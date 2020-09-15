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REGNUM
REGNUM

Безработным Бурятии выделили ещё 331 млн рублей

Улан-Удэ, 15 сентября 2020, 07:13 — REGNUM Бурятия на выплаты по безработице получит из федерального бюджета около 331,7 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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REGNUM

Безработным Бурятии выделили ещё 331 млн рублей

REGNUM00:13
Интерфакс - Россия

Подмосковье получит 1,3 млрд руб. из федерального бюджета на выплату пособий по безработице

Интерфакс - Россиявчера в 10:30
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Безработным в Пензенской области выделили почти 300 млн руб

ПензаИнформвчера в 01:35
ИА Красная Весна

Для пособий тамбовским безработным понадобились дополнительные средства

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Правительство РФ выделяет еще 35,3 млрд руб на пособия безработным

Деловое.ТВвчера в 02:28
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В Челябинскую область направят 857 миллионов рублей на выплаты безработным

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Urbc.Ru

Правительство РФ выделит Свердловской области 1,4 млрд рублей на выплату пособий по безработице

Urbc.Ruвчера в 00:23

«Динамо» попросило РФС проверить судью Лапочкина на полиграфе

Московское "Динамо" опубликовало заявление, в котором попросило экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) проверить арбитра Сергея Лапочкина на полиграфе по итогам матча 7-го тура РПЛ с "Рубином".
Газета.Ru05:31

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ru04:57
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Россия начала отводить резерв силовиков от границ с Белоруссией

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи.
РЕН ТВ03:56
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Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»

На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Веснавчера в 10:55
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