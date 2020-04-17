Общество

Газета.RuГазета.RuБезработным России установили максимальные выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере. Соответствующий документ опубликован на сайте российского кабмина. Выплаты в размере 12 130 рублей полагаются гражданам, потерявшим работу после 1 марта.
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Мишустин подписал указ о максимальных выплатах безработным

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Мишустин ввел максимальные выплаты безработным на три месяца

РБК09:00

Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным

РЕН ТВ08:44

Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным

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Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

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Правительство установило максимальные размеры выплат по безработице

РИА Новости08:58

Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным

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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
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В Крыму ещё три человека заболели коронавирусом

Первый положительный тест на коронавирус получен у мужчины, лежавшего в больнице Армянска, в одной палате с ранее заболевшим.
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Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом

Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
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Путин: пик коронавируса еще не пройден

"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
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Общество

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«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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Наука

Отступивший ледник обнажил в Норвегии оживленную дорогу эпохи викингов

Археологи выяснили, что перевал Лендбрен в горах Норвегии приблизительно с 300 до 1500 годов представлял собой оживленную дорогу для торговцев и пастухов.
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В Петербурге почти 140 медиков лежат в больнице с COVID-19

Ранее о более чем ста заболевших медработниках сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга Напомним, по данным на 16 апреля трое врачей, заболевших COVID-19, находились в реанимации больницы им. С. П. Боткина.
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Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
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Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец

Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
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Президент отреагировал на жалобы владимирского губернатора

Владимир Путин прокомментировал отчет губернатора Владимирской области Владимира Сипягина о мерах по борьбе с коронавирусом в регионе.
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Андрей Червиченко: Может быть, Федун скоро добрякается

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «Спорту День за Днем» предположил, что столичный клуб не сильно пострадает от экономического кризиса.
Спорт день за днем 11:18
Происшествия

Установлены заказчики бунта в российской колонии

Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
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Происшествия

Второй пациент с COVID-19 умер в Калужской области

Пожилой мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в инфекционной больнице Калуги, сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях врио губернатора региона Владислав Шапша.
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Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле

В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице.
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Общество

ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр

В четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил для второго чтения соответствующий правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ".
Интерфакс вчера в 13:51
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
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Футбол

Мостовой о пожертвовании Федуна: «Может, это превратится в модный челлендж. Богатые должны поддержать»

Может, это даже превратится в модный челлендж. Федун мог бы сейчас запустить его среди высших эшелонов общества, было бы неплохо.
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Путин перенес проведение парада Победы

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Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

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NASA заявило об обнаружении похожей на Землю экзопланеты

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Общество

Коронавирус выявлен в 26 районах Нижегородской области

Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 26 районах и округах Нижегородской области по состоянию на 17 апреля.
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Определен лучший фильм для домашнего просмотра

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Лукашенко ответил на коронавирусную критику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил критику в свой адрес по поводу неэффективных мер по борьбе с коронавирусом.
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Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали

25-летний игрок заплатит две тысячи рублей и проведет двое суток под арестом. Инцидент произошел 16 апреля в Новокузнецке.
Lenta.ru 08:52
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Принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным в Лос-Анджелесе

Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Пасхальное воскресенье в Калифорнии.
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Сбежавший от ПНС Ливии сириец рассказал о турецких вербовщиках

Сбежавший от ПНС Ливии сириец опубликовал в Facebook видеообращение к своим соотечественникам, призвав их не доверять турецким вербовщикам, обманом отправляющим жителей САР на войну против ЛНА.
Ридус вчера в 13:28
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Врио губернатора Коми выступил против строительства полигона в Шиесе

Накануне против строительства полигона выступил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
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В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

RT на русском 05:11
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Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
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В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
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