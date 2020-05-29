Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbБезработных в России может стать в три раза больше

В России количество безработных в ближайшее время может вырасти в 2-3 раза. Если ситуация сложится чуть лучше, то рост не превысит семи процентов. Таким образом, без заработка могут остаться почти восемь миллионов человек.
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Аналитики оценили масштаб безработицы из-за коронавируса

Вечерняя Москвавчера в 20:11

Безработных в России может стать в три раза больше

Gazeta.SPbвчера в 18:12

Каждый шестой в мире может потерять работу из-за COVID-19 - BCG

ПРАЙМвчера в 17:01

BCG: каждый шестой человек в мире может потерять работу из-за коронавируса

Rambler News Serviceвчера в 17:02
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета вчера в 04:33
223
Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 27 мая в 13:57
1,5K
Общество

Кузнецова призвала создать «реестр педофилов»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и бессрочно следить за ними после отбывания наказания.
Интерфакс 00:06
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Наука

Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом

В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
Discover24 27 мая в 05:10
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Шоу-бизнес

Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье

На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо 27 мая в 10:37
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Общество

Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM 27 мая в 13:20
3,2K
Происшествия

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

RT на русском вчера в 21:56
33
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

REGNUM вчера в 18:48
969
Единоборства

Петр Ян встретится с Жозе Альдо

FightTime.ru вчера в 01:09
2
Общество

Галкин спародировал обсуждение графика прогулок в Москве

Юморист Максим Галкин разыграл сценку, посвященную утвержденному в Москве графику прогулок жителей.
Lenta.ru вчера в 17:35
717
Общество

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии

Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
281
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости вчера в 09:04
1,6K
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
4,2K
Шоу-бизнес

Подтянутую фигуру продемонстрировала Алсу

Перед камерой артистка предстала в спортивной форме: майке и леггинсах. Наряд эффектно подчеркивает стройную фигуру певицы.
Privet-Rostov.ru вчера в 03:19
3
Здоровье

В Хакасии наказали пациентов-беглецов

В Абакане безответственных пациентов, сбежавших из больницы, суд приговорил к крупным штрафам.
Республиканская Телевизионная Сеть вчера в 23:32
Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
32
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
1,4K
Общество

На Кубань обрушится град и шквалистый ветер

Живая Кубань вчера в 11:02
8
Здоровье

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек

Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки.
REGNUM вчера в 03:49
541
Общество

Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой

Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости вчера в 02:40
6,9K
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC выходит в России

Компания Xiaomi сегодня вечером анонсировала скорое начало продаж в России новой версии фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band, которая оснащена модулем NFC.
iXBT.com вчера в 14:02
1
Авто

Официально представили седан Acura TLX нового поколения

В 2019 году компания Acura показала концепт Type S, который уже тогда был заявлен, как предвестник модели TLX нового поколения.
Тарантас Ньюс 00:01
1
Игры

Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS

Игромания.ру вчера в 09:18
1
Армия и оружие

Минобороны России начало подготовку к параду Победы

RT на русском вчера в 17:57
5
Общество

Мэр Екатеринбурга рассказал, откроются ли с 1 июня рестораны, кафе и ТЦ

29 мая будет озвучено решение регионального штаба по борьбе с коронавирусом, которое прояснит, закончится ли режим самоизоляции в Свердловской области 1 июня, можно ли будет возобновить работу ресторанам, кафе и ТЦ. Мы задали вопрос о том, чего можно ждать от этого заседания, мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому в прямом эфире.
Екатеринбург Онлайн вчера в 20:26
Происшествия

В миссии ООН на Украине обеспокоились пытками и изнасилованием в полиции

Отреагировать на случай многочасового изнасилования девушки полицейскими Украины в здании отдела полиции Кагарлыка Киевской области призвали руководство Государственного бюро расследований ГБР Украины и Офис генерального прокурора в миссии ООН на Украине, 28 мая сообщает пресс-служба миссии в Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 15:22
Общество

Врач допустил переход коронавируса в сезонное заболевание

Ранее директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что переход эпидемии коронавируса COVID-19 в сезонную возможен в том случае, если более 60% от населения Земли приобретут иммунитет к этой болезни.
РБК вчера в 23:10
Здоровье

В Бурятии зарегистрировали более 1400 случаев заражения коронавирусом

По данным на утро 28 мая в республике зарегистрировано 1411 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19, из которых 781 случай - в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба оперативного штаба.
Аргументы и Факты - Бурятия 27 мая в 21:43
100
Экономика

В России доля проблемных микрозаймов выросла до 40%

Москва, 29 мая 2020, 06:22 — REGNUM Доля проблемных микрозаймов в России по итогам нерабочего апреля выросла до 40,7% в количественном измерении — к 1 мая количество таких ссуд достигло 4,52 млн, говорится в материалах статистики бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM вчера в 23:22
Политика

Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00
59
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