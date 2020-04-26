США еще не сталкивались с таким негативным шоком, считает Хассетт. "Мы увидим уровень безработицы, приближающийся к уровню, который мы видели во время Великой депрессии", — отметил Хассетт. Во время Великой депрессии самым тяжелым годом был 1933-й.

Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии

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