Общество

ТАССТАССУровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц. Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на данные министерства труда.
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Безработица в США достигла рекордных 14,7%

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