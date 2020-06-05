В США в мае безработица неожиданно упала до 13,3% с рекордных 14,7% в апреле, число рабочих мест увеличилось на 2,509 млн, сообщило Министерство труда. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста безработицы до 19,8% и сокращения количества рабочих мест на 8 млн.

Безработица в США в мае неожиданно упала

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