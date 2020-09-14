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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Правительство РФ выделило еще 35 млрд рублей на выплаты по безработице

Подчеркивается, что данное распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
 пресс-служба правительства.
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