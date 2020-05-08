Коронавирус
Вести.RuБезработица в США в апреле выросла до 14,7%
В ведомстве подчеркнули, что уровень безработицы в США в апреле резко вырос до 14,7%. Оба показателя стали рекордными со времен Второй мировой войны и отражают серьезный ущерб, нанесенный ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавируса.
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Рекордное сокращение числа рабочих мест в США в апреле обусловлено временными факторами
Финмаркетвчера в 03:44
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Кино
Премьеру фильма «321-я сибирская» перенесли на осень из-за эпидемии
«Мировая премьера «321-й, сибирской» в связи с карантином, самоизоляцией в России, США, Европе и в других странах, приостановкой публичных мероприятий и закрытием кинотеатров, откладывается на осень 2020 года», - сказано в группе.
Московский Комсомолец Чита 04:38
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
Происшествия
В Мали при взрыве погибли три миротворца ООН
В Мали при взрыве мины погибли три миротворца ООН, пишет РЕН. В результате взрыва пострадали еще три человека.
Газета.Ru 13:50
Происшествия
Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
RT на русском 19:00
Единоборства
Тони Фергюсон сделал заявление после поражения
Лишившись возможности в следующем бою встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, бывший временный чемпион UFC в легком весе, Тони Фергюсон, поделился своими мыслями о поединке с Джастином Гэйтжи, в котором он потерпел поражение техническим нокаутом в пятом раунде.
FightTime.ru 16:44
Политика
В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса
Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:02
Общество
В Праге на место памятника Коневу поставили унитаз
Московский Комсомолец вчера в 12:57
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
Авто
Первые Haval H5 появились у дилеров в РФ
К российским дилерам Haval начали поступать первые товарные внедорожники Haval H5.
Новые автомобили вчера в 13:56
Общество
Батюшка заразил 35 прихожан коронавирусом на Кубани
Установлено, что он контактировал с 66 людьми, из них у 35 человек уже подтверждено заражение коронавирусом.
Регион online 07:43
Кино
Опубликован трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077
NewInform 04:10
Шоу-бизнес
Дочь Началовой исполнила песню о победе и поразила сходством с матерью
Дочь певицы Юлии Началовой Вера спела в честь Дня Победы.
News.ru 06:47
Армия и оружие
Иранские журналисты сообщили о трагедии во время учений в Оманском заливе
Противокорабельная ракета была выпущена по ошибке во время военно-морских учений Ирана в Оманском заливе с фрегата Jamaran по вспомогательному судну Konarak, сообщили в соцсетях иранские журналисты.
Коммерсантъ 19:18
Армия и оружие
Avia.pro: вот почему сирийские С-300 не сбивают самолеты Израиля
Военные специалисты назвали причину, по которой используемые сирийцами установки зенитных ракет С-300 не сбивают самолеты Израиля, атакующие территорию страны.
Недвижимость.RU 18:14
Общество
Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
Общество
Вильфанд предупредил о похолодании на десять градусов в центре РФ
Падение температуры составит до десяти градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.
News.ru 18:47
Шоу-бизнес
Танцующий миллионер из Италии Джанлука Вакки впервые станет отцом
На своей странице в соцсети Instagram танцующий миллионер Джанлука Вакки рассказал, что в международный день матери станет отцом.
RuNews24.ru 18:37
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru 16:52
Общество
МВД РФ не стало ужесточать ответственность за побои
Административную ответственность по статье КоАП РФ Побои, по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, в МВД ужесточать не намерены, сообщили представители ведомства.
Политическая Экспертиза 05:10
Кино
Чарли Ханнэма из «Джентльменов» показали в образе Капитана Америки
Например, художник с ником ApexForm по просьбе других фанатов пофантазировал о новом Капитане Америке, нарядив в знаменитый костюм звезду «Джентльменов» Чарли Ханнэма.
Popcornnews.ru 08 мая в 05:20
Космос
Футуролог Медведев: «есть проблемы пострашнее вируса»
Читайте начало интервью: Футуролог: спасает не глобализация, спасает государство Футуролог размышляет об оцифрованном мире и жизни вне мегаполисов Данила Медведев: о скорости прогресса и компьютеризации Спад и взлет — Как вы относитесь к теории Гумилева о том, что каждая нация, каждая культура имеет пики и падения.
Pravda.Ru 08 мая в 22:00
Происшествия
Мертвой найдена экс-депутат Заксобрания Ростовской области
В своем доме в Ростове-на-Дону найдена мертвой экс-депутат законодательного собрания области Наталья Кравченко.
Kursk.com 15:30
Общество
В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции до 23 мая
Первым регионом, продлившим режим самоизоляции до конца месяца, стала Москва — мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий документ 7 мая.
РБК 10:08
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Кино
Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили
Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его.
Коммерсантъ 17:38
Общество
Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко
Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
РИА Новости 07:10
Политика
Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
Космос
Физик рассказал о перспективе «отключения» Солнца и климате на Земле
С Солнцем произойдут сильные измерения спустя миллиарды лет, время от времени у светила наблюдаются перепады активности, что влияет на жизнь на Земле.
OAnews 16:41