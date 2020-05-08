Общество
КомпанияБезработица в США выросла до максимума со времен Великой депрессии
Уровень безработица в США в апреле вырос до 14,7%, число рабочих мест сократилось на 20,5 миллионов человек. Это максимум со времен 1930-х годов, когда во время Великой депрессии без работы остались около 25% американцев. За последние два месяца уровень безработицы резко вырос.
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Апрельская безработица в США, взлетев до рекордных 14,7%, оказалась ниже прогноза
Финмаркет08 мая в 09:34
В США зафиксирована рекордная безработица со времен Великой депрессии
Российская газета08 мая в 09:13
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Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
Общество
В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 06:47
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
РИА Новости 03:47
Общество
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета 08 мая в 06:16
Общество
Врач перечислил угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии
Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала об опасности выхода на улицу в теплую погоду в условиях распространения коронавируса, передает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 01:58
Политика
Путин рассказал о национальной идее в России
Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 03:26
Общество
Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе
Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня вчера в 14:38
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 200 тыс. человек
Общее число заболевших составило 209 688. Количество новых случаев инфицирования восьмой день подряд превышает отметку в 10 тыс.
РБК 03:45
Армия и оружие
Террористы впервые за два месяца атаковали российскую военную авиабазу «Хмеймим»
Avia.pro вчера в 18:48
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных.
Rambler News Service 07 мая в 11:54
Общество
В Карелии 12 человек заразились коронавирусом
На 10 мая в Карелии зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом.
АиФ Карелия 01:57
Общество
Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк»
Владимир Путин обратился к участникам всероссийской акции «Бессмертный полк», которая в этом году проходит в онлайн-режиме, и пообещал, что ее участники еще пройдут по Красной площади.
РБК вчера в 08:15
Политика
Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле
Меню на приемах от имени президента достаточно традиционное, без страусятины и крокодилового мяса, а алкоголь - только российского производства, рассказал в интервью РИА Новости бывший генеральный директор Комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
РИА Новости 03:10
Происшествия
В Омской области убили ветерана войны
В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:56
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
Здоровье
В Ухани выявили новый случай инфицирования коронавирусом
В китайском городе Ухань, где был зафиксирован первый очаг распространения коронавирусной инфекции, впервые за последнее время выявили новый случай инфицирования COVID-19.
RT на русском 01:32
Политика
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис.
РИА Новости 01:00
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
REGNUM 04:28
Происшествия
Афера по-петербургски. Стали известны подробности похищения бизнесмена, освобождение которого привело к трагическому ДТП на М-11
Как стало известно «Фонтанке», коммерсант 9 мая около трех дня выходил с Торжковского рынка в Приморском районе, когда к нему подошли двое мужчин.
Фонтанка.Ру 04:28
Общество
Дуров назвал 7 причин не переезжать в США
vtomske.ru 08 мая в 00:10
Общество
В Москве еще 1011 человек вылечились от коронавируса
РИА Новости 02:44
Политика
Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 15:30
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru вчера в 03:33
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, распространяется ли коронавирус в воде
Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной.
Российская газета 01:30
Авто
Представлен обновлённый Nissan Kicks
Стоит сказать, что кроссовер Nissan Kicks, который продаётся на глобальном рынке, пользуется устойчивым спросом.
Тарантас Ньюс 08 мая в 03:59
Происшествия
В Петербурге хулиган в ходе ссоры с кондуктором ранил ножом пассажира
Санкт-Петербург, 10 мая 2020, 10:33 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который вступил в конфликт с кондуктором автобуса и ранил ножом заступившегося за женщину пассажира.
REGNUM 03:33