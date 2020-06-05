Экономика

Lenta.ruLenta.ruБезработица в США неожиданно снизилась

Безработица в США неожиданно снизилась. Согласно данным статистики по рынку труда, показатель оказался на уровне 13,3 процента, тогда как аналитики ожидали не менее 14,7 процентов.
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Безработица в США неожиданно снизилась

Lenta.ru12:39

Доллар укрепляется на данных о неожиданном снижении безработицы в США

ПРАЙМ11:03

Безработица в США в мае неожиданно упала

Интерфакс09:28

Данные по безработице в США оказались лучше прогнозов

Городовой09:43

Уровень безработицы в США неожиданно снизился в мае

Вести.Ru08:57
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 14:54, Ашберн
Авто

Компания Renault сообщила о скидках на свои модели в июне

Автоновости дня 02:21
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Наука

Археологи нашли самое большое и самое древнее сооружение майя

Исследователи из США провели раскопки в Мексике, в ходе которых была выявлена рукотворная платформа огромных размеров (более километра), являющаяся еще и одним из самых древних объектов, построенных цивилизацией майя.
Faktom 13:08
37
Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
84
Авто

Jeep официально представил Jeep Compass для Европы

Компания Jeep официально объявила, что компактный внедорожник Compass, продаваемый в Европе, запущен в производство на заводе FCA в Мельфи, Италия.
SpeedMe вчера в 09:58
Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
1,6K
Авто

Hyundai показала обновленный кроссовер Santa Fe

Компания Hyundai презентовала обновленный Hyundai Santa Fe.
Автоновости дня 03 июня в 01:41
55
Авто

Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза

Автоновости дня 03 июня в 07:21
326
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
1,6K
Авто

Volkswagen готовит премьеру обновленного Arteon

Мировая премьера обновленного Volkswagen Arteon и Arteon Shooting Brake состоится 24 июня и пройдет в формате онлайн-трансляции.
Движок 03 июня в 03:57
2
Хоккей

Брагин официально назначен главным тренером сборной России по хоккею

Газета.Ru 02:41
1
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
5,4K
Общество

Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке

Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания вчера в 04:59
586
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,5K
Авто

ГАЗ может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia

Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 03:49
86
Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
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Общество

Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда можно будет делать следующие шаги по снятию ограничений в столице.
RT на русском 14:43
182
Авто

Новую BMW M4 сфотографировали без камуфляжа

На сайте Reddit опубликовали фотографию BMW M4 нового поколения.
Motor 03:45
Авто

Kia объявила российские цены на новый кроссовер Kia XCeed

Компания Kia начала в России продажи своего купеобразного кроссовера XCeed.
Car.ru 02 июня в 10:49
121
Происшествия

Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы

Известия 08:19
4
Авто

В августе в России начнут продавать электромобиль JAC

Пресс-служба JAC Motors сообщила о своих планах в август 2020 года начать продажи в России электромобиля JAC iEV7S.
Южный автомобиль вчера в 06:02
7
Авто

Lada 4х4 признали лучшим автомобилем от худших брендов

Во внедорожнике отметили внешний вид и отличные характеристики Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде представили рейтинг лучших автомобилей, выпущенных худшими брендами.
Деловое.ТВ 09:41
39
Авто

Эксперты назвали 5 кроссоверов с самыми выносливыми и не ломающимися вариаторами

Subaru Forester с вариатором TR58 возглавляет список. На кроссовере установлен CVT собственного производства.
Car.ru 12:36
Футбол

«Боруссия» М победит «Фрайбург» в первом матче 30-го тура Бундеслиги

Матч 30-го тура Бундеслиги «Фрайбург» - «Боруссия» М пройдет пятого июня на стадионе «Шварцвальд» во Фрайбурге и начнется в 21:30 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 02:57
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
1,4K
Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
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Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
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Авто

В России появились новые модификации обновлённой Skoda Superb

Новый Skoda Superb вышел на рынок России ещё осенью, но выбора агрегатов не предложил: в продаже появились только автомобили со 190-сильным 2,0-литровым турбомотором TSI, 7-ступенчатым «роботом» DSG и передним приводом.
Тарантас Ньюс 10:53
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне.
Деловое.ТВ вчера в 03:48
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Григорьева-Апполонова продает московскую квартиру

Бывшая жена музыканта Андрея Григорьева-Апполонова Мария продает трехкомнатную квартиру в центре Москвы.
Газета.Ru 06:54
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Общество

Генпрокуратура назвала причину аварии на ТЭЦ в Норильске

Моя Москва.онлайн 10:37
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