Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это означает, что число состоящих на бирже труда должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше, чем в четыре раза.

с чего всё началось

Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это означает, что число зарегистрированных на бирже труда граждан должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше, чем в четыре раза.

Безработицу хотят вернуть к докризисному уровню до конца 2021 года

Кино Netflix выпустит аниме-сериал по игре Splinter Cell Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить сериал в жанре аниме. Сюжет будет основан на известной стелс-экшен-игре Splinter Cell. 7

Общество Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус. 129

Общество Осипов заявил о готовности участия в управлении деньгами фонда развития Забайкалья Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на встрече с руководителями СМИ и блогерами 1 августа выразил готовность принимать участие в управлении деньгами фонда развития Забайкальского края.

Космос Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA. 856

Экономика В России планируют заменить НДС, НДФЛ и другие платежи одним налогом Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Парламенскую газету, осуществление принципа равенства налогообложения может быть при условии введении единого оборотного налога в размере 6,2% вместо четырёх основных налогов, то есть НДС, НДФЛ, налога на прибыль и страховых взносов. 236

Общество В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе. 716

Происшествия В Тбилиси задержали сына экс-премьера Грузии Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании в Тбилиси по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью гражданина, который, по данным местных СМИ, оказался сыном бывшего премьер-министра Зураба Жвания. 20

Наука Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения Ученые из Университета Хьюстона, Бэйлорского университета и Техасского университета A & M провели раскопки в пещере Холла в Центральном Техасе. 9

Экономика Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. 53

Здоровье 109 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки За прошедшие сутки выявлено еще 109 инфицированных, выздоровели 15 пациентов, скончались три носителя коронавируса, включая одного непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений. 848

Политика США надеются на соглашение с Россией и КНР по ядерным вооружениям США надеются на соглашение с РФ и КНР, ограничивающее все ядерные вооружения, заявил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.