Экономика
ИнтерфаксБезработица в США в мае неожиданно упала
В США в мае безработица неожиданно упала до 13,3% с рекордных 14,7% в апреле, число рабочих мест увеличилось на 2,509 млн, сообщило Министерство труда. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста безработицы до 19,8% и сокращения количества рабочих мест на 8 млн.
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Общество
В России бесплатно выдадут препарат от коронавируса
Препарат против коронавируса "Авифавир" будет бесплатным в России в рамках ОМС, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:01
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Общество
Ученый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах
Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
Известия 19:14
Религия
Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы
Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
Политика
Путин разрешил оснастить мигалками автомобили приставов и ФСИН
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службе судебных приставов (ФССП) разрешается оборудовать свои автомобили спецсигналами.
РБК 18:30
Политика
ОАЭ направят медпомощь ещё четырём республикам Северного Кавказа
RT на русском 20:33
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
Экономика
Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки
Среди прочих на июньском заседании совета директоров будет рассматриваться вариант снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, уточнила Набиуллина.
Российская газета 09:32
Общество
В Химках курьеры Delivery Club объявили забастовку
Курьеры пригрозили руководству Delivery Club отказом от смен до тех пор, пока не будут восстановлены прежние условия труда.
Говорит Москва 08:26
Космос
В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида
ИА Красная Весна 10:01
Общество
Генпрокуратура назвала причину ЧП в Норильске
Телеканал 360° 10:47
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru вчера в 11:32
Шоу-бизнес
Наталья Подольская готовится к пополнению в семье
Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru вчера в 11:27
Политика
Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.
Коммерсантъ 20:46
Кино
Чей это крик: фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме про Человека-паука
Как оказалось, этот звук был взят из фильма «Человек-паук» режиссёра Сэма Рейми.
REGNUM 07:29
Авто
Бренд Lada признали худшим в мире
Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe 05:32
Баскетбол
НБА приняла решение о возобновлении сезона
В четверг, 4 июня, совет директоров НБА провёл голосование, итогом которого стало решение о возобновлении баскетбольного сезона.
ГЛАС.RU вчера в 14:34
Общество
Швеция заявила о своем провале в борьбе с коронавирусом
Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл в интервью «Шведскому радио» заявил, что эта «оплошность» привела к большому числу смертей, связанных с COVID-19.
Росбалт 03 июня в 06:19
Футбол
Тамбов и Нижний Новгород могут обменяться командами
Кроме обмена командами с Нижним Новгородом существует и вариант, при котором ФК «Тамбов» вернется домой.
ProstoProSport 13:45
Кино
Ридли Скотт снимет еще одну часть «Чужого»
ГЛАС.RU вчера в 05:04
Шоу-бизнес
Адвокат рассказал, кто может претендовать на наследство Кокшенова
Московский Комсомолец 20:25
Спорт
Австралийская гонщица ушла из спорта и стала порноактрисой
Как рассказала 25-летняя гонщица, она очень мало зарабатывала на гонках, поэтому и решила уйти в порноактрисы.
Discover24 12:33
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
Общество
Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца
Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
Экономика
Ирак поставил сделку по нефти под угрозу
Как сообщал «Рамблер», в марте нефть резко подешевела в результате срыва соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.
Рамблер 14:13
Политика
На Украине рассказали о «кинувшей» МВФ Тимошенко
На Украине рассказали о "кинувшей" Международный валютный фонд Юлии Тимошенко.
Piter.tv 04:31
Здоровье
На Камчатку прибыли врачи из Москвы для борьбы с коронавирусом
Предполагается, что работать на Камчатке они будут до 22 июня. Однако, если потребуется, они могут задержаться еще на какое-то время.
ИА Красная Весна вчера в 23:56
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18