Уровень безработица в США в апреле вырос до 14,7%, число рабочих мест сократилось на 20,5 миллионов человек. Это максимум со времен 1930-х годов, когда во время Великой депрессии без работы остались около 25% американцев. За последние два месяца уровень безработицы резко вырос.

Безработица в США выросла до максимума со времен Великой депрессии

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