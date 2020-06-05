Безработица в США неожиданно снизилась. Согласно данным статистики по рынку труда, показатель оказался на уровне 13,3 процента, тогда как аналитики ожидали не менее 14,7 процентов.

Политика Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству Президент России Владимир Путин утвердил указ о переходе Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству. 13

Общество «Норникель» ликвидирует последствия разлива топлива за свой счет "Норильский никель" устранит последствия разлива нефтепродуктов в Норильске за свой счет, заявил глава компании Владимир Потанин в ходе совещания по экологии с президентом Владимиром Путиным. 1,7K

Общество Готовиться вузам к дистанционному обучению осенью призвала Голикова Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании правления Российского Союза ректоров заявила, что пока еще неясно, какая эпидемиологическая обстановка сложится в России этой осенью, поэтому вузы должны быть готовы к продолжению онлайн-обучения. 45

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 232

Шоу-бизнес Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год. 2

Общество Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1». 1,2K

Шоу-бизнес Шоу мокрых маек: молодая жена Цекало показала грудь Instagram Жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в Instagram фото в мокрой майке, под которой у 30-летней девушки ничего не оказалось. 4

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса. 368

Общество В Москве ввели новый тип пропусков Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии. 1,6K

Политика МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД. 1K

Армия и оружие Франция заявила о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Северной Африке Главарь террористической группировки «Аль-Каида в Исламском Магрибе»* Абдельмалек Друкдаль ликвидирован в Мали в ходе спецоперации французских вооружённых сил и их союзников, заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли.