчера в 04:45
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Общество

Гидрометцентр: станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений

REGNUM вчера в 22:57
30
Общество

В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники

В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
РИА Новости вчера в 08:02
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Футбол

Жозе Моуринью назвал имя лучшего игрока в истории футбола

Барселона, Испания, 27 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Лучшим игроком в истории футбола, по мнению главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, является бразильский нападающий Роналдо.
REGNUM вчера в 20:59
Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
1,9K
Армия и оружие

Вырваться из ада: как советские пленные восстали в лагере Бадабер

Российская газета вчера в 05:12
2
Общество

В Кузбассе введут электронные пропуска

Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ 25 апреля в 12:25
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Общество

Сотрудники российских банков переезжают на работу

В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru вчера в 07:38
1,1K
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
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Общество

Ксения Собчак вложила миллионы в крабовый бизнес

Как стало известно, Ксения Анатольевна стала владелицей 40 процентов акций в компаниях Монерон и Курильский универсальный комплекс, занимающихся отловом камчатских крабов.
Paparazzi.ru вчера в 02:47
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Шоу-бизнес

Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
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Общество

Скончался известный итальянский журналист Джульетто Кьеза

ГТРК Алания вчера в 07:58
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Политика

Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину

Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
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Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
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Политика

В КНДР заявили, что Ким Чен Ын работает над документами

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил послание с благодарностью строителям туристической зоны, а также продолжает работу с документами.
Мойка78 вчера в 18:05
Общество

Чехия первой из стран ЕС открыла границы для выезда за границу

Иными словами, Чехия стала первой страной Евросоюза, которая открыла границы в условиях пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 24 апреля в 04:20
466
Экономика

Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения

За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей.
РИА Новости вчера в 17:00
26
Шоу-бизнес

Джиган посвятил песню Самойловой после лечения в клинике

В тексте есть строчка: «Я готов на все ради тебя». Песню сопровождает видео, на котором Джиган с супругой летят на частном самолете.
Live24 25 апреля в 08:07
8
Политика

В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина в главном храме Минобороны

Изображения президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и генсека СССР Иосифа Сталина в главном храме Минобороны объяснили исторической традицией.
URA.Ru 24 апреля в 09:01
6,1K
Здоровье

В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса

В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Амур.инфо 25 апреля в 02:13
24
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

RT на русском вчера в 06:54
2,9K
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Кевин Хассетт
Американский экономист
Американский экономист, председатель Совета экономических консультантов с 2017. Он был главным экономическим советником кандидата в президенты Джона Маккейна и экономическим советником избирательных кампаний Джорджа Буша и Маккейна. Он был одним из экономических советников Митта Ромни.
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