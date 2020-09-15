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REGNUM
REGNUM

Безработным Бурятии выделили ещё 331 млн рублей

Улан-Удэ, 15 сентября 2020, 07:13 — REGNUM Бурятия на выплаты по безработице получит из федерального бюджета около 331,7 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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Деловое.ТВ

Правительство РФ выделяет еще 35,3 млрд руб на пособия безработным

Деловое.ТВвчера в 02:28
Интерфакс - Россия

Подмосковье получит 1,3 млрд руб. из федерального бюджета на выплату пособий по безработице

Интерфакс - Россиявчера в 10:30
Европейско-Азиатские новости

В Челябинскую область направят 857 миллионов рублей на выплаты безработным

Европейско-Азиатские новостивчера в 05:10
ИА Красная Весна

Для пособий тамбовским безработным понадобились дополнительные средства

ИА Красная Веснавчера в 05:02
REGNUM

Безработным Бурятии выделили ещё 331 млн рублей

REGNUM00:13
ПензаИнформ

Безработным в Пензенской области выделили почти 300 млн руб

ПензаИнформвчера в 01:35
Urbc.Ru

Правительство РФ выделит Свердловской области 1,4 млрд рублей на выплату пособий по безработице

Urbc.Ruвчера в 00:23

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
РИА Новости20:10
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В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
РИА Новости23:23
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Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии

Народ Белоруссии должен сделать свой политический выбор суверенно, без какого-либо внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин 14 сентября на встрече белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.
ИА Красная Веснавчера в 09:46
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Шесть человек погибли в столкновении «Лады» с фурой в Удмуртии

В ДТП погибли шесть человек – все, кто находился в превратившейся в груду металла отечественной легковушке: трое взрослы и трое студентов местного сельскохозяйственного техникума (подростки 2002 и 2003 годов рождения).
Вести.Ru01:26
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22