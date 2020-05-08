Общество
Взгляд.руУровень безработицы в США вырос до рекордных показателей
В США за апрель работы лишились 20,5 млн человек, безработица выросла до рекордных 14,7% – это наивысший уровень со времен Великой депрессии, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на данные Минтруда.
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с чего всё началось
Как отмечает газета The Washington Post, это наивысший уровень безработицы со времен Великой депрессии, однако показатель оказался лучше, чем ожидали аналитики.Коммерсантъвчера в 10:47
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Апрельская безработица в США, взлетев до рекордных 14,7%, оказалась ниже прогноза
Финмаркетвчера в 09:34
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Общество
Жителей Ростовской области обязали носить маски на улице
В Ростовской области с 9 мая является обязательным ношение лицевых масок на улице.
Rostov.ru 02:00
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии
Известия 02:02
Политика
Зеленский предложил установить четыре мемориальных колокола
Киев, 9 мая 2020, 11:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил установить четыре мемориальных колокола, которые возвестят о мире после завершения гражданской войны на Украине.
REGNUM 04:07
Общество
Президент поздравил россиян с Днем Победы
Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и россиян с Днем Победы.
Вести.Ru 03:00
Общество
В Москве еще 2520 человек вылечились от коронавируса
За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днём ранее — это рекордное количество, 2 520 человек.
РИА Новости 03:28
Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
Общество
Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца
О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт вчера в 02:59
Футбол
Матч чемпионата Белоруссии перенесен из-за коронавируса
Матч четвертого тура первой лиги чемпионата Белоруссии между "Гомелем" и дзержинским "Арсеналом" перенесен, сообщает официальный сайт гомельского клуба.
Газета.Ru 05:50
Происшествия
В Петербурге проверили на коронавирус еще более семи тысяч человек
По состоянию на 7 мая на обязательном карантине в Петербурге находится 3686 человек. Это на 405 человек больше, чем было днем ранее.
REGNUM 07 мая в 03:18
Происшествия
СМИ узнали о смерти работавшего в Кремле офицера ФСО из-за коронавируса
В Центральном военном госпитале ФСБ от пневмонии умер помощник дежурного комендатуры московского Кремля, майор Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Титов.
РБК 01:49
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Жителей Москвы ожидает резкое похолодание с 13 мая, температура понизится на 8–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 9 мая.
Известия 01:57
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Президент России Владимир Путин посетил Александровский сад в Москве, где возложил цветы к Вечному огню в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ 03:05
Здоровье
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:27
Общество
86 человек за сутки заразились коронавирусом в Тульской области
По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 86 новых случаев заболевания коронавирусом.
Тульская пресса 03:57
Наука
Расшифровка геномов мумий помогла узнать генетическую историю инков
Палеогенетикам удалось расшифровать около 60 геномов мумий древних жителей Анд, что помогло отследить около 10 000 лет генетической истории Перу и империи инков.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Политика
Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно
RT на русском 03:22
Общество
В Сеуле закрыли развлекательные заведения из-за нового очага COVID-19
Власти Сеула приняли решение закрыть до 7 июня все развлекательные заведения города из-за распространения коронавирусной инфекции в нескольких клубах города.
РБК 06:02
Происшествия
Проценко объяснил сокращение числа поступающих в Коммунарку пациентов
Снижение количества поступающих пациентов в больницу в Коммунарке, где принимают людей с подозрением на COVID-19, связано с тем, что в Москве расширили коечный фонд для зараженных коронавирусной инфекцией.
РБК вчера в 07:13
Происшествия
Затушившая вечный огонь на Марсовом поле женщина найдена
Известия 07 мая в 16:59
Общество
Чернышенко допустил отмену ограничений в конце мая
В конце мая — начале июня регионы могут начать выход из режима ограничений.
BFM.ru вчера в 14:51
Армия и оружие
Минобороны передадут установочную партию Су-57 в 2020 году
RT на русском 05:28
Единоборства
Кремлёв предложил Усику и Ломаченко российское гражданство
Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство.
Pravda.Ru 07 мая в 10:44
Шоу-бизнес
Глюкоза нежно поздравила дочь в день её 13-летия
8 мая старшей дочери Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, исполнилось 13 лет.
OvideO.ru 03:01
Общество
ТАСС: в Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ
В Москве на Пушкинской площади задержали нескольких участников акции КПРФ, посвященной Дню Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 05:36