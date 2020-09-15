ИА ЯСИА 16

Улан-Удэ, 15 сентября 2020, 07:13 — REGNUM Бурятия на выплаты по безработице получит из федерального бюджета около 331,7 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.