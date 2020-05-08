Экономика
REGNUMБезработица в США побила рекорд за всё время после Второй мировой
Вашингтон, 8 мая 2020, 18:42 — REGNUM Правительство США опубликовало отчет по уровню безработицы за апрель текущего года, 8 мая сообщает агентство Reuters. Согласно отчету Министерства труда, безработица в США выросла до 14,7% — это самый высокий уровень после Второй мировой войны.
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Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Политика
Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК 14:45
Общество
В Москве начнут тестировать на коронавирус по анализу крови из вены
В Москве тесты на коронавирус проведут на основе анализа венозной крови, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 1».
РБК 15:47
Финансы
Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры
Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
Lenta.ru 03:37
Политика
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла
Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой.
Коммерсантъ 07:48
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, что не жалеет ни об одном из своих романов
Известная певица в своем интервью Екатерине Андреевой поделилась тем, что она не жалеет о прожитой жизни.
Татарстан Сегодня 06:29
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Общество
Подмосковье заплатит Агаларову за госпиталь в «Крокус Экспо»
Араз Агаларов (отец Эмина Агаларова – певца и бизнесмена), который владеет «Крокус Экспо», заявил, что стоимость аренды помещений за два месяца составит 110 миллионов рублей.
Cottage.ru вчера в 13:17
Общество
Журналист Павел Лобков заразился коронавирусом
Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков заболел коронавирусной инфекцией. Об рассказал об этом на своей странице в фейсбуке.
Полит.ру 14:57
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО покинула Баренцево море
Группа кораблей НАТО покинула Баренцево море. Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота США.
RT на русском 15:59
Космос
На Луне обнаружены масштабные выбросы углерода
Актуальные Новости вчера в 09:20
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 16:13
Шоу-бизнес
С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине
Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
Происшествия
Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке
РИА Новости 03:47
Общество
Вице-премьер Чернышенко допустил снятие ограничений в конце мая
Регионы могут выйти из режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса, в конце мая — начале июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире «России 1».
РБК 13:41
Технологии
Илон Маск обещает чипировать людей в течение года
Илон Маск пообещал чипировать человека в течение года, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 03:34
Общество
Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договоры
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.
РИА Новости 14:15
Общество
Названы сроки спада новых случаев коронавируса в России до единичных
Спад новых случаев коронавируса в России до единичных произойдет к концу лета.
Lenta.ru 14:59
Здоровье
Названы пациенты, у которых к коронавирусу вырабатывается иммунитет
Директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Армаис Камалов в интервью RT рассказал, что не у всех вылечившихся от коронавируса пациентов появится иммунитет к заболеванию.
Live24 11:57
Общество
Рособрнадзор рассматривает перенос ЕГЭ на август
Рособрнадзор рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август в качестве одного из сценариев, заявили ТАСС в пятницу в ведомстве.
Будущее России. Национальные проекты 06:48
Общество
Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах
В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
Общество
В Московской области отложили штрафы за отсутствие масок
В Московской области отложили введение штрафов за отсутствие масок на более поздний срок.
Lenta.ru 14:44
Общество
Занятия в школах Москвы уже не возобновятся в текущем учебном году
Занятия в школах Москвы официально закончатся 15 мая и больше не возобновятся в текущем учебном году из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 14:56
Здоровье
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 09:27
Футбол
В Украине зафиксирован первый случай заболевания футболиста коронавирусом
На 8 мая в Украине зафиксированы 14195 случаев заражения коронавирусом.
Metaratings 11:42
Общество
Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 13:50
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Здоровье
Больше тестов – больше заражённых. Сергей Морозов объяснил новые случаи заболевания коронавирусом в регионе
Сегодня же из официальных 681 человека, больных коронавирусом в нашем регионе, только семеро болеют этой инфекцией в тяжёлой форме, 110 человек – в средней, 285 - имеют лёгкую форму заболевания, а у 279 болезнь протекает вообще бессимптомно.
Ульяновская правда 14:09
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02