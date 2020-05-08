Коронавирус
Говорит МоскваБезработица в США обновила максимум с 1940 года
Абсолютный максимум по безработице был зафиксирован в США в 1933 году во время Великой депрессии. Тогда был не трудоустроен каждый четвёртый американец.
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Рекордное сокращение числа рабочих мест в США в апреле обусловлено временными факторами
Финмаркетвчера в 03:44
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Общество
Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков
Чаще всего москвичи при оформлении пропуска на машину в связи с ограничениями по COVID-19 допускают ошибки в номере автомобиля, рассказали в департаменте транспорта российской столицы.
РИА Новости 08:01
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Наука
Вирус герпеса может вызывать симптомы болезни Альцгеймера
Исследование подтвердило предположение, что герпес и болезнь Альцгеймера связаны между собой.
RuNews24.ru 07 мая в 23:45
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
Происшествия
В Волгограде задержали руководителя следственного отдела СУ СКР
В Волгограде задержан руководитель Следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда Абакар Абдуллаев, об этом сегодня сообщило ИА "Высота 102".
МТВ онлайн 12:37
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
По мнению ретейлеров, принятие законопроекта позволит «перезагрузить отношения в реалиях нового рынка», отмечает АКИТ.
РБК 08:34
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об ослаблении карантинных мер.
News.ru вчера в 15:00
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Политика
Решение о режиме ЧП в Казахстане рассмотрят 11 мая
Нур-Султан, 10 мая 2020, 13:22 — REGNUM Решение о продлении или отмене режима чрезвычайного положения в Казахстане будет принято 11 мая на заседании государственной комиссии, заявил 10 мая пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.
REGNUM 06:22
Политика
Посольство США отреагировало на заявление Белого дома о победе над нацизмом
Ранее 10 мая в российском МИД заявили, что Москва крайне возмущена публикациями на страницах Белого дома в соцсетях, в которых победа над нацизмом приписывается только США и Великобритании.
Lenta.ru 11:31
Политика
Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
Происшествия
Серфингист погиб после нападения акулы в Северной Калифорнии
Сакраменто, США, 10 мая 2020, 20:18 — REGNUM Серфингист погиб после нападения акулы в северной части американского штата Калифорния.
REGNUM 13:18
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничительных мер
В Роспотребнадзоре разработали рекомендации для поэтапного выхода из ограничительных мер.
Телеканал Санкт-Петербург 08 мая в 17:22
Футбол
Рагнар Сигурдссон поделился мнением о Валерии Карпине
Бывший полузащитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон рассказал, что думает о главном тренере клуба Валерии Карпине.
Спорт день за днем 13:00
Общество
Число заразившихся коронавирусом российских военных выросло до 1723
Свыше 3,3 тысячи человек заразились коронавирусом в армии и военных учебных заведениях в России с начала пандемии, из них 1 723 человека являются военнослужащими, говорится в бюллетене Минобороны .
Московский Комсомолец 13:58
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
Музыка
В Fortnite может пройти концерт Леди Гаги
Cyber.sports.ru 08:58
Общество
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику использования ИВЛ
Ранее в апреле нью-йоркские медики сообщали, что смертность среди пациентов с коронавирусом, которые были подключены к ИВЛ, составляет 88%.
РБК 11:42
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
Общество
В Свердловской области нашли коронавирус у 155 человек
ИА Красная Весна 08 мая в 11:18
Здоровье
Российский губернатор ответил на вопрос о пропавших выплатах врачам
Врач-рентгенолог из Артемовской центральной больницы в Свердловской области задал вопрос губернатору региона Евгению Куйвашеву о пропавших президентских выплатах, которые обещали медикам за работу во время борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 12:15
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM 06:06
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
Единоборства
Опубликовано видео боя Фергюсона и Гэтжи на UFC 249
Фергюсон потерпел поражение от Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде на UFC 249.
РИА Новости 04:31
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову затравили в Сети за фото в военной форме ко Дню Победы
Пользователи в Сети раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фото и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая на своей странице в Instagram.
MedikForum.ru 11:26