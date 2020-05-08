Коронавирус
Говорит МоскваБезработица в США обновила максимум с 1940 года
Абсолютный максимум по безработице был зафиксирован в США в 1933 году во время Великой депрессии. Тогда был не трудоустроен каждый четвёртый американец.
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Апрельская безработица в США, взлетев до рекордных 14,7%, оказалась ниже прогноза
Финмаркет08 мая в 09:34
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Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40
Политика
Белый дом заявил о «победе США и Британии» над нацизмом
Белый дом в своём официальном аккаунте в Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, но не упомянул о вкладе Советского Союза в победу.
RT на русском вчера в 10:25
Кино
Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале
Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда 08 мая в 23:44
Происшествия
Александр Кангун возглавил приемное отделение филиала подмосковной больницы
Один из комментариев каналу дал заведующий приемным отделением филиала Красногорской городской больницы (госпиталь в «Крокус Экспо») Александр Кангун — тезка бывшего владельца красноярской компании «Тойота-Крепость».
Деловой квартал (Красноярск) вчера в 05:07
Футбол
Роналдо назвал пятерых футболистов, заслуживавших «Золотой мяч»
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал игроков, которые заслуживали в прошлом «Золотой мяч», но так и не смогли его получить.
Спорт-Экспресс вчера в 13:50
Единоборства
Чемпион UFC защитил титул и решил завершить карьеру
После победы Сехудо поблагодарил фанатов, а также главу UFC Дэйну Уайта и объявил о том, что решил завершить карьеру.
Lenta.ru 00:25
Происшествия
Депздрав Москвы открыл горячую линию по горевшей 50-й больнице
Депздрав Москвы открыл круглосуточную горячую линию для родственников пациентов 50-й больницы имени Спасокукоцкого, где ранее произошел пожар.
Москва 24 вчера в 18:44
Авто
В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин
С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс вчера в 00:18
Общество
В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 06:47
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Происшествия
Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области
Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей на трассе в Иркутской области.
RT на русском вчера в 22:10
Армия и оружие
Террористы впервые за два месяца атаковали российскую военную авиабазу «Хмеймим»
Террористы впервые за два месяца нанесли удары по российской военной авиабазе «Хмеймим».
Avia.pro вчера в 18:48
Общество
Поменять в жизни все: куда пойти работать, пока по стране идет кризис
Заикин уверен, что нужно приспосабливаться к реалиям, начать зарабатывать сейчас, а не сидеть и ждать, когда появится удобная работа по профессии.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Общество
Песня «День Победы» прозвучала по всей Украине
Piter.tv вчера в 08:02
Общество
В индустрии торговых центров заявили о возможном крахе отрасли
Индустрия торговых центров нуждается в господдержке.
BFM.ru 08 мая в 22:30
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
Политика
Задержанным в Венесуэле американцам предъявят обвинение в терроризме
"Задержанным гражданам США будут предъявлены обвинения в терроризме, заговоре, незаконной контрабанде оружия и организации [преступного сообщества]", - сказал Сааб.
ТАСС 08 мая в 13:06
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Здоровье
В Томской области развернуты 4 обсерватора на 500 мест
В Томской области развернуты четыре обсерватора на более чем 500 мест, три из них уже принимают находящихся на самоизоляции.
НИА-Томск вчера в 03:22
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости вчера в 15:17
Общество
МВД России отказалось от идеи ужесточать ответственность за побои
Министерство внутренних дел России отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статьи КоАп РФ «Побои», в том числе по ней квалифицируется домашнее насилие.
Известия вчера в 23:19
Армия и оружие
Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил
РИА Новости вчера в 18:02
Единоборства
Олейник победил Вердума на турнире UFC 249
Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Политика
Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола
"Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО.
РИА Новости вчера в 20:17
Общество
Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат
Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru вчера в 10:41
Авто
Jeep Grand Cherokee может получить еще одну внедорожную версию
Tvoe-avto.com вчера в 14:49
Космос
Рядом с Солнечной системой найдена черная дыра
Для примера: одна из самых известных черных дыр находится от нас на расстоянии ок.
SM News вчера в 17:38