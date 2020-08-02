Безработицу хотят вернуть к докризисному уровню до конца 2021 года
Смотрите также
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького
Добыча нефти в России в июле снизилась на 16,2%
В Берлине во время протестов задержали более 130 человек
Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Кокорин прокомментировал свои высказывания об игре за «Спартак»
Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
В Белоруссии назвали дату обращения Лукашенко к народу и парламенту
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это означает, что число зарегистрированных на бирже труда граждан должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше, чем в четыре раза.В источнике
С чего всё началось
Труда сюда: безработицу планируют снизить вчетверо к концу 2021-го
Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это означает, что число состоящих на бирже труда должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше, чем в четыре раза.
Известия17:01
Подробнее о событии