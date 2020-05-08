Общество
ТАССУровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%
Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц. Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на данные министерства труда.
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Общество
Губернатор Петербурга забанил гражданку в соцсетях за жалобы
После жалобы губернатор добавил ее в черный список.
Новые Известия 08:11
Политика
Трамп не считает, что Китай преднамеренно распространил коронавирус
Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в преднамеренное распространение Китаем коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12:11
Здоровье
Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при COVID-19.
РИА Новости 10:30
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Попова заявила, что ограничения сохранятся до появления вакцины
Определённые правила будут продолжать действовать в России до появления вакцины от коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 09:55
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
Общество
В Пермском крае и Вологодской области продлили режим самоизоляции
В Вологодской области режим самоизоляции продлили до 1 июля. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников, передают «Невские новости».
RT на русском 10:25
Игры
Авторы The Medium не раскрывают детали соглашения с Microsoft
Представление нового хоррора студии Bloober Team стало одним из самых ярких моментов презентации Inside Xbox.
Игромания.ру 09:55
Общество
В Кемерово издан приказ, позволяющий увольнять заразившихся медиков
Главврач Кемеровской областной клинической больницы имени Беляева Михаил Ликстанов издал приказ, который позволяет увольнять инфицированных коронавирусом сотрудников.
Территория новостей 12:03
Происшествия
Суд арестовал создателя проекта «Омбудсмен полиции»
Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Ведомости 10:52
Общество
В Алтайском крае ввели масочный режим
В Алтайском крае работают предприятия сферы бытового обслуживания, магазины непродовольственных товаров.
Вести Алтай 11:25
Происшествия
Красноярский экс-депутат Быков обвинил губернатора в сговоре против него
Бизнесмен и экс-депутат краевого заксобрания Анатолий Быков прокомментировал решение о его аресте.
Коммерсантъ 07:54
Общество
В Петербурге закроются три гипермаркета сети «Карусель»
Торговая сеть «Карусель» сократит число своих гипермаркетов в Северной столице.
Город+ 11:22
Кино
Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»
Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».
Культуромания вчера в 02:19
Армия и оружие
Украина заявила о ранении шести военных в Донбассе
Украина заявила о ранении шестерых военнослужащих в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 12:41
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Политика
Путин обратился к австрийцам с посланием
Президент России Владимир Путин в 75-ю годовщину освобождения Европы от национал-социализма обратился к австрийцам с посланием.
РИА Новости 05:12
Общество
В Курской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
Остальные организации, на которые ранее распространялось действие указа президента о нерабочих днях, смогут с 12 мая возобновить свою деятельность.
Секунда 08:27
Хоккей
Представлена символическая сборная РФ по хоккею всех времен
Представлена символическая сборная РФ всех времен. В нее вошли российские и советские игроки, участвовавшие на чемпионатах мира по хоккею.
Телеканал 360° 10:45
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
Общество
В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС
В Москве с 12 мая нельзя будет оформить по СМС цифровой пропуск для передвижения по городу, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 11:46
Общество
Судно «Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»
"Академик Черский" идет к складу за трубами для "Северного потока -2". Судно ООО "Газпром флот" вышло из порта Калининграда и направилось на северо-запад.
Деловое.ТВ 03:02
Здоровье
В Тюменской области коронавирусом заражены 99 медиков
Коронавирус обнаружен за все время борьбы с инфекцией в Тюменской области у 99 сотрудников больниц.
ТАСС 09:18
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Общество
«Открытые медиа» : Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня
Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 12:01
Общество
Протоиерей Дмитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом
Протоиерей Дмитрий Смирнов, возглавляющий Патриаршую комиссию по вопросам семьи, материнства и детства, попал в больницу с пневмонией.
Суть событий 07:46