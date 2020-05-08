с чего всё началось

Уровень безработица в США в апреле вырос до 14,7%, число рабочих мест сократилось на 20,5 миллионов человек. Это максимум со времен 1930-х годов, когда во время Великой депрессии без работы остались около 25% американцев. За последние два месяца уровень безработицы резко вырос.

Безработица в США выросла до максимума со времен Великой депрессии

Общество В Москве еще 2520 человек вылечились от коронавируса За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днём ранее — это рекордное количество, 2 520 человек. 304

Общество Песня «День Победы» прозвучала в полдень по всей Украине Песня "День Победы" прозвучала во всех регионах Украины в полдень в рамках всеукраинского флешмоба в честь 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 1,1K

Экономика Мексиканская авиакомпания Interjet полностью перешла на самолеты российского производства Все шесть оставшихся национальных маршрутов мексиканской авиакомпании Interjet будут обслуживаться российскими самолетами Sukhoi Superjet 100, следует из данных сервиса Flightradar. 2

Политика Путин на Соборной площади Кремля провел смотр Президентского полка Президент Владимир Путин в День Победы провел смотр Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны (ФСО). 5

Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 1,2K

Общество Москвичей предупредили об аномальном похолодании Жителей Москвы ожидает резкое похолодание с 13 мая, температура понизится на 8–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 9 мая. 89

Политика США назвали условия для продления договора СНВ Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора. 714

Общество В России снизился коэффициент распространения коронавируса Москва, 9 мая 2020, 11:13 — REGNUM Коэффициент распространения коронавируса в России за прошедшие сутки составил 1,06, что является минимальным значением с начала распространения инфекции. 339

Политика Трамп считает, что коронавирус исчезнет сам Президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что новый тип коронавируса COVID-19 исчезнет сам. Об этом сообщает РИА "Новости". 8

Шоу-бизнес На дачу переехала Оксана Самойлова вместе с Джиганом Совсем недавно сотни российских женщин начинали свой день с просмотра новостной ленты на предмет того, как именно чувствует себя многодетная мать Оксана Самойлова после расставания с рэпером Джиганом. 6

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу". 815

Космос Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Рабочие места в отрасли робототехники и освоения космоса являются перспективными в период пандемии коронавируса, считает старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов. 1

Происшествия Неизвестные «заминировали» два самолета в Домодедово Неизвестные заявили о минировании двух самолетов, которые вылетели из столичного аэропорта Домодедово.

Экономика Bloomberg назвала самого обедневшего за время пандемии человека За время пандемии коронавируса нового типа глава французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно потерял свыше $30 млрд. 75

Общество Минобрнауки: выпускные экзамены в вузах пройдут онлайн Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков распорядился провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, в формате онлайн. 67

Здоровье Назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни Сотрудники Университета Цинциннати установили, что на третий день после заражения коронавирусом у многих пациентов проявляется симптом, связанный с нарушением обоняния, пишет ЕurekАlert. 70

Спорт Родченков написал книгу о развале допинговой системы в России Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, ранее возглавлявший московскую антидопинговую лабораторию, написал книгу.

Происшествия Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли шесть человек Причиной возгорания дома в тепличном комплексе в Башкирии, где погибли шесть человек, могла стать неисправность электропроводки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. 3

Единоборства У бойца UFC выявили коронавирус за день до турнира Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Роналду Соуза сдал тест на коронавирус, который оказался положительным, за день до своего выступления на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле 10 мая. 28

Политика Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время. 528

Общество МВД разъяснило правила проживания в условиях самоизоляции в Москве «При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения», — разъяснили в полиции. 34

Футбол Кьеллини рассказал о своих худших напарниках по команде Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини нелестно отозвался о своем соотечественнике Марио Балотелли, который в настоящее время выступает за футбольный клуб "Брешиа".