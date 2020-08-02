Безработицу хотят вернуть к докризисному уровню до конца 2021 года
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Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это означает, что число зарегистрированных на бирже труда граждан должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше чем в четыре раза.В источнике
С чего всё началось
Труда сюда: безработицу планируют снизить вчетверо к концу 2021-го
Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это означает, что число состоящих на бирже труда должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше, чем в четыре раза.
Известия17:01
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