В ведомстве подчеркнули, что уровень безработицы в США в апреле резко вырос до 14,7%. Оба показателя стали рекордными со времен Второй мировой войны и отражают серьезный ущерб, нанесенный ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавируса.

Безработица в США в апреле выросла до 14,7%

Общество Россиян предупредили о резком похолодании Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать. 13

Происшествия Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе Причиной пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске могло стать неосторожное обращение с огнём. 119

Политика США дали задний ход после резонансного заявления о победителях нацизма Посольство Соединенных Штатов в Москве не смогло объяснить, почему в поздравительном сообщении Белого дома, приуроченном к 75-й годовщине Победы, среди стран-победителей нацизма упоминаются только США и Великобритания, в то время как о СССР не сказано ни слова. 2

Футбол Саньоль: «Игроки сборной Франции настроились против Зидана после ЧМ-2006» Все игроки сборной Франции были настроены против Зидана после финала, из-за того, что он сделал на поле.

Кино Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его. 2

Экономика Особенности национальных коронавирусных кризисов Промышленная база Китая раскручена на уровень гораздо более высокий, чем это необходимо миру.

Экономика Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность. 89

Шоу-бизнес Дочь Даны Борисовой окончательно прекратила общение с матерью После срыва Даны Борисовой, который телеведущая не стала скрывать от аудитории, дочь знаменитости перестала выходить с ней на контакт и призналась в отсутствии желания видеть мать. 6

Общество Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса. 413

Здоровье На Украине масочный режим могут продлить до конца года Киев, 10 мая 2020, 20:32 — REGNUM Действие масочного режима на Украине может быть продлено до конца 2020 года, заявил 10 мая заместитель украинского министра здравоохранения Виктор Ляшко, передаёт «112 Украина».

Экономика Названа опасность досрочного погашения кредита Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский. 555

Космос Возрождение мертвых галактик: карликовые галактики используют газ для новых звезд Небольшие галактики, совершенно не подающие признаков жизни, используют газ из космического пространства и создают из него новые звезды, возрождая себя таким образом.

Недвижимость Девелоперы не дождались покупателей Консультанты ждут, что в дальнейшем девелоперы будут готовы предоставлять скидки, но о реальном снижении цен можно будет говорить лишь в следующем году. 24

Авто В России ужесточаются требования ввоза праворульных машин Таможенная пошлина за ввоз праворульной легковой машины с 1 июля может вырасти до 1,5 евро за кубический сантиметр, объем двигателя которого не превышает 1 литр. 368

Общество Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе» В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге. 83

Происшествия На Сахалине людей из обсерватора массово вывезли в общественный магазин Ответить, на каком основании людей, находящихся на карантине в обсерваторе, вывезли в общедоступный магазин, она не смогла.