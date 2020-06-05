Экономика
Lenta.ruБезработица в США неожиданно снизилась
Безработица в США неожиданно снизилась. Согласно данным статистики по рынку труда, показатель оказался на уровне 13,3 процента, тогда как аналитики ожидали не менее 14,7 процентов.
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Шоу-бизнес
Билли Айлиш рассказала о том, что никогда не чувствовала себя желанной
Американская певица Билли Айлиш рассказала журналу British GQ о том, что никогда не чувствовала себя привлекательной для мужчин.
Pravda.Ru 06:44
Политика
Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству
Президент России Владимир Путин утвердил указ о переходе Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству.
Газета.Ru 16:12
Шоу-бизнес
Причиной смерти Кокшенова стал коронавирус
Lenta.ru 08:04
Общество
«Норникель» ликвидирует последствия разлива топлива за свой счет
"Норильский никель" устранит последствия разлива нефтепродуктов в Норильске за свой счет, заявил глава компании Владимир Потанин в ходе совещания по экологии с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 13:15
Общество
Готовиться вузам к дистанционному обучению осенью призвала Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании правления Российского Союза ректоров заявила, что пока еще неясно, какая эпидемиологическая обстановка сложится в России этой осенью, поэтому вузы должны быть готовы к продолжению онлайн-обучения.
Live24 08:17
Политика
США вводит против «Северного потока-2» новые санкции
Очередной пакет санкций, направленных против строительства газопровода «Северный поток-2», подготовили сенаторы США.
Южный Федеральный 03 июня в 20:03
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
ИнфоСМИ вчера в 14:52
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия 18:03
Общество
В Роскачестве назвали самые опасные продукты
Моя Москва.онлайн 02:22
Шоу-бизнес
Пригожин назвал трусом высмеявшего его Охлобыстина
URA.Ru вчера в 04:44
Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру 03 июня в 07:51
Культура
В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат
Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания 09:49
Игры
Кейн возвращается в Command & Conquer Remastered Collection. EA опубликовала ностальгический трейлер
Городской портал Новый Нижний 03:00
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект после роспуска своего лейбла
Музыкальный продюсер Максим Фадеев представил в Instagram нового артиста своего лейбла MALFA - певицу MÁYRUN.
Rambler News Service 11:05
Наука
Способность различать мажорные и минорные гаммы обусловлена генетикой
ИА Красная Весна 06:35
Шоу-бизнес
Шоу мокрых маек: молодая жена Цекало показала грудь
Instagram Жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в Instagram фото в мокрой майке, под которой у 30-летней девушки ничего не оказалось.
РЕН ТВ 18:23
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса.
РБК 15:29
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
Политика
В МИД РФ ответили на призыв Госдепа США «убраться с Ближнего Востока»
В МИД РФ отреагировали на слова помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убраться с Ближнего Востока», поскольку «играет деструктивную роль».
Наша версия 04:11
Армия и оружие
Франция заявила о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Северной Африке
Главарь террористической группировки «Аль-Каида в Исламском Магрибе»* Абдельмалек Друкдаль ликвидирован в Мали в ходе спецоперации французских вооружённых сил и их союзников, заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли.
RT на русском 17:22
Экономика
Кабмин выделит 8 млрд рублей на удвоение пособий на первого ребенка
Ранее Госдума приняла закон, который предусматривает увеличение выплат для неработающих граждан с детьми до полутора лет.
Газета.Ru вчера в 11:13
Футбол
Бывший игрок «Локомотива» рассказал о спорах с Семиным
Насколько знаю, сейчас всем в «Локомотиве» жалко, что Семин ушел — его очень любили.
Спорт-Экспресс 18:19