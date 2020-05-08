Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваБезработица в США обновила максимум с 1940 года

Абсолютный максимум по безработице был зафиксирован в США в 1933 году во время Великой депрессии. Тогда был не трудоустроен каждый четвёртый американец.
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Рекордное сокращение числа рабочих мест в США в апреле обусловлено временными факторами

Финмаркетвчера в 03:44

Безработица в США обновила максимум с 1940 года

Говорит Москва08 мая в 08:57

Безработица в США в апреле выросла до 14,7%

Вести.Ru08 мая в 10:52

Уровень безработицы в США оказался максимальным с 1940 года

Московский Комсомолец08 мая в 09:49

Уровень безработицы в США обновил максимум с 1940 года

News.ru08 мая в 09:00

Безработица в США обновила максимум с 1940 года

Телеканал 360°08 мая в 12:00

В США безработица обновила максимум с 1940 года

Газета.Ru08 мая в 08:55
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Политика

Президентские выборы в Польше отложили на неопределённый срок

Выборы президента отложены в Польше из-за пандемии коронавируса. Дата проведения голосования пока не называется.
News.ru 02:21
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 мая

Ситуация в мире По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 9 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,855 млн человек, 265 тыс. умерли.
РБК 03:09
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Политика

Путин рассказал о национальной идее в России

Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 03:26
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Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:31
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Политика

Белый дом не стал комментировать публикацию о победе США над нацизмом

Белый дом не стал комментировать свои посты в Instagram и Twitter, в которых победителями нацизма названы только Соединенные Штаты Америки и Британия, а СССР никак не упомянут.
RuNews24.ru вчера в 21:02
1,8K
Происшествия

Водитель в Подмосковье сбил ребенка и скрылся

Легковой автомобиль сбил 10-летнего ребенка в подмосковном Одинцово, водитель с места происшествия скрылся.
Известия вчера в 16:05
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Происшествия

На Сахалине людей из обсерватора массово вывезли в общественный магазин

Ответить, на каком основании людей, находящихся на карантине в обсерваторе, вывезли в общедоступный магазин, она не смогла.
АСТВ 01:51
Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов разместил пост в Twitter, отреагировав на победу американца Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном, также представляющим США.
РИА Новости 01:26
Здоровье

Минздрав предупредил о последствиях нарушения масочного режима

Нарушение масочного режима, который вводится во многих регионах России в связи с распространением коронавирусной инфекции, может привести к увеличению числа заболевших и новой волне эпидемии.
Вечерняя Москва вчера в 14:18
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Единоборства

Чемпион UFC защитил титул и решил завершить карьеру

После победы Сехудо поблагодарил фанатов, а также главу UFC Дэйну Уайта и объявил о том, что решил завершить карьеру.
Lenta.ru 00:25
Шоу-бизнес

Архивное фото обнаженной Собчак восхитило поклонников

Фотограф подписал архивный снимок просто: «Красивая Ксения Собчак». Подписчики Гусова были удивлены таким нежным образом теледивы.
ФАН вчера в 14:15
24
Политика

В Крыму ответили на слова Зеленского о колоколе в Симферополе

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал украинского президента Владимира Зеленского оставить планы по возвращению полуострова в состав Украины, а также об установке в Симферополе Колокола Единства.
Известия 03:23
14
Шоу-бизнес

Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки

Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
News.ru вчера в 05:59
23
Общество

В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в 83 российских регионах выявили 11 012 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:00
Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
407
Политика

Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США

В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис.
РИА Новости 01:00
12
Общество

Салют в честь Дня Победы начался в Москве

Вечерняя Москва вчера в 15:05
342
Армия и оружие

Террористы впервые за два месяца атаковали российскую военную авиабазу «Хмеймим»

Avia.pro вчера в 18:48
1
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

РИА Новости 03:47
Общество

Правительство России может обанкротить все торговые центры страны

Правительство России разработало законопроект, позволяющий арендаторам из-за потери доходов разрывать с ними договоры без каких-либо штрафов.
Infox.ru вчера в 08:30
552
Общество

В Крыму зафиксировано четыре новых случая коронавируса

Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.
Вести.Севастополь 03:01
1
Здоровье

99 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки на Кубани

Больше всего новых случаев выявили на территории Краснодара, Апшеронского, Кавказского района. В обсерваторах сейчас пребывают 1847 человек.
RuNews24.ru 07 мая в 08:40
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Шоу-бизнес

Виктория Боня возвращается жить в Монако

Телеведущая Виктория Боня огорошила поклонников новостью: она намерена переехать в Монако вместе с дочерью Анджелиной Летицией.
Пятый канал 00:00
10
Общество

Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений

Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
1,3K
Общество

Роспотребнадзор объявил критерии снятия ограничений

Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий, согласно Роспотребнадзора от 8 мая, учитывает, прежде всего, коэффициент распространения инфекции Rt, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции.
PCR.news вчера в 17:09
979
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
257
Здоровье

В Петербурге 5 центров КТ проводят бесплатную проверку на коронавирус

В Петербурге 5 центров рентгеновской компьютерной томографии бесплатно проводят обследование горожан с подозрением на коронавирус.
NewInform 04:14
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Происшествия

В Москве в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

Коммерсантъ вчера в 14:09
1,3K
Общество

Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 26 тысяч

По данным на 8 мая, в России насчитывается более 187 тысяч случаев заражения коронавирусом — 10 699 за последние сутки.
Lenta.ru 08 мая в 04:00
Политика

Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»

Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости вчера в 11:09
1,6K
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