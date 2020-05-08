с чего всё началось

В США за апрель работы лишились 20,5 млн человек, безработица выросла до рекордных 14,7% – это наивысший уровень со времен Великой депрессии, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на данные Минтруда.

Уровень безработицы в США вырос до рекордных показателей

Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 453

Общество В Москве отменят оформление пропусков через СМС Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости". 1,4K

Политика Зеленский предложил установить четыре мемориальных колокола Киев, 9 мая 2020, 11:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил установить четыре мемориальных колокола, которые возвестят о мире после завершения гражданской войны на Украине.

Общество В Москве еще 2520 человек вылечились от коронавируса За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днём ранее — это рекордное количество, 2 520 человек. 298

Общество Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. 763

Общество Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора. 539

Футбол Матч чемпионата Белоруссии перенесен из-за коронавируса Матч четвертого тура первой лиги чемпионата Белоруссии между "Гомелем" и дзержинским "Арсеналом" перенесен, сообщает официальный сайт гомельского клуба.

Происшествия В Петербурге проверили на коронавирус еще более семи тысяч человек По состоянию на 7 мая на обязательном карантине в Петербурге находится 3686 человек. Это на 405 человек больше, чем было днем ранее. 508

Общество Москвичей предупредили об аномальном похолодании Жителей Москвы ожидает резкое похолодание с 13 мая, температура понизится на 8–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 9 мая. 59

Политика Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы Президент России Владимир Путин посетил Александровский сад в Москве, где возложил цветы к Вечному огню в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 985

Здоровье Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19 Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом. 88

Наука Расшифровка геномов мумий помогла узнать генетическую историю инков Палеогенетикам удалось расшифровать около 60 геномов мумий древних жителей Анд, что помогло отследить около 10 000 лет генетической истории Перу и империи инков.

Общество В Сеуле закрыли развлекательные заведения из-за нового очага COVID-19 Власти Сеула приняли решение закрыть до 7 июня все развлекательные заведения города из-за распространения коронавирусной инфекции в нескольких клубах города.

Происшествия Проценко объяснил сокращение числа поступающих в Коммунарку пациентов Снижение количества поступающих пациентов в больницу в Коммунарке, где принимают людей с подозрением на COVID-19, связано с тем, что в Москве расширили коечный фонд для зараженных коронавирусной инфекцией. 250

Единоборства Кремлёв предложил Усику и Ломаченко российское гражданство Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство.