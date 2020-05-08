Общество
Говорит МоскваБезработица в США обновила максимум с 1940 года
Абсолютный максимум по безработице был зафиксирован в США в 1933 году во время Великой депрессии. Тогда был не трудоустроен каждый четвёртый американец.
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с чего всё началось
Как отмечает газета The Washington Post, это наивысший уровень безработицы со времен Великой депрессии, однако показатель оказался лучше, чем ожидали аналитики.Коммерсантъвчера в 10:47
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Апрельская безработица в США, взлетев до рекордных 14,7%, оказалась ниже прогноза
Финмаркетвчера в 09:34
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Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета 07 мая в 16:47
Общество
Российский аппарат впервые опустился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые опустился на дно Марианской впадины.
Известия 04:25
Общество
Российские суды начнут работать 12 мая
Российские суды с 12 мая переходят на обычный график работы после длительного простоя из-за пандемии коронавируса.
1743.ru вчера в 13:00
Происшествия
В Польше произошёл пожар в центре ядерных исследований
RT на русском 04:32
Политика
В Москве прошел воздушный парад Победы
Воздушная часть парада Победы, посвященная 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, завершилась в Москве.
РБК 05:03
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Общество
Коэффициент распространения коронавируса в РФ снизился
Коэффициент распространения коронавируса в России составил 1,06, в Москве — чуть ниже, — это минимальное с начала эпидемии значение.
Известия 04:52
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
Политика
Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно
RT на русском 03:22
Общество
В России за сутки выявили 10 817 случаев коронавируса
В России за последние сутки подтверждено 10 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах.
RT на русском 03:46
Политика
Путин возложил цветы к Вечному огню
В День Победы президент России Владимир Путин возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Российская газета 03:26
Общество
Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны
Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война".
РИА Новости 00:07
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе Инга рассказала об отношениях с Верой Брежневой
Дочь Валерия Меладзе рассказала об отношениях с Верой Брежневой.
Актуальные Новости вчера в 14:02
Здоровье
9 мая коронавирус подтвердили у 12 жителей Амурской области
В Белогорске на сегодняшний день коронавирусом болеют 23 человека, в Шимановске 12 (7 новых случаев за сутки), в Серышевском районе — 11 больных: 7 в селе Тавричанка, трое в Томском и один в Бочкаревке.
Амурская правда 05:00
Экономика
Парикмахеров ждет массовое банкротство
Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
Происшествия
На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса
Всего в регионе выявлено 1830 носителей коронавируса, в том числе сто детей. 595 пациентов выздоровели и выписаны.
REGNUM 04:12
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Шоу-бизнес
На дачу переехала Оксана Самойлова вместе с Джиганом
Совсем недавно сотни российских женщин начинали свой день с просмотра новостной ленты на предмет того, как именно чувствует себя многодетная мать Оксана Самойлова после расставания с рэпером Джиганом.
Live24 вчера в 12:20
Общество
В России за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 10 тыс. 817 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны.
Мойка78 04:09
Общество
На медиаэкранах Москвы транслируют шествие «Бессмертный полк онлайн»
Трансляция виртуального шествия "Бессмертный полк онлайн" началась в день 75-летия Победы на медиаэкранах в Москве, в том числе на Тверской улице и на Новом Арбате, передают корреспонденты РИА Новости.
РИА Новости 04:14
Транспорт
Кто летает за границу в разгар коронавируса
Подавляющее большинство джетов, следующих в Россию и за границу, концентрируется в Москве.
Фонтанка.Ру 05:27
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об отличиях коронавируса от гриппа.
РИА Новости 05:06
Экономика
Банки России не начали открывать счета удаленно
Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
Газета.Ru вчера в 03:31
Общество
Прокуратура проверит данные о нарушениях в госпитале в «Ленэкспо»
Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку информации СМИ о нарушениях в госпитале в «Ленэкспо», развернутом для больных с легкой формой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 10:33
Политика
Путин: Все планы по развитию армии и флота будут выполнены
Российская газета 05:37
Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС вчера в 20:26
Политика
Лукашенко поздравил Путина с 75-летием Победы
News.ru 04:35
Общество
В Подмосковье отсрочили введение штрафов за отсутствие масок
Власти Московской области отсрочили ввод наказания в виде штрафа за отсутствие маски в общественных местах.
РБК вчера в 14:27
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Жителей Москвы ожидает резкое похолодание с 13 мая, температура понизится на 8–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 9 мая.
Известия 01:57