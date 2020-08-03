Москва, 4 августа 2020, 10:24 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов сожалеет, что в апреле МВД отвергло предложение депортировать из России трудовых мигрантов на фоне пандемии коронавируса, и предлагает вариант решения проблемы.

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