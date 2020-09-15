Стали известны самые востребованные гаджеты Apple в РФ

Изображение взято с: pxhere.com Если верить данным от Яндекс.Маркета, самыми востребованными устройствами Apple в России являются iPhone 11, AirPods 2 (с зарядным футляром), MacBook Air 13 Mid 2017 и Apple Watch Series 3. Хотя iPad 2019 года выпуска назвали безоговорочным лидером в сегменте планшетов, беспроводные наушники и смарт-часы уступили китайской продукции.