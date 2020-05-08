В ведомстве подчеркнули, что уровень безработицы в США в апреле резко вырос до 14,7%. Оба показателя стали рекордными со времен Второй мировой войны и отражают серьезный ущерб, нанесенный ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавируса.

Безработица в США в апреле выросла до 14,7%

Армия и оружие В РВИО рассказали о бегстве немецкого генерала в одежде крестьянина Немецкий генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер в 1945 году бежал к американцам в одежде баварского крестьянина и этим поступком деморализовал гитлеровцев, оборонявших Прагу, рассказал РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.

Финансы Обозначены условия для усиления рубля Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. 13

Гаджеты Инсайдер опубликовал рендеры смартфона с соотношением сторон 23:9 Популярный инсайдер под псевдонимом Ice Universe опубликовал рендеры будущего смартфона с соотношением сторон экрана 23:9. Подобного устройства пока не существует, но эксперт не сомневается в его скором выходе.

Общество Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. 1K

Происшествия Пять человек пострадали при стрельбе в парке Техаса Пострадали не менее пяти человек, сообщили в местной полиции. Происшествие было зафиксировано в парке, где происходил запуск фейерверков.

Наука Ученые пробурили новый вход в пещеру «Таврида» в Крыму Специалисты пробурили новый вход в пещеру "Таврида" в Крыму, что позволит ученым продолжить изучение открытой в 2018 году уникальной карстовой полости в Белогорском районе полуострова, сообщила пресс-служба Крымского Федерального университета (КФУ).

Общество Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию. 845

Политика Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 4,6K

Общество Для России спрогнозировали резкий рост случаев заражения коронавирусом С приходом жары в России количество заражений коронавирусом резко возрастет Такой прогноз публикует информагентство РИА Новости, со ссылкой на профессора НИИ вирусологии имени Ивановского Михаила Щелканова. 1K

Технологии Новую версию Windows 10 уже начали ставить на ПК Изначально стабильная версия Windows 10 May 2020 должна была стать доступна для производителей компьютеров 28 апреля, а для простых пользователей компания планировала начать распространение 12 мая.

Экономика Журналисты подсчитали стоимость личных активов Илона Маска Бизнесмен утверждает, что не нуждается в деньгах, но его адвокат на судебных разбирательствах с британским дайвером Верноном Ансвортом в прошлом году заявил, что Маску не хватает личных средств на выплату компенсаций по делу о клевете и, что большая часть активов предпринимателя - акции. 1

Происшествия Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили. 810

Общество В Москве в апреле на 15,5% выросла смертность В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства. 59

Единоборства У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости в проигранном противостоянии против соотечественника Джастина Гэтжи. 1

Общество В Праге вандалы установили унитаз на постамент памятника Коневу Чешская полиция проводит проверку по факту осквернения неизвестными вандалами постамента в шестом районе Праги, на котором раньше стоял памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 896

Политика Пушков оценил заявление Киева о «мифе» со Знаменем Победы Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter заявление МИД Украины о том, что одним из первых бойцов Красной Армии, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, был этнический украинец. 10

Кино 20 лет назад состоялась премьера фильма «Брат 2» 11 мая 2000 года в московском кинотеатре «Пушкинский» состоялась премьера фильма Алексея Балабанова «Брат 2». Картина продолжала историю героя первой части дилогии, Данилы Багрова в исполнении Сергея Бодрова — младшего.

Единоборства Олейник победил Вердума на турнире UFC 249 Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник отпраздновал победу над представителем Бразилии Фабрисиу Вердумом в рамках турнира UFC 249.

Политика В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости. 3