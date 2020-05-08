Коронавирус

Вести.RuВести.RuБезработица в США в апреле выросла до 14,7%

В ведомстве подчеркнули, что уровень безработицы в США в апреле резко вырос до 14,7%. Оба показателя стали рекордными со времен Второй мировой войны и отражают серьезный ущерб, нанесенный ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Рекордное сокращение числа рабочих мест в США в апреле обусловлено временными факторами

Финмаркетвчера в 03:44

Уровень безработицы в США обновил максимум с 1940 года

News.ru08 мая в 09:00

Безработица в США в апреле выросла до 14,7%

Вести.Ru08 мая в 10:52

Уровень безработицы в США оказался максимальным с 1940 года

Московский Комсомолец08 мая в 09:49

Безработица в США обновила максимум с 1940 года

Телеканал 360°08 мая в 12:00

Безработица в США обновила максимум с 1940 года

Говорит Москва08 мая в 08:57

В США безработица обновила максимум с 1940 года

Газета.Ru08 мая в 08:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Кино

Премьеру фильма «321-я сибирская» перенесли на осень из-за эпидемии

«Мировая премьера «321-й, сибирской» в связи с карантином, самоизоляцией в России, США, Европе и в других странах, приостановкой публичных мероприятий и закрытием кинотеатров, откладывается на осень 2020 года», - сказано в группе.
Московский Комсомолец Чита 04:38
Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости 18:12
458
Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков

В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
21
Происшествия

В Мали при взрыве погибли три миротворца ООН

В Мали при взрыве мины погибли три миротворца ООН, пишет РЕН. В результате взрыва пострадали еще три человека.
Газета.Ru 13:50
Происшествия

Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе

RT на русском 19:00
84
Единоборства

Тони Фергюсон сделал заявление после поражения

Лишившись возможности в следующем бою встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, бывший временный чемпион UFC в легком весе, Тони Фергюсон, поделился своими мыслями о поединке с Джастином Гэйтжи, в котором он потерпел поражение техническим нокаутом в пятом раунде.
FightTime.ru 16:44
3
Политика

В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса

Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:02
3
Общество

В Праге на место памятника Коневу поставили унитаз

Московский Комсомолец вчера в 12:57
870
Общество

Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

Ведомости 11:00
343
Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
2,1K
Авто

Первые Haval H5 появились у дилеров в РФ

К российским дилерам Haval начали поступать первые товарные внедорожники Haval H5.
Новые автомобили вчера в 13:56
13
Общество

Батюшка заразил 35 прихожан коронавирусом на Кубани

Установлено, что он контактировал с 66 людьми, из них у 35 человек уже подтверждено заражение коронавирусом.
Регион online 07:43
36
Кино

Опубликован трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077

NewInform 04:10
Шоу-бизнес

Дочь Началовой исполнила песню о победе и поразила сходством с матерью

Дочь певицы Юлии Началовой Вера спела в честь Дня Победы.
News.ru 06:47
27
Армия и оружие

Иранские журналисты сообщили о трагедии во время учений в Оманском заливе

Противокорабельная ракета была выпущена по ошибке во время военно-морских учений Ирана в Оманском заливе с фрегата Jamaran по вспомогательному судну Konarak, сообщили в соцсетях иранские журналисты.
Коммерсантъ 19:18
Армия и оружие

Avia.pro: вот почему сирийские С-300 не сбивают самолеты Израиля

Военные специалисты назвали причину, по которой используемые сирийцами установки зенитных ракет С-300 не сбивают самолеты Израиля, атакующие территорию страны.
Недвижимость.RU 18:14
6
Общество

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
412
Общество

Вильфанд предупредил о похолодании на десять градусов в центре РФ

Падение температуры составит до десяти градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.
News.ru 18:47
Шоу-бизнес

Танцующий миллионер из Италии Джанлука Вакки впервые станет отцом

На своей странице в соцсети Instagram танцующий миллионер Джанлука Вакки рассказал, что в международный день матери станет отцом.
RuNews24.ru 18:37
Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru 16:52
729
Общество

МВД РФ не стало ужесточать ответственность за побои

Административную ответственность по статье КоАП РФ Побои, по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, в МВД ужесточать не намерены, сообщили представители ведомства.
Политическая Экспертиза 05:10
343
Кино

Чарли Ханнэма из «Джентльменов» показали в образе Капитана Америки

Например, художник с ником ApexForm по просьбе других фанатов пофантазировал о новом Капитане Америке, нарядив в знаменитый костюм звезду «Джентльменов» Чарли Ханнэма.
Popcornnews.ru 08 мая в 05:20
Космос

Футуролог Медведев: «есть проблемы пострашнее вируса»

Читайте начало интервью: Футуролог: спасает не глобализация, спасает государство Футуролог размышляет об оцифрованном мире и жизни вне мегаполисов Данила Медведев: о скорости прогресса и компьютеризации Спад и взлет — Как вы относитесь к теории Гумилева о том, что каждая нация, каждая культура имеет пики и падения.
Pravda.Ru 08 мая в 22:00
Происшествия

Мертвой найдена экс-депутат Заксобрания Ростовской области

В своем доме в Ростове-на-Дону найдена мертвой экс-депутат законодательного собрания области Наталья Кравченко.
Kursk.com 15:30
52
Общество

В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции до 23 мая

Первым регионом, продлившим режим самоизоляции до конца месяца, стала Москва — мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий документ 7 мая.
РБК 10:08
1,4K
Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
1,5K
Кино

Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили

Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его.
Коммерсантъ 17:38
2
Общество

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
РИА Новости 07:10
501
Политика

Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
3,8K
Космос

Физик рассказал о перспективе «отключения» Солнца и климате на Земле

С Солнцем произойдут сильные измерения спустя миллиарды лет, время от времени у светила наблюдаются перепады активности, что влияет на жизнь на Земле.
OAnews 16:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное