Общество
КомпанияБезработица в США выросла до максимума со времен Великой депрессии
Уровень безработица в США в апреле вырос до 14,7%, число рабочих мест сократилось на 20,5 миллионов человек. Это максимум со времен 1930-х годов, когда во время Великой депрессии без работы остались около 25% американцев. За последние два месяца уровень безработицы резко вырос.
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с чего всё началось
Безработица в США достигла 14,7% в апреле из-за пандемии коронавируса, что стало худшим результатом со времен Великой депрессии, пишет The Washington Post со ссылкой на Министерство труда США.РБК08 мая в 15:40
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Рекордное сокращение числа рабочих мест в США в апреле обусловлено временными факторами
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Путин 11 мая проведёт совещание по коронавирусу
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведёт совещание, в ходе которого будет обсуждаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России.
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Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
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Согласно информации источника РИА Новости в местных правоохранительных органах, в субботу во время застолья в общежитии на территории поселка городского типа Федоровский Сургутского района 45-летний вахтовик застрелил из ружья двух мужчин, которые, как предполагается, распивали с ним спиртное.
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Коммерсантъ вчера в 18:03
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Общество
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На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
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iReactor вчера в 14:05
Недвижимость
Девелоперы не дождались покупателей
Консультанты ждут, что в дальнейшем девелоперы будут готовы предоставлять скидки, но о реальном снижении цен можно будет говорить лишь в следующем году.
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Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Общество
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В Алтайском крае 10 мая зарегистрировали 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтапресс 02:01
Политика
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В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
Шоу-бизнес
Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы
Поздравления россиянам с Днём Победы сегодня поступают со всего мира. Так, свою лепту внесла и популярная певица Наталья Орейро.
КМВ Новости вчера в 08:16
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
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Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 18 мая.
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Пьянич согласовал с «Барселоной» контракт
Сегодня появилась информация о том, что полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич близок к тому, чтобы по окончании сезона перейти в «Барселону».
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Кино
Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале
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Общество
В России разработали требования к проведению школьных экзаменов
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
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У заразившихся коронавирусом детей заметили осложнения
Недавно власти штата заметили у детей системный воспалительный ответ.
Lenta.ru вчера в 21:29
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Китай нанёс ракетный удар по индийским военным
В ответ на агрессивные действия Индии, китайские войска нанесли ракетный удар по индийским военным, что привело к уничтожению легкого бронированного автомобиля последних и ранению четырёх человек.
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Биатлон
Кузьмина о победе Логинова на ЧМ: меня раздирало изнутри в тот момент
Бывшая биатлонистка Анастасия Кузьмина прокомментировала решение Александра Логинова публично не обсуждать историю свой дисквалификации за применение эритропоэтина (ЭПО).
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Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России
Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
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Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым».
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Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе
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Общество
Минпросвещения не планирует начинать учебный год раньше срока
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