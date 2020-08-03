Экономика

ИзвестияИзвестияБезработицу хотят вернуть к докризисному уровню до конца 2021 года

Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это означает, что число зарегистрированных на бирже труда граждан должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше, чем в четыре раза.
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с чего всё началось

Труда сюда: безработицу планируют снизить вчетверо к концу 2021-го

Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это означает, что число состоящих на бирже труда должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше, чем в четыре раза.
Известия17:01

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Минтруд готовится снизить безработицу в четыре раза

Телеканал 360°19:24

Безработицу хотят вернуть к докризисному уровню до конца 2021 года

Известия19:30

В Минтруда рассказали, когда планируют вернуться к докризисному уровню безработицы

Life.ru17:49

Минтруд оценил возможность улучшения ситуации на рынке труда к 2021 году

Экономика сегодня18:17

Минтруд РФ собирается в четыре раза сократить число безработных

URA.Ru17:34

Минтруд назвал сроки улучшения ситуации на рынке труда

РЕН ТВ17:27
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Кино

Netflix выпустит аниме-сериал по игре Splinter Cell

Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить сериал в жанре аниме. Сюжет будет основан на известной стелс-экшен-игре Splinter Cell.
Piter.tv 31 июля в 04:16
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Происшествия

Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

Lenta.ru 14:29
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Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Сегодня, 31 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о возможности продолжительного голосования на выборах и референдумах.
Readovka.ru 31 июля в 08:31
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Здоровье

В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе

«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
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Кино

Что смотреть в кинотеатрах, которые открылись после карантина

РИА Новости вчера в 01:00
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Происшествия

Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу

Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru 09:31
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Общество

Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
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Общество

Осипов заявил о готовности участия в управлении деньгами фонда развития Забайкалья

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на встрече с руководителями СМИ и блогерами 1 августа выразил готовность принимать участие в управлении деньгами фонда развития Забайкальского края.
Чита.Ру 08:01
Происшествия

На Урале арестован участник пикета в поддержку протестов в Хабаровске

Екатеринбург, 2 августа 2020, 18:57 — REGNUM В Екатеринбурге под арест отправлен задержанный 1 августа гражданин, вышедший на пикет в поддержку протестов в Хабаровске.
REGNUM 11:57
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Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США

Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
REGNUM 15:29
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Экономика

В России планируют заменить НДС, НДФЛ и другие платежи одним налогом

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Парламенскую газету, осуществление принципа равенства налогообложения может быть при условии введении единого оборотного налога в размере 6,2% вместо четырёх основных налогов, то есть НДС, НДФЛ, налога на прибыль и страховых взносов.
ToDay News Ufa 16:56
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Здоровье

В Приамурье выявили 25 новых случаев коронавируса

В Амурской области лабораторно подтверждены 25 новых случаев коронавирусной инфекции.
Амур.инфо 04:07
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Общество

В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса

Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
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Футбол

«Спартак» официально объявил о переходе Кокорина

Известия 06:14
Происшествия

В Тбилиси задержали сына экс-премьера Грузии

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании в Тбилиси по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью гражданина, который, по данным местных СМИ, оказался сыном бывшего премьер-министра Зураба Жвания.
РИА Новости 16:55
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Общество

Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС 03:19
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка тепло поздравила Дмитрия Пескова с годовщиной свадьбы

В личном Instagram-аккаунте Татьяна Навка решила тепло поздравить мужа с этой датой.
Летидор 02:30
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Наука

Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения

Ученые из Университета Хьюстона, Бэйлорского университета и Техасского университета A & M провели раскопки в пещере Холла в Центральном Техасе.
ToDay News Ufa 17:52
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Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по военным целям ХАМАС в секторе Газа

Российская газета 19:20
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Общество

Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского

По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста 31 июля в 08:28
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Кино

Ван Дамм сыграет секретного агента в комедийном боевике для Netflix

iReactor 31 июля в 16:49
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Экономика

Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей

Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
Коммерсантъ 19:29
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Общество

В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

РБК вчера в 21:51
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Происшествия

Трамп вновь заявил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

Накануне Трамп назвал абсурдом решение суда по дело об «этом животном» и пообещал добиться применения смертной казни к террористу.
Телеканал 360° 18:00
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Здоровье

109 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки выявлено еще 109 инфицированных, выздоровели 15 пациентов, скончались три носителя коронавируса, включая одного непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:35
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Политика

США надеются на соглашение с Россией и КНР по ядерным вооружениям

США надеются на соглашение с РФ и КНР, ограничивающее все ядерные вооружения, заявил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 19:10
Общество

Аналитики назвали «первые в очереди» за вакцинами от COVID страны

По данным аналитиков, с учетом возможности увеличения поставок и еще не закрытых сделок, число доз, которые обеспечили себе эти страны, может вырасти на 1,5 млрд.
РБК 19:28
Общество

Верховный суд отклонил иск к Путину по указу о разовых выплатах на детей

Верховный суд отказал в рассмотрении коллективного иска родителей к президенту Владимиру Путину о разовых выплатах на детей до 16 лет, установленных главой государства из-за пандемии коронавируса.
РБК 12:58
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Спорт

Брюс Стрейли прошёл The Last of Us: Part II

Игромания.ру 07:03
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Общество

В Абхазии опасаются вспышки COVID-19 из-за открытия границы с Россией

Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии, полагают медики и челны оперативного штаба страны.
Коммерсантъ 17:58
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