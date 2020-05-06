Экономика
Газета.RuПочти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств. Растет и доля тех, кто в качестве причины указывает падение доходов.
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с чего всё началось
Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.РБК00:00
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Общество
Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
Общество
Глава Минздрава Нижегородской области подал в отставку
Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов подал в отставку.
Известия 09:12
Наука
Ученые предупредили о наступлении катастрофической жары
MedikForum.ru 07:55
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, пишут «Ведомости».
Московский Комсомолец 06:48
Авто
Прототип мощного Hyundai i20 N замечен на трассе Нюрбургринг
Обновленный «заряженный» хетчбэк Hyundai i20 N сфотографировали во время тестовых испытаний на Нюрбургринге.
Faktom 05:14
Общество
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
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Коллега Красилова тоже заразилась коронавирусом Однако коронавирусом заразился не только Пётр Красилов, но и его коллега — актриса Татьяна Васильева.
Pravda.Ru 10:08
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Путин поручил главам регионов принять решения о дальнейших действиях
Губернаторам, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, нужно принять решения о дальнейших действиях в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:46
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась со своим женихом
Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
Экономика
Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
Общество
Минздрав заявил, что Россия пока не вышла на плато по коронавирусу
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, ответил на вопрос, можно ли уже говорить о том, что Россия вышла на плато по заболеваемости новым коронавирусом.
Московский Комсомолец 06:46
Экономика
Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета 09:09
Шоу-бизнес
Утяшева и Воля показали подросшую дочку
Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru 10:08
Хоккей
«Металлург» расторг контракт с Виктором Антипиным
Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с защитником Виктором Антипиным, информирует KHL Media Team.
Чемпионат 10:25
Происшествия
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
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РБК 10:49
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Происшествия
Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
Шоу-бизнес
Наташа Королева отмечала годовщину с супругом без макияжа
Певица не постеснялась показать незначительные недостатки своего лица без макияжа.
RuNews24.ru 06:31
Общество
Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести
В Минпросвещения РФ пока не приняли решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой.
Вести.Ru вчера в 07:22
Экономика
Поступления налогов в России упали на треть
Поступления налогов в апреле резко снизились.
Российская газета 10:11
Шоу-бизнес
Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»
В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
Общество
Кейт Миддлтон скромно поздравила сына Меган Маркл и принца Гарри
Сегодня, 6 мая, свой первый день рождения празднует сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи.
Bimru.ru 10:01
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Политика
Виновных в сносе памятника Коневу нашел президент Чехии
Live24 вчера в 06:30
Хоккей
«Локомотив» подписал контракт с Марченко на 2 года
Спорт-Экспресс 07:37
Космос
Китай осуществил успешный запуск новейшего космического корабля
Китай 5 мая осуществил успешный запуск испытательной версии своего пилотируемого космического корабля нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B.
BFM.ru вчера в 06:44
Политика
Песков сообщил о планах Путина в День Победы
Президент Владимир Путин 9 мая планирует принять участие в нескольких мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 08:49
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Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38