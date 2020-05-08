В ведомстве подчеркнули, что уровень безработицы в США в апреле резко вырос до 14,7%. Оба показателя стали рекордными со времен Второй мировой войны и отражают серьезный ущерб, нанесенный ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавируса.

Безработица в США в апреле выросла до 14,7%

Кино Премьеру фильма «321-я сибирская» перенесли на осень из-за эпидемии «Мировая премьера «321-й, сибирской» в связи с карантином, самоизоляцией в России, США, Европе и в других странах, приостановкой публичных мероприятий и закрытием кинотеатров, откладывается на осень 2020 года», - сказано в группе.

Армия и оружие Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии. 21

Происшествия В Мали при взрыве погибли три миротворца ООН В Мали при взрыве мины погибли три миротворца ООН, пишет РЕН. В результате взрыва пострадали еще три человека.

Единоборства Тони Фергюсон сделал заявление после поражения Лишившись возможности в следующем бою встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, бывший временный чемпион UFC в легком весе, Тони Фергюсон, поделился своими мыслями о поединке с Джастином Гэйтжи, в котором он потерпел поражение техническим нокаутом в пятом раунде. 3

Политика В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости. 3

Общество Определены сроки открытия магазинов одежды в России Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. 2,1K

Общество Батюшка заразил 35 прихожан коронавирусом на Кубани Установлено, что он контактировал с 66 людьми, из них у 35 человек уже подтверждено заражение коронавирусом. 36

Армия и оружие Иранские журналисты сообщили о трагедии во время учений в Оманском заливе Противокорабельная ракета была выпущена по ошибке во время военно-морских учений Ирана в Оманском заливе с фрегата Jamaran по вспомогательному судну Konarak, сообщили в соцсетях иранские журналисты.

Общество Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса. 412

Общество Вильфанд предупредил о похолодании на десять градусов в центре РФ Падение температуры составит до десяти градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Танцующий миллионер из Италии Джанлука Вакки впервые станет отцом На своей странице в соцсети Instagram танцующий миллионер Джанлука Вакки рассказал, что в международный день матери станет отцом.

Происшествия Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили. 729

Общество МВД РФ не стало ужесточать ответственность за побои Административную ответственность по статье КоАП РФ Побои, по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, в МВД ужесточать не намерены, сообщили представители ведомства. 343

Кино Чарли Ханнэма из «Джентльменов» показали в образе Капитана Америки Например, художник с ником ApexForm по просьбе других фанатов пофантазировал о новом Капитане Америке, нарядив в знаменитый костюм звезду «Джентльменов» Чарли Ханнэма.

Космос Футуролог Медведев: «есть проблемы пострашнее вируса» Читайте начало интервью: Футуролог: спасает не глобализация, спасает государство Футуролог размышляет об оцифрованном мире и жизни вне мегаполисов Данила Медведев: о скорости прогресса и компьютеризации Спад и взлет — Как вы относитесь к теории Гумилева о том, что каждая нация, каждая культура имеет пики и падения.

Общество В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите. 1,5K

Кино Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его. 2

Общество Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез". 501

Политика Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая. 3,8K