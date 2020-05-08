Коронавирус
Говорит МоскваБезработица в США обновила максимум с 1940 года
Абсолютный максимум по безработице был зафиксирован в США в 1933 году во время Великой депрессии. Тогда был не трудоустроен каждый четвёртый американец.
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Рекордное сокращение числа рабочих мест в США в апреле обусловлено временными факторами
Финмаркетвчера в 03:44
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Политика
Президентские выборы в Польше отложили на неопределённый срок
Выборы президента отложены в Польше из-за пандемии коронавируса. Дата проведения голосования пока не называется.
News.ru 02:21
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 мая
Ситуация в мире По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 9 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,855 млн человек, 265 тыс. умерли.
РБК 03:09
Политика
Путин рассказал о национальной идее в России
Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 03:26
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:31
Политика
Белый дом не стал комментировать публикацию о победе США над нацизмом
Белый дом не стал комментировать свои посты в Instagram и Twitter, в которых победителями нацизма названы только Соединенные Штаты Америки и Британия, а СССР никак не упомянут.
RuNews24.ru вчера в 21:02
Происшествия
Водитель в Подмосковье сбил ребенка и скрылся
Легковой автомобиль сбил 10-летнего ребенка в подмосковном Одинцово, водитель с места происшествия скрылся.
Известия вчера в 16:05
Происшествия
На Сахалине людей из обсерватора массово вывезли в общественный магазин
Ответить, на каком основании людей, находящихся на карантине в обсерваторе, вывезли в общедоступный магазин, она не смогла.
АСТВ 01:51
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов разместил пост в Twitter, отреагировав на победу американца Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном, также представляющим США.
РИА Новости 01:26
Здоровье
Минздрав предупредил о последствиях нарушения масочного режима
Нарушение масочного режима, который вводится во многих регионах России в связи с распространением коронавирусной инфекции, может привести к увеличению числа заболевших и новой волне эпидемии.
Вечерняя Москва вчера в 14:18
Единоборства
Чемпион UFC защитил титул и решил завершить карьеру
После победы Сехудо поблагодарил фанатов, а также главу UFC Дэйну Уайта и объявил о том, что решил завершить карьеру.
Lenta.ru 00:25
Шоу-бизнес
Архивное фото обнаженной Собчак восхитило поклонников
Фотограф подписал архивный снимок просто: «Красивая Ксения Собчак». Подписчики Гусова были удивлены таким нежным образом теледивы.
ФАН вчера в 14:15
Политика
В Крыму ответили на слова Зеленского о колоколе в Симферополе
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал украинского президента Владимира Зеленского оставить планы по возвращению полуострова в состав Украины, а также об установке в Симферополе Колокола Единства.
Известия 03:23
Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
News.ru вчера в 05:59
Общество
В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в 83 российских регионах выявили 11 012 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:00
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
Политика
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис.
РИА Новости 01:00
Общество
Салют в честь Дня Победы начался в Москве
Вечерняя Москва вчера в 15:05
Армия и оружие
Террористы впервые за два месяца атаковали российскую военную авиабазу «Хмеймим»
Avia.pro вчера в 18:48
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
РИА Новости 03:47
Общество
Правительство России может обанкротить все торговые центры страны
Правительство России разработало законопроект, позволяющий арендаторам из-за потери доходов разрывать с ними договоры без каких-либо штрафов.
Infox.ru вчера в 08:30
Общество
В Крыму зафиксировано четыре новых случая коронавируса
Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.
Вести.Севастополь 03:01
Здоровье
99 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки на Кубани
Больше всего новых случаев выявили на территории Краснодара, Апшеронского, Кавказского района. В обсерваторах сейчас пребывают 1847 человек.
RuNews24.ru 07 мая в 08:40
Шоу-бизнес
Виктория Боня возвращается жить в Монако
Телеведущая Виктория Боня огорошила поклонников новостью: она намерена переехать в Монако вместе с дочерью Анджелиной Летицией.
Пятый канал 00:00
Общество
Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений
Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Общество
Роспотребнадзор объявил критерии снятия ограничений
Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий, согласно Роспотребнадзора от 8 мая, учитывает, прежде всего, коэффициент распространения инфекции Rt, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции.
PCR.news вчера в 17:09
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
Здоровье
В Петербурге 5 центров КТ проводят бесплатную проверку на коронавирус
В Петербурге 5 центров рентгеновской компьютерной томографии бесплатно проводят обследование горожан с подозрением на коронавирус.
NewInform 04:14
Происшествия
В Москве в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 26 тысяч
По данным на 8 мая, в России насчитывается более 187 тысяч случаев заражения коронавирусом — 10 699 за последние сутки.
Lenta.ru 08 мая в 04:00
Политика
Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»
Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости вчера в 11:09