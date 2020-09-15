В Астрахани разыскивают пострадавших от смертельной игры

Следователи обращаются ко всем, кто принимал участие в игре "U19" или пострадал от действий вышеуказанного мужчины, а также к тем, кто помогал Асланукову, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (8652) 23-21-57 – первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю; 8 (8512) 51-03-42 – следственное управление СК РФ по Астраханской области.