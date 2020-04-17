Общество

Газета.RuГазета.RuБезработным России установили максимальные выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере. Соответствующий документ опубликован на сайте российского кабмина. Выплаты в размере 12 130 рублей полагаются гражданам, потерявшим работу после 1 марта.
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