Абсолютный максимум по безработице был зафиксирован в США в 1933 году во время Великой депрессии. Тогда был не трудоустроен каждый четвёртый американец.

Безработица в США обновила максимум с 1940 года

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