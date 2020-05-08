Общество

КомпанияКомпанияБезработица в США выросла до максимума со времен Великой депрессии

Уровень безработица в США в апреле вырос до 14,7%, число рабочих мест сократилось на 20,5 миллионов человек. Это максимум со времен 1930-х годов, когда во время Великой депрессии без работы остались около 25% американцев. За последние два месяца уровень безработицы резко вырос.
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с чего всё началось
Безработица в США достигла 14,7% в апреле из-за пандемии коронавируса, что стало худшим результатом со времен Великой депрессии, пишет
 The Washington Post со ссылкой на Министерство труда США.
РБК08 мая в 15:40

Подробнее о событии

Рекордное сокращение числа рабочих мест в США в апреле обусловлено временными факторами

Финмаркетвчера в 03:44

Безработица в США достигла рекордных 14,7%

Коммерсантъ08 мая в 10:47

Безработица в США в апреле выросла до 14,7%

Вести.Ru08 мая в 10:52

Безработица в США достигла максимума со времен Великой депрессии

РБК08 мая в 15:40

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%

ТАСС08 мая в 10:00

Уровень безработицы в США приблизился к уровню времен Великой депрессии

Ёлдаш08 мая в 09:39

Безработица в США выросла до 14,7% в апреле

Ведомости08 мая в 09:16
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Политика

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Общество

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РИА Новости 07:27
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Политика

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Недавно власти штата заметили у детей системный воспалительный ответ.
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