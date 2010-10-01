Уровень безработицы в США может достигнуть пика в 13% во II квартале этого года, следует из базового сценария, представленного международным рейтинговым агентством Moоdy's. Согласно этому прогнозу, ВВП страны может упасть на 10%.

Безработица в США может достигнуть пика в 13% во II квартале

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