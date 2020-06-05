Экономика
Lenta.ruБезработица в США неожиданно снизилась
Безработица в США неожиданно снизилась. Согласно данным статистики по рынку труда, показатель оказался на уровне 13,3 процента, тогда как аналитики ожидали не менее 14,7 процентов.
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 14:54, Ашберн
Авто
Компания Renault сообщила о скидках на свои модели в июне
Автоновости дня 02:21
Наука
Археологи нашли самое большое и самое древнее сооружение майя
Исследователи из США провели раскопки в Мексике, в ходе которых была выявлена рукотворная платформа огромных размеров (более километра), являющаяся еще и одним из самых древних объектов, построенных цивилизацией майя.
Faktom 13:08
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Авто
Jeep официально представил Jeep Compass для Европы
Компания Jeep официально объявила, что компактный внедорожник Compass, продаваемый в Европе, запущен в производство на заводе FCA в Мельфи, Италия.
SpeedMe вчера в 09:58
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Авто
Hyundai показала обновленный кроссовер Santa Fe
Компания Hyundai презентовала обновленный Hyundai Santa Fe.
Автоновости дня 03 июня в 01:41
Авто
Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза
Автоновости дня 03 июня в 07:21
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Авто
Volkswagen готовит премьеру обновленного Arteon
Мировая премьера обновленного Volkswagen Arteon и Arteon Shooting Brake состоится 24 июня и пройдет в формате онлайн-трансляции.
Движок 03 июня в 03:57
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Общество
Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке
Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания вчера в 04:59
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Авто
ГАЗ может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia
Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 03:49
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
Общество
Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда можно будет делать следующие шаги по снятию ограничений в столице.
RT на русском 14:43
Авто
Новую BMW M4 сфотографировали без камуфляжа
На сайте Reddit опубликовали фотографию BMW M4 нового поколения.
Motor 03:45
Авто
Kia объявила российские цены на новый кроссовер Kia XCeed
Компания Kia начала в России продажи своего купеобразного кроссовера XCeed.
Car.ru 02 июня в 10:49
Авто
В августе в России начнут продавать электромобиль JAC
Пресс-служба JAC Motors сообщила о своих планах в август 2020 года начать продажи в России электромобиля JAC iEV7S.
Южный автомобиль вчера в 06:02
Авто
Lada 4х4 признали лучшим автомобилем от худших брендов
Во внедорожнике отметили внешний вид и отличные характеристики Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде представили рейтинг лучших автомобилей, выпущенных худшими брендами.
Деловое.ТВ 09:41
Авто
Эксперты назвали 5 кроссоверов с самыми выносливыми и не ломающимися вариаторами
Subaru Forester с вариатором TR58 возглавляет список. На кроссовере установлен CVT собственного производства.
Car.ru 12:36
Футбол
«Боруссия» М победит «Фрайбург» в первом матче 30-го тура Бундеслиги
Матч 30-го тура Бундеслиги «Фрайбург» - «Боруссия» М пройдет пятого июня на стадионе «Шварцвальд» во Фрайбурге и начнется в 21:30 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 02:57
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Авто
В России появились новые модификации обновлённой Skoda Superb
Новый Skoda Superb вышел на рынок России ещё осенью, но выбора агрегатов не предложил: в продаже появились только автомобили со 190-сильным 2,0-литровым турбомотором TSI, 7-ступенчатым «роботом» DSG и передним приводом.
Тарантас Ньюс 10:53
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне.
Деловое.ТВ вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Бывшая жена Григорьева-Апполонова продает московскую квартиру
Бывшая жена музыканта Андрея Григорьева-Апполонова Мария продает трехкомнатную квартиру в центре Москвы.
Газета.Ru 06:54
Общество
Генпрокуратура назвала причину аварии на ТЭЦ в Норильске
Моя Москва.онлайн 10:37