с чего всё началось

В США в апреле безработица достигла 14,7%, обновив рекорд с 1940 года, пишет министерство труда. "Это самый высокий показатель и самый большой рост за всю историю данных за месяц", - говорится в сообщении.

В США безработица обновила максимум с 1940 года

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