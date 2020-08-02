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Известия
Известия

Безработицу хотят вернуть к докризисному уровню до конца 2021 года

Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это означает, что число зарегистрированных на бирже труда граждан должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше, чем в четыре раза.В источнике
С чего всё началось
Известия

Труда сюда: безработицу планируют снизить вчетверо к концу 2021-го

Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это означает, что число состоящих на бирже труда должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше, чем в четыре раза.
Известия17:01
Подробнее о событии
ФАН

Минтруд готовится в четыре раза сократить число безработных в России

ФАН20:31
Телеканал 360°

Минтруд готовится снизить безработицу в четыре раза

Телеканал 360°19:24
URA.Ru

Минтруд РФ собирается в четыре раза сократить число безработных

URA.Ru17:34
Экономика сегодня

Минтруд оценил возможность улучшения ситуации на рынке труда к 2021 году

Экономика сегодня18:17
Life.ru

В Минтруда рассказали, когда планируют вернуться к докризисному уровню безработицы

Life.ru17:49
Известия

Безработицу хотят вернуть к докризисному уровню до конца 2021 года

Известия19:30
РЕН ТВ

Минтруд назвал сроки улучшения ситуации на рынке труда

РЕН ТВ17:27
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Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на слова президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, который назвал специалиста "хлюпиком" из-за ухода из его команды в стан "железнодорожников" в 2009 году.
Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»
Российская газетавчера в 15:15

Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького
Lenta.ruвчера в 14:29
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Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ruвчера в 00:33
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Аналитики назвали «первые в очереди» за вакцинами от COVID страны

США, Великобритания, Япония и страны Евросоюза договорились о поставках более 1,3 млрд доз потенциальных вакцин от коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные лондонской аналитической компании Airfinity.
РБК19:28
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Помпео: Трамп скоро примет решение в отношении китайских IT-компаний

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в ближайшие дни американский президент Дональд Трамп будет принимать решения в отношении китайских IT-компаний, которые угрожают национальной безопасности страны.
Газета.Ruвчера в 10:34
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В Госдуме назвали Лукашенко паразитом на отношениях с Россией

Константин Затулин, первый заместитель председателям комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, считает действия Александра Лукашенко, президента Беларуси, отстаиванием собственных интересов с риском отношениями с Россией.
Регион onlineвчера в 10:39
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