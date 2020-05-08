Экономика
Вести.RuБезработица в США в апреле выросла до 14,7%
В ведомстве подчеркнули, что уровень безработицы в США в апреле резко вырос до 14,7%. Оба показателя стали рекордными со времен Второй мировой войны и отражают серьезный ущерб, нанесенный ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавируса.
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Рекордное сокращение числа рабочих мест в США в апреле обусловлено временными факторами
Финмаркет09 мая в 03:44
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Происшествия
Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили
Известия вчера в 07:02
Армия и оружие
В РВИО рассказали о бегстве немецкого генерала в одежде крестьянина
Немецкий генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер в 1945 году бежал к американцам в одежде баварского крестьянина и этим поступком деморализовал гитлеровцев, оборонявших Прагу, рассказал РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
РИА Новости вчера в 20:47
Происшествия
Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан
Подозреваемый в броске гранаты в группу людей в посёлке Приэтокском Ставропольского края задержан.
RT на русском вчера в 17:45
Общество
Бассейны, магазины и скверы открывают для жителей Тульской области
Плавательным бассейнам разрешили работать «при условии соблюдения требований Главного государственного санитарного врача по Тульской области».
Московский Комсомолец Тула вчера в 17:52
Финансы
Обозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 02:17
Гаджеты
Инсайдер опубликовал рендеры смартфона с соотношением сторон 23:9
Популярный инсайдер под псевдонимом Ice Universe опубликовал рендеры будущего смартфона с соотношением сторон экрана 23:9. Подобного устройства пока не существует, но эксперт не сомневается в его скором выходе.
OAnews 02:42
Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
Происшествия
В Красногорске при пожаре в хосписе погибли десять человек
Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, десять человек.
BFM.ru вчера в 19:00
Происшествия
Пять человек пострадали при стрельбе в парке Техаса
Пострадали не менее пяти человек, сообщили в местной полиции. Происшествие было зафиксировано в парке, где происходил запуск фейерверков.
NewInform 02:56
Наука
Ученые пробурили новый вход в пещеру «Таврида» в Крыму
Специалисты пробурили новый вход в пещеру "Таврида" в Крыму, что позволит ученым продолжить изучение открытой в 2018 году уникальной карстовой полости в Белогорском районе полуострова, сообщила пресс-служба Крымского Федерального университета (КФУ).
РИА Новости 02:25
Общество
Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России
Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию.
Известия вчера в 20:34
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Космос
«В них могут обитать марсиане»: Сотрудники NASA рассказали о системе пещер на Красной планете
Сотрудники NASA не исключили возможности того, что в системе пещер на Красной планете «могут обитать марсиане».
Дни24 вчера в 06:37
Автоспорт
Лео Туррини: Феттель получил предложения от McLaren и Renault
Autosport.com.ru вчера в 09:47
Общество
Для России спрогнозировали резкий рост случаев заражения коронавирусом
С приходом жары в России количество заражений коронавирусом резко возрастет Такой прогноз публикует информагентство РИА Новости, со ссылкой на профессора НИИ вирусологии имени Ивановского Михаила Щелканова.
КМВ Новости вчера в 11:42
Технологии
Новую версию Windows 10 уже начали ставить на ПК
Изначально стабильная версия Windows 10 May 2020 должна была стать доступна для производителей компьютеров 28 апреля, а для простых пользователей компания планировала начать распространение 12 мая.
iXBT.com 00:55
Экономика
Журналисты подсчитали стоимость личных активов Илона Маска
Бизнесмен утверждает, что не нуждается в деньгах, но его адвокат на судебных разбирательствах с британским дайвером Верноном Ансвортом в прошлом году заявил, что Маску не хватает личных средств на выплату компенсаций по делу о клевете и, что большая часть активов предпринимателя - акции.
Газета.Ru 03:05
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 4 тыс. человек
В Москве зарегистрировано более 4 тыс. новых пациентов, вылечившихся от коронавируса.
Известия 02:56
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество
В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции
Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan вчера в 09:30
Общество
В Москве в апреле на 15,5% выросла смертность
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
Единоборства
У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости
Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости в проигранном противостоянии против соотечественника Джастина Гэтжи.
Газета.Ru 01:15
Общество
В Праге вандалы установили унитаз на постамент памятника Коневу
Чешская полиция проводит проверку по факту осквернения неизвестными вандалами постамента в шестом районе Праги, на котором раньше стоял памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
РБК 09 мая в 14:17
Политика
Пушков оценил заявление Киева о «мифе» со Знаменем Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter заявление МИД Украины о том, что одним из первых бойцов Красной Армии, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, был этнический украинец.
РИА Новости вчера в 23:51
Кино
20 лет назад состоялась премьера фильма «Брат 2»
11 мая 2000 года в московском кинотеатре «Пушкинский» состоялась премьера фильма Алексея Балабанова «Брат 2». Картина продолжала историю героя первой части дилогии, Данилы Багрова в исполнении Сергея Бодрова — младшего.
RT на русском 02:10
Происшествия
В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом
В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 01:46
Политика
Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
Единоборства
Олейник победил Вердума на турнире UFC 249
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник отпраздновал победу над представителем Бразилии Фабрисиу Вердумом в рамках турнира UFC 249.
Vprognoze.ru 09 мая в 22:13
Политика
В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса
Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:02
Общество
Андрей Бочаров провел заседание оперативного штаба
Напомним, предыдущее заседание оперативного штаба состоялось 7 мая в режиме видеоконференцсвязи, где были рассмотрены первые результаты реализации в Волгоградской области комплекса мер социальной и экономической поддержки населения и реального сектора экономики, а также был поднят вопрос поэтапного снятия ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области вчера в 07:58