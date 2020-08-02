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Известия
Известия

Безработицу хотят вернуть к докризисному уровню до конца 2021 года

Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это означает, что число зарегистрированных на бирже труда граждан должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше чем в четыре раза.В источнике
С чего всё началось
Известия

Труда сюда: безработицу планируют снизить вчетверо к концу 2021-го

Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это означает, что число состоящих на бирже труда должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше, чем в четыре раза.
Известия17:01
Подробнее о событии
ТАСС

«Известия»: Минтруд планирует сократить безработицу в четыре раза до конца 2021 года

ТАСС21:24
Life.ru

В Минтруда рассказали, когда планируют вернуться к докризисному уровню безработицы

Life.ru17:49
РЕН ТВ

Минтруд намерен сократить уровень безработицы в четыре раза

РЕН ТВ21:59
Телеканал 360°

Минтруд готовится снизить безработицу в четыре раза

Телеканал 360°19:24
Известия

Безработицу хотят вернуть к докризисному уровню до конца 2021 года

Известия19:30
Аргументы и Факты

Минтруд хочет вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года

Аргументы и Факты21:21
URA.Ru

Минтруд РФ собирается в четыре раза сократить число безработных

URA.Ru17:34
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Рошаль назвал эпидемию коронавируса «репетицией биологической войны»

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль рассказал о том, что эпидемия коронавируса стала проверкой на прочность для российской системы здравоохранения.
Lenta.ru21:42
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Афанасий Ноев назначен помощником главы Якутии

Афанасий Иванович Ноев освобождён от должности руководителя Департамента информационной политики и массовых коммуникаций Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) и назначен помощником Главы РС(Я) — Айсен Николаев (@AisenNikolaev) August 3, 2020 Ранее занимавшая должность помощника главы Ирина Ефимова перешла на другую работу.
ИА ЯСИА23:20

В России планируют заменить НДС, НДФЛ и другие платежи одним налогом

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Парламенскую газету, осуществление принципа равенства налогообложения может быть при условии введении единого оборотного налога в размере 6,2% вместо четырёх основных налогов, то есть НДС, НДФЛ, налога на прибыль и страховых взносов.
ToDay News Ufaвчера в 16:56
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Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе

В ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5. В главном поединке вечера встречались бойцы среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян, представляющие США.
Российская газетавчера в 04:06
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«Вектор» начнёт массовое производство вакцины от коронавируса в ноябре

Новосибирский центр вирусологии и иммунологии «Вектор» планирует начать массовое производство вакцины от коронавируса в ноябре, об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1».
АиФ Новосибирск23:03
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