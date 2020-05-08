Экономика

Вести.RuВести.RuБезработица в США в апреле выросла до 14,7%

В ведомстве подчеркнули, что уровень безработицы в США в апреле резко вырос до 14,7%. Оба показателя стали рекордными со времен Второй мировой войны и отражают серьезный ущерб, нанесенный ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавируса.
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Ужасная статистика по занятости не сломила американских инвесторов

Finam.Ru13:32

Апрельская безработица в США, взлетев до рекордных 14,7%, оказалась ниже прогноза

Финмаркетвчера в 09:34

Безработица в США в апреле выросла до 14,7%

Вести.Ruвчера в 10:52

За тридцать апрельских дней США официально лишились 20,5 млн рабочих мест

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Безработица в США в апреле подскочила до 14,7% и обновила максимум с 1940 года

ПРАЙМвчера в 08:50

Безработица в США подскочила до рекорда со времен Второй мировой войны

Росбалтвчера в 11:05
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Обнаружено древнейшее европейское пиво

Ученые из Австрийской академии наук разработали новый метод, позволяющий выявить следы солода в древних археологических находках.
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4 млн, сообщает американский университет Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 17:01
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
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Политика

Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию

В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09:30
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Экономика

Росстат подсчитал размер средней пенсии

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подсчитала размер средней пенсии в России за март 2020 года.
Солидарность вчера в 04:23
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Происшествия

314 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Иркутской области

Всего на утро 10 мая 314 подтверждённых случаев заражения, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в регионе.
АиФ Иркутск 22:07
Киберспорт

Независимый разработчик создаёт ремейк S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4

В марте 2020 года компания GSC Game World показала первый скриншот предстоящей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики намекнули, что в 2020 году геймеры узнают новую информацию об этом проекте.
REGNUM 13:53
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Общество

Песня «День Победы» прозвучала по всей Украине

Piter.tv 08:02
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Общество

Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19

В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
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Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
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Авто

Как во время Великой Отечественной войны ремонтировали автомобили

К началу войны в Красной армии насчитывалось порядка 270 тыс. автомобилей (40% от штатной потребности).
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«Я в маске»: общаемся с горожанами, которые забыли о самоизоляции и пошли смотреть авиапарад

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Милла Йовович рассказала о воевавших родственниках

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Ранний ихтиозавр давил раковины моллюсков круглыми зубами

Ученые из Полевого музея Чикаго (США) изучили окаменелости раннего ихтиозавра Cartorhynchus lenticarpus и выяснили, что у этого морского ящера глубоко в челюсти были круглые зубы.
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Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области

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Актер Николай Наумов обратился к Волкову и Исмаилову

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Партнера Овечкина изгнали из «Вашингтона» за сообщения в соцсетях

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Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
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Футбол

Экс-игрок «Спартака» Вукоевич подтвердил, что был задержан полицией

Бывший футболист московского "Спартака" Огнен Вукоевич подтвердил, что был задержан полицией Загреба за угрозы жене и родственникам, и попросил СМИ дать ему возможность самому разобраться с проблемами.
РИА Новости 16:12
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Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой

«Германия в одиночку развязала Вторую мировую войну, напав на Польшу», — отмечают дипломат и ученый.
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Дистанционное обучение в вузах продлили после 12 мая

Министерство науки и высшего образования РФ продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая.
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом

Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
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Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале

Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
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Футбол

«ПСЖ» может продать Паредеса в «Интер» в рамках сделки по Икарди

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может продолжить карьеру в «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Спорт-Экспресс 14:43
Общество

Дуров назвал 7 причин не переезжать в США

vtomske.ru вчера в 00:10
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