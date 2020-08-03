Общество
REGNUMВ Госдуме предлагают депортировать мигрантов
Москва, 4 августа 2020, 10:24 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов сожалеет, что в апреле МВД отвергло предложение депортировать из России трудовых мигрантов на фоне пандемии коронавируса, и предлагает вариант решения проблемы.
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Миллион гастарбайтеров собираются уехать из России навсегда. Поможет ли это в борьбе с безработицей
Комсомольская правдавчера в 13:21
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Общество
С 24 августа в Тверской области изменятся тарифы на полис ОСАГО
ЦБ разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10% для плохих водителей или уменьшать стоимость полиса, если автовладелец, наоборот, соблюдает все правила.
АиФ Тверь вчера в 03:43
Общество
Аналитики заявили о росте продолжительности рабочего дня из-за пандемии
Перевод сотрудников на удаленку в связи с пандемией COVID-19 привел к тому, что продолжительность рабочего дня выросла, а число совещаний увеличилось.
РБК 02:58
Общество
РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности
Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
ТАСС вчера в 21:32
Происшествия
Обвиняемый в получении взятки глава «Титановой долины» ушел в отставку
Артемия Кызласова и предполагаемого посредника в передаче взятки экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
РБК 03:18
Технологии
Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:11
Политика
Военкор Пегов сообщил о начале 25-дневной мобилизации в Беларуси
В Беларуси объявили 25-дневную мобилизацию. Об этом во вторник, 4 августа, заявил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале.
SM News 02:20
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Происшествия
Угрожавшему взрывом в Киеве объявлено подозрение в совершении теракта
Мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, уведомили о подозрении в совершении теракта, сообщает прокуратура Киева.
RT на русском 03:28
Армия и оружие
На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России
РИА Новости вчера в 22:27
Общество
Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию
В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.
Коммерсантъ вчера в 21:06
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Фигурное катание
Переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко заблокировали
ProstoProSport вчера в 13:40
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС вчера в 06:44
Футбол
ЦСКА получит более 1 млрд рублей от нового генерального спонсора
Московский ЦСКА получит более 1 млрд руб. по контракту с новым генеральным спонсором "ИКС Холдинг", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:53
Общество
В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях
Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
РИА Новости 02:04
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Футбол
Тедеско пока не намерен возвращаться в Бундеслигу
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что пока не намерен возвращаться в чемпионат Германии, передает Fussball24.de.
Газета.Ru вчера в 04:05
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Космос
Как Россия строила сотовую связь в Крыму в обход санкций
Ferra вчера в 00:22
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
Экономика
Средняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей
Самый маленький показатель наблюдается в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности, поскольку лишь 1,2% работающих могут похвастаться хорошими зарплатами.
Evo-rus.com 02:38
Политика
NYT: Трамп подгонит сроки выпуска вакцины под выборы
Американские журналисты считают, что президент страны Дональд Трамп может начать активно вмешиваться в работу ученых, которые работают над созданием вакцины от коронавируса.
Общественная служба новостей вчера в 19:43
Происшествия
Суд вынес приговор напавшему на школьницу в Вольске подростку
Вольский районный суд Саратовской области во вторник приговорил подростка, напавшего с топором на школьницу в учебном заведении, к семи годам воспитательной колонии.
ТАСС 03:01