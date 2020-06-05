Экономика

Lenta.ruLenta.ruБезработица в США неожиданно снизилась

Безработица в США неожиданно снизилась. Согласно данным статистики по рынку труда, показатель оказался на уровне 13,3 процента, тогда как аналитики ожидали не менее 14,7 процентов.
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Уровень безработицы в США неожиданно снизился в мае

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Доллар укрепляется на данных о неожиданном снижении безработицы в США

ПРАЙМ11:03

Данные по безработице в США оказались лучше прогнозов

Городовой09:43

Безработица в США в мае неожиданно упала

Интерфакс09:28

Безработица в США неожиданно снизилась

Lenta.ru12:39
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США вводит против «Северного потока-2» новые санкции

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В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
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