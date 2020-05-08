Экономика
Вести.RuБезработица в США в апреле выросла до 14,7%
В ведомстве подчеркнули, что уровень безработицы в США в апреле резко вырос до 14,7%. Оба показателя стали рекордными со времен Второй мировой войны и отражают серьезный ущерб, нанесенный ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавируса.
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Апрельская безработица в США, взлетев до рекордных 14,7%, оказалась ниже прогноза
Финмаркетвчера в 09:34
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Шоу-бизнес
Надежда Бабкина отложила юбилей до конца пандемии
НДН.инфо 11:25
Наука
Обнаружено древнейшее европейское пиво
Ученые из Австрийской академии наук разработали новый метод, позволяющий выявить следы солода в древних археологических находках.
Piter.tv 12:26
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4 млн
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4 млн, сообщает американский университет Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 17:01
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Политика
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09:30
Экономика
Росстат подсчитал размер средней пенсии
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подсчитала размер средней пенсии в России за март 2020 года.
Солидарность вчера в 04:23
Происшествия
314 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Иркутской области
Всего на утро 10 мая 314 подтверждённых случаев заражения, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в регионе.
АиФ Иркутск 22:07
Киберспорт
Независимый разработчик создаёт ремейк S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4
В марте 2020 года компания GSC Game World показала первый скриншот предстоящей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики намекнули, что в 2020 году геймеры узнают новую информацию об этом проекте.
REGNUM 13:53
Общество
Песня «День Победы» прозвучала по всей Украине
Piter.tv 08:02
Общество
Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости 14:09
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Авто
Как во время Великой Отечественной войны ремонтировали автомобили
К началу войны в Красной армии насчитывалось порядка 270 тыс. автомобилей (40% от штатной потребности).
Российская газета 09:18
Общество
«Я в маске»: общаемся с горожанами, которые забыли о самоизоляции и пошли смотреть авиапарад
Екатеринбург Онлайн 07:18
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о воевавших родственниках
Актриса Милла Йовович рассказала о бабушке и дедушках, прошедших Вторую мировую войну, на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 12:15
Наука
Ранний ихтиозавр давил раковины моллюсков круглыми зубами
Ученые из Полевого музея Чикаго (США) изучили окаменелости раннего ихтиозавра Cartorhynchus lenticarpus и выяснили, что у этого морского ящера глубоко в челюсти были круглые зубы.
Научная Россия вчера в 16:35
Происшествия
Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области
RT на русском 22:10
Шоу-бизнес
Актер Николай Наумов обратился к Волкову и Исмаилову
RuNews24.ru 00:00
Хоккей
Партнера Овечкина изгнали из «Вашингтона» за сообщения в соцсетях
Лайпсик принес извинения, но «Вашингтон» принял решение о разрыве контракта с игроком, который провел в запасе последние семь матчей перед приостановкой сезона из-за коронавируса.
Bookmaker-ratings.ru 12:36
Хоккей
«Авангард» подписал контракт с защитником Соловьевым
РИА Новости 11:17
Финансы
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета вчера в 08:48
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Вукоевич подтвердил, что был задержан полицией
Бывший футболист московского "Спартака" Огнен Вукоевич подтвердил, что был задержан полицией Загреба за угрозы жене и родственникам, и попросил СМИ дать ему возможность самому разобраться с проблемами.
РИА Новости 16:12
Политика
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
«Германия в одиночку развязала Вторую мировую войну, напав на Польшу», — отмечают дипломат и ученый.
Росбалт вчера в 12:11
Общество
Дистанционное обучение в вузах продлили после 12 мая
Министерство науки и высшего образования РФ продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:58
Здоровье
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
Кино
Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале
Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:44
Футбол
«ПСЖ» может продать Паредеса в «Интер» в рамках сделки по Икарди
Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может продолжить карьеру в «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Спорт-Экспресс 14:43
Общество
Дуров назвал 7 причин не переезжать в США
vtomske.ru вчера в 00:10