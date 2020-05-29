В России количество безработных в ближайшее время может вырасти в 2-3 раза. Если ситуация сложится чуть лучше, то рост не превысит семи процентов. Таким образом, без заработка могут остаться почти восемь миллионов человек.

Безработных в России может стать в три раза больше

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