Вашингтон, 8 мая 2020, 18:42 — REGNUM Правительство США опубликовало отчет по уровню безработицы за апрель текущего года, 8 мая сообщает агентство Reuters. Согласно отчету Министерства труда, безработица в США выросла до 14,7% — это самый высокий уровень после Второй мировой войны.

Безработица в США побила рекорд за всё время после Второй мировой

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