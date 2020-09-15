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REGNUM
REGNUM

Безработным Бурятии выделили ещё 331 млн рублей

Улан-Удэ, 15 сентября 2020, 07:13 — REGNUM Бурятия на выплаты по безработице получит из федерального бюджета около 331,7 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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Интерфакс - Россия

Подмосковье получит 1,3 млрд руб. из федерального бюджета на выплату пособий по безработице

Интерфакс - Россиявчера в 10:30
Urbc.Ru

Правительство РФ выделит Свердловской области 1,4 млрд рублей на выплату пособий по безработице

Urbc.Ruвчера в 00:23
ИА Красная Весна

Для пособий тамбовским безработным понадобились дополнительные средства

ИА Красная Веснавчера в 05:02
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Правительство РФ выделяет еще 35,3 млрд руб на пособия безработным

Деловое.ТВвчера в 02:28
ПензаИнформ

Безработным в Пензенской области выделили почти 300 млн руб

ПензаИнформвчера в 01:35
Европейско-Азиатские новости

В Челябинскую область направят 857 миллионов рублей на выплаты безработным

Европейско-Азиатские новостивчера в 05:10
Первый областной

На пособия по безработице в России направят еще 35,3 миллиарда рублей

Первый областной13 сентября в 08:15

Трамп пригрозил масштабным ответом на любое нападение со стороны Ирана

Президент США Дональд Трамп пригрозил дать масштабный ответ на любое нападение со стороны Ирана, если власти этой страны захотят отомстить Вашингтону за убийство своего генерала Касема Сулеймани.
Аргументы и Факты00:05
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В Астрахани разыскивают пострадавших от смертельной игры

Следователи обращаются ко всем, кто принимал участие в игре "U19" или пострадал от действий вышеуказанного мужчины, а также к тем, кто помогал Асланукову, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (8652) 23-21-57 – первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю; 8 (8512) 51-03-42 – следственное управление СК РФ по Астраханской области.
Блокнот Астрахань 03:03
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Путин в режиме телеконференции откроет медцентры в Псковской области

Президент России Владимир Путин во вторник в режиме телеконференции откроет два медицинских центра в Псковской области и выслушает доклад о строительства аналогичного медцентра в Туве, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости05:32

В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.
Российская газета03:13
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