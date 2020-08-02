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Известия
Известия

Безработицу хотят вернуть к докризисному уровню до конца 2021 года

Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это означает, что число зарегистрированных на бирже труда граждан должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше, чем в четыре раза.В источнике
С чего всё началось
Известия

Труда сюда: безработицу планируют снизить вчетверо к концу 2021-го

Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это означает, что число состоящих на бирже труда должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше, чем в четыре раза.
Известия17:01
Подробнее о событии
Известия

Безработицу хотят вернуть к докризисному уровню до конца 2021 года

Известия19:30
Аргументы и Факты

Минтруд хочет вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года

Аргументы и Факты21:21
РЕН ТВ

Минтруд намерен сократить уровень безработицы в четыре раза

РЕН ТВ21:59
Телеканал 360°

Минтруд готовится снизить безработицу в четыре раза

Телеканал 360°19:24
ТАСС

«Известия»: Минтруд планирует сократить безработицу в четыре раза до конца 2021 года

ТАСС21:24
Life.ru

В Минтруда рассказали, когда планируют вернуться к докризисному уровню безработицы

Life.ru17:49
URA.Ru

Минтруд РФ собирается в четыре раза сократить число безработных

URA.Ru17:34

Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
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