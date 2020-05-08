Коронавирус
Вести.RuБезработица в США в апреле выросла до 14,7%
В ведомстве подчеркнули, что уровень безработицы в США в апреле резко вырос до 14,7%. Оба показателя стали рекордными со времен Второй мировой войны и отражают серьезный ущерб, нанесенный ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавируса.
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Рекордное сокращение числа рабочих мест в США в апреле обусловлено временными факторами
Финмаркетвчера в 03:44
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Олейник прокомментировал победу над Вердумом на UFC 249
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В Санкт-Петербурге до 31 мая продлены ограничительные меры
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Мой Брянск 02:14
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РИА Новости 16:24
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Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
В России несколько регионов решили смягчить или частично отменить введенные из-за COVID-19 ограничения.
Lenta.ru 11:59
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
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Политика
Песков: Путин проведет совещание о продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание, где будет обсуждаться возможность продления нерабочих дней после 12 мая, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Газета.Ru 10:07
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News.ru 06:47
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Джонсон ввел в Великобритании новую шкалу «коронавирусной опасности»
Новая система оповещения об опасности коронавирусной инфекции вводится в Великобритании.
РБК 16:17
Экономика
Экономисты сообщили о возможной девальвации рубля
Ряд экономистов допускают возможность того, что отечественный рубль столкнется с девальвацией.
Актуальные Новости 13:14
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
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Посольство России в США призвало сотрудников Белого дома, написавших поздравление с Днем Победы для соцсетей без упоминания Советского Союза, пересмотреть документальный фильм 1943 года «Битва за Россию».
Известия 14:02
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Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
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Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке
Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос 10:03
Армия и оружие
Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
Lenta.ru 08 мая в 11:18
Армия и оружие
В Совфеде ответили на появление кораблей НАТО в Баренцевом море
Отслеживать корабли НАТО в Баренцевом море начал российский Северный флот.
РБК 08 мая в 01:40
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
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Общество
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Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru 04:42
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
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В США скончался певец Литтл Ричард, который считается одним из основоположников рок-н-ролла.
Дни24 вчера в 12:00
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Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов
Жители военного городка в удмуртском селе Пугачево вернулись в свои дома, которые они покинули накануне из-за взрывов на технической территории бывшего арсенала.
Известия 12:25
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Во Франции отменили Каннский кинофестиваль
Международный Каннский кинофестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса, сообщает 10 мая издание Variety.
ИА Красная Весна 14:01
Футбол
Ла Лига объявила о пяти случаях заражения коронавирусом у футболистов
Ла Лига придала огласке результаты тестирования футболистов двух высших дивизионов чемпионата Испании (Примеры и Сегунды) на коронавирус.
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В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции
Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
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Авиакомпании ужесточат проверку фактического адреса проживания россиян на вывозных рейсах
Авиакомпании ужесточат проверку фактического адреса проживания граждан России, при вывозе их из-за границы.
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Игрок «Локомотива» Джорджевич стал отцом
Sport24.ru 16:02