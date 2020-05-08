Коронавирус
ВедомостиБезработица в США выросла до 14,7% в апреле
Еще в феврале безработица в США находилась на самом низком за последние полвека уровне в 3,5%. Однако в апреле количество рабочих мест сократилось на 20,5 млн, в результате безработица выросла до 14,7%, сообщило в пятницу министерство труда.
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Политика
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны
Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия.
РБК 08:22
Общество
Алиханов назвал критерии смягчения режима самоизоляции
Губернатор назвал критерии оценки эпидемиологической обстановки, по которым нужно принимать решения о смягчении режима самоизоляции и ограничительных мер.
Русский Запад 08:01
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
Армия и оружие
Первый самолет с российскими военными покинул Италию
«Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике, вылетел с аэродрома Виллафранка», — передает «Интерфакс».
Известия 07:35
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Кино
Маколей Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
Фанаты в предвкушении постельной сцены, где Маколей Калкин появится с актрисой Кэти Бейтс.
NewInform 08:33
Общество
Коронавирусом заразились 100 сотрудников Банка России
Коронавирус COVID-19 выявлен у 100 сотрудников Банка России (ЦБ), сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 09:20
Гаджеты
Назван самый любимый покупателями Android-смартфон в 2020 году
Аналитическая компания Canalys предоставила результаты исследования глобального рынка смартфонов в первом квартале 2020 года.
Dgl.ru 08:27
Общество
В Удмуртии рынки и автосалоны смогут работать с 12 мая
С 12 мая в Удмуртии разрешат работу некоторым предприятиям, об этом глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил в прямом эфире 8 мая.
Udm-Info 09:32
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Происшествия
В мэрии Харькова начались обыски
Украинские правоохранители пришли с обысками в мэрию Харькова, следственные действия проводятся в рамках дела о завладении 28 миллионами гривен бюджетных средств (1,05 миллиона долларов) при заключении договоров на осуществление работ по освещению города, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
РИА Новости 07:31
Общество
В Белгородской области откроют торговые центры и парки с 12 мая
Торговые центры для продажи непродовольственных товаров, летние площадки заведений общепита, парки откроют в Белгородской области с 12 мая.
ТАСС 09:49
Общество
Попова обозначила срок сохранения новых правил поведения
Определенные правила безопасности и поведения будут действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока пандемия не завершится.
Известия 09:07
Общество
Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август
Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 07:32
Единоборства
Украинцы Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца»
Знаменитые украинские боксеры и неоднократные чемпионы мира Александр Усик и Василий Ломаченко были внесены в базу «Миротворца», который собирает данные о «врагах Украины».
Слово и Дело вчера в 08:06
Общество
Министр строительства, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев выписан из стационара, где он проходил лечение от коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минстроя.
Ведомости 09:33
Политика
Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора выразили готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:13
Общество
«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»
Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета вчера в 12:16
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
Президент России Владимир Путин направил ряду стран, входивших в прошлом в СССР, поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:17
Шоу-бизнес
Мария Ивакова заразилась коронавирусом
Телеведущая Мария Ивакова сообщила своим подписчикам о прохождении теста на наличие коронавирусной инфекции.
MedikForum.ru вчера в 17:49
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
Политика
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую Мировую войну
В пятницу, 8 мая, президент России Владимир Путин заявил, что считает «бредом» попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Форпост Северо-Запад 04:55
Общество
В Минске запретили «Бессмертный полк»
Власти Минска не разрешили 9 мая провести шествие «Бессмертного полка», сославшись на связанную с пандемией коронавируса сложную эпидемиологическую обстановку.
News.ru 07:59
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
Общество
Школы Кубани завершат учебный год с 15 мая до 5 июня
Ученики 5-8 классов завершат образовательную программу до 22-23 мая в зависимости от продолжительности учебной недели.
Администрация Краснодарского края 07:35
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в двойном убийстве
В Красноярске по подозрению в организации заказных убийстве задержали предпринимателя и политика Анатолия Быкова, сообщают агентства со ссылкой на источники.
Вести.Ru вчера в 02:09
Общество
На Южном Урале достигнут максимальный прирост числа выздоровевших от COVID
Челябинск, 8 мая 2020, 15:39 — REGNUM В Челябинской области достигнут максимальный суточный показатель числа выздоровевших от COVID-19.
REGNUM 08:39
Футбол
ФИФА временно разрешила проводить по пять замен в матче
ФИФА временно разрешила проводить по пять замен в матче.
Bobsoccer 08:39