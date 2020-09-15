Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Безработным Бурятии выделили ещё 331 млн рублей

Улан-Удэ, 15 сентября 2020, 07:13 — REGNUM Бурятия на выплаты по безработице получит из федерального бюджета около 331,7 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

Безработным Бурятии выделили ещё 331 млн рублей

REGNUM00:13
Интерфакс - Россия

Подмосковье получит 1,3 млрд руб. из федерального бюджета на выплату пособий по безработице

Интерфакс - Россиявчера в 10:30
ПензаИнформ

Безработным в Пензенской области выделили почти 300 млн руб

ПензаИнформвчера в 01:35
ИА Красная Весна

Для пособий тамбовским безработным понадобились дополнительные средства

ИА Красная Веснавчера в 05:02
Деловое.ТВ

Правительство РФ выделяет еще 35,3 млрд руб на пособия безработным

Деловое.ТВвчера в 02:28
Европейско-Азиатские новости

В Челябинскую область направят 857 миллионов рублей на выплаты безработным

Европейско-Азиатские новостивчера в 05:10
Urbc.Ru

Правительство РФ выделит Свердловской области 1,4 млрд рублей на выплату пособий по безработице

Urbc.Ruвчера в 00:23

Сильный пожар вспыхнул в центре Бейрута

На минувшей неделе в полуразрушенном порту Бейрута вспыхнул масштабный пожар на складе масла и покрышек, который заставил горожан вспомнить о трагедии пятинедельной давности: тогда мощнейший взрыв на складе с аммиачной селитрой унес жизни 190 человек, еще 20 до сих пор числятся пропавшими без вести.
Вести.Ru03:20
3

Путин не обсуждал с Лукашенко размещение российских баз в Белоруссии

Москва, 15 сентября 2020, 08:23 — REGNUM Вопрос российских военных баз в Белоруссии не поднимался в ходе прошедших в Сочи переговоров президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
REGNUM01:23
19

В Абакане в трех школах обнаружили коронавирус

Полную картину в учреждениях образования представила начальник санитарного надзора Роспотребнадзора по РХ Ольга Иванова: "Если говорить отдельно об образовательных учреждениях, то на сегодня (15 сентября) на утро с начала учебного года в 33 образовательных организациях в Хакасии зарегистрировано 57 случаев заболевания, это заносы из семейных очагов".
ИА 1-Line03:39

Кабмин сможет ограничивать цены на лекарства при резком подорожании

Кабмин сможет ограничивать цены на лекарства и медизделия, а также оптовые и розничные надбавки на них в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) или в случае резкого подорожания аптечной продукции.
Российская газета17:30

«Динамо» попросит осуществить проверку судьи Лапочкина на полиграфе

По информации источника, в клубе приняли решение направить жалобу в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по поводу работы главного рефери Сергея Лапочкина запросить его проверку на полиграфе.
Газета.Ruвчера в 21:28