Правительство РФ выделило еще 35 млрд рублей на выплаты по безработице
Смотрите также
Зеленский заявил о возможном начале беспорядков в ДНР и ЛНР
YouTube представил собственный аналог TikTok
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Омский врач опроверг сообщения Reuters о состоянии Навального
Россия занимает 106 место в мире по смертности от коронавируса
На Украине разгерметизировался газопровод с российским газом
Стало известно о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» ВКС России
В сериале «Сокол и зимний солдат» появился новый персонаж
В России впервые с 31 июля от коронавируса умерли 150 человек
Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией
Центр «Вектор» не выявил значимых мутаций нового коронавируса
Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
Минтранс России подготовил поправки к Правилам дорожного движения
Бронетехника и вертолеты РФ выдвинулись к объектам армии США в Сирии
Вышел трейлер нового «Джеймса Бонда», посвященный главному злодею
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
В России впервые с 31 июля от коронавируса умерли 150 человек
NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию после лечения
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
Уход Лукашенко с поста президента назвали вопросом времени
Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией
Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
Зеленский заявил о возможном начале беспорядков в ДНР и ЛНР
Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
Стало известно о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» ВКС России
На Украине разгерметизировался газопровод с российским газом
Подчеркивается, что данное распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
пресс-служба правительства.
Подробнее о событии
Для пособий тамбовским безработным понадобились дополнительные средства
ИА Красная Веснавчера в 05:02
Мишустин выделил еще 35 млрд рублей на борьбу с безработицей
Московский Комсомолец12 сентября в 08:04
Кабмин одобрил выделение еще 35 млрд рублей на соцвыплаты безработным
Российская газета12 сентября в 06:21