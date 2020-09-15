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REGNUM
REGNUM

Безработным Бурятии выделили ещё 331 млн рублей

Улан-Удэ, 15 сентября 2020, 07:13 — REGNUM Бурятия на выплаты по безработице получит из федерального бюджета около 331,7 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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Сиб.фм

Выплаты безработным: правительство выделит 35 млрд рублей на новые пособия

Сиб.фм02:26
vtomske.ru

Томская область получит почти 300 млн руб на выплаты безработным

vtomske.ru13 сентября в 00:30
Интерфакс - Россия

Подмосковье получит 1,3 млрд руб. из федерального бюджета на выплату пособий по безработице

Интерфакс - Россиявчера в 10:30
ИА Красная Весна

Для пособий тамбовским безработным понадобились дополнительные средства

ИА Красная Веснавчера в 05:02
Хакасия

Хакасия получит деньги на выплаты безработным

Хакасия13 сентября в 09:39
Первый областной

На пособия по безработице в России направят еще 35,3 миллиарда рублей

Первый областной13 сентября в 08:15
REGNUM

Безработным Бурятии выделили ещё 331 млн рублей

REGNUM00:13

Штаб Трампа использовал фото российских истребителей в рекламе выборов

Штаб действующего президента США Дональда Трампа в предвыборном ролике призвал поддержать американские войска, использовав на последних кадрах фотографию силуэтов трех солдат, шагающих на закате на фоне российских истребителей, сообщает Politico.
Штаб Трампа использовал фото российских истребителей в рекламе выборов
Ведомости04:53
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Стали известны самые востребованные гаджеты Apple в РФ

Изображение взято с: pxhere.com Если верить данным от Яндекс.Маркета, самыми востребованными устройствами Apple в России являются iPhone 11, AirPods 2 (с зарядным футляром), MacBook Air 13 Mid 2017 и Apple Watch Series 3. Хотя iPad 2019 года выпуска назвали безоговорочным лидером в сегменте планшетов, беспроводные наушники и смарт-часы уступили китайской продукции.
Дни2403:46

Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки

По словам президента НФА Василия Заблоцкого, председатель Банка России Эльвира Набиуллина «пообещала рассмотреть вариант проведения пилотного проекта по реализации нового механизма работы с обращениями граждан».
Ведомости17:13
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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