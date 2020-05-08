Коронавирус

Вести.RuВести.RuБезработица в США в апреле выросла до 14,7%

В ведомстве подчеркнули, что уровень безработицы в США в апреле резко вырос до 14,7%. Оба показателя стали рекордными со времен Второй мировой войны и отражают серьезный ущерб, нанесенный ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавируса.
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Рекордное сокращение числа рабочих мест в США в апреле обусловлено временными факторами

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В США безработица обновила максимум с 1940 года

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Безработица в США в апреле выросла до 14,7%

Вести.Ru08 мая в 10:52

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News.ru08 мая в 09:00

Безработица в США обновила максимум с 1940 года

Говорит Москва08 мая в 08:57

Безработица в США обновила максимум с 1940 года

Телеканал 360°08 мая в 12:00
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