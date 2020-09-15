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REGNUM
REGNUM

Безработным Бурятии выделили ещё 331 млн рублей

Улан-Удэ, 15 сентября 2020, 07:13 — REGNUM Бурятия на выплаты по безработице получит из федерального бюджета около 331,7 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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REGNUM

Безработным Бурятии выделили ещё 331 млн рублей

REGNUM00:13
Интерфакс - Россия

Подмосковье получит 1,3 млрд руб. из федерального бюджета на выплату пособий по безработице

Интерфакс - Россиявчера в 10:30
Европейско-Азиатские новости

В Челябинскую область направят 857 миллионов рублей на выплаты безработным

Европейско-Азиатские новостивчера в 05:10
ИА Красная Весна

Для пособий тамбовским безработным понадобились дополнительные средства

ИА Красная Веснавчера в 05:02
Деловое.ТВ

Правительство РФ выделяет еще 35,3 млрд руб на пособия безработным

Деловое.ТВвчера в 02:28
ПензаИнформ

Безработным в Пензенской области выделили почти 300 млн руб

ПензаИнформвчера в 01:35
Urbc.Ru

Правительство РФ выделит Свердловской области 1,4 млрд рублей на выплату пособий по безработице

Urbc.Ruвчера в 00:23

Песков заявил, что в Кремле будут только рады возвращению Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы оппозиционера Алексея Навального возвратиться в РФ, заявив, что если он поправит свое здоровье, все будут этому только рады.
Песков заявил, что в Кремле будут только рады возвращению Навального
Интерфакс05:41
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Песков прокомментировал отмену визита Лаврова в Германию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отмену визита главы МИД Сергея Лаврова в Германию, заявил, что нет никаких факторов, которые могут негативно повлиять на отношения России и ФРГ.
РИА Новости05:53
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ru04:57
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Кабмин сможет ограничивать цены на лекарства при резком подорожании

Кабмин сможет ограничивать цены на лекарства и медизделия, а также оптовые и розничные надбавки на них в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) или в случае резкого подорожания аптечной продукции.
Российская газета17:30

Минюст потребовал лишить Пашаева адвокатского статуса

Минюст РФ внес в региональные отделения адвокатских палат представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского и о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, работавших на процессе по делу Михаила Ефремова, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости05:44
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Министр здравоохранения Свердловской области осмотрел клинику имени В.В. Тетюхина

Во время своего рабочего визита в Нижний Тагил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов посетил Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени В.В. Тетюхина.
Тагильский рабочий05:35