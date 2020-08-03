Общество

REGNUMREGNUMВ Госдуме предлагают депортировать мигрантов

Москва, 4 августа 2020, 10:24 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов сожалеет, что в апреле МВД отвергло предложение депортировать из России трудовых мигрантов на фоне пандемии коронавируса, и предлагает вариант решения проблемы.
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В Госдуме предлагают депортировать мигрантов

REGNUM03:24

Большинство безработных мигрантов решили навсегда остаться в России

ИА Красная Весна03:07

Трудовые мигранты хотят стать россиянами

Ведомостивчера в 17:35

Безработные мигранты решили остаться в России навсегда

Lenta.ru02:32

Миллион гастарбайтеров собираются уехать из России навсегда. Поможет ли это в борьбе с безработицей

Комсомольская правдавчера в 13:21
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Общество

С 24 августа в Тверской области изменятся тарифы на полис ОСАГО

ЦБ разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10% для плохих водителей или уменьшать стоимость полиса, если автовладелец, наоборот, соблюдает все правила.
АиФ Тверь вчера в 03:43
Общество

Аналитики заявили о росте продолжительности рабочего дня из-за пандемии

Перевод сотрудников на удаленку в связи с пандемией COVID-19 привел к тому, что продолжительность рабочего дня выросла, а число совещаний увеличилось.
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Общество

РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
ТАСС вчера в 21:32
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Происшествия

Обвиняемый в получении взятки глава «Титановой долины» ушел в отставку

Артемия Кызласова и предполагаемого посредника в передаче взятки экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
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Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:11
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Политика

Военкор Пегов сообщил о начале 25-дневной мобилизации в Беларуси

В Беларуси объявили 25-дневную мобилизацию. Об этом во вторник, 4 августа, заявил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале.
SM News 02:20
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Политика

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны

Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
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Происшествия

Угрожавшему взрывом в Киеве объявлено подозрение в совершении теракта

Мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, уведомили о подозрении в совершении теракта, сообщает прокуратура Киева.
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Армия и оружие

На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России

РИА Новости вчера в 22:27
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Общество

Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию

В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.
Коммерсантъ вчера в 21:06
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
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Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
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Фигурное катание

Переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко заблокировали

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Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
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Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
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В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
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Происшествия

Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

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Футбол

ЦСКА получит более 1 млрд рублей от нового генерального спонсора

Московский ЦСКА получит более 1 млрд руб. по контракту с новым генеральным спонсором "ИКС Холдинг", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:53
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Общество

В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях

Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
РИА Новости 02:04
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Общество

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
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Футбол

Тедеско пока не намерен возвращаться в Бундеслигу

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что пока не намерен возвращаться в чемпионат Германии, передает Fussball24.de.
Газета.Ru вчера в 04:05
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
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Происшествия

СКР опубликовал видео следственного эксперимента с женой Картрайта

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Опубликовано новое видео грубого ареста Джорджа Флойда

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Как Россия строила сотовую связь в Крыму в обход санкций

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Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России

Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
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Экономика

Средняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей

Самый маленький показатель наблюдается в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности, поскольку лишь 1,2% работающих могут похвастаться хорошими зарплатами.
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NYT: Трамп подгонит сроки выпуска вакцины под выборы

Американские журналисты считают, что президент страны Дональд Трамп может начать активно вмешиваться в работу ученых, которые работают над созданием вакцины от коронавируса.
Общественная служба новостей вчера в 19:43
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Суд вынес приговор напавшему на школьницу в Вольске подростку

Вольский районный суд Саратовской области во вторник приговорил подростка, напавшего с топором на школьницу в учебном заведении, к семи годам воспитательной колонии.
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