Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере. Соответствующий документ опубликован на сайте российского кабмина. Выплаты в размере 12 130 рублей полагаются гражданам, потерявшим работу после 1 марта.

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 16

Футбол Бензема не исключает возвращения в «Лион» Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметил, что не против завершить карьеру игрока в «Лионе».

Общество В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации. 346

Общество Количество заболевших коронавирусом в Карелии вновь увеличилось Еще два подтвержденных случая заболевания коронавирусом выявили в Карелии: положительный результат дали пробы, взятые у 51-летней жительницы Петрозаводска и 33-летнего жителя Кондопоги. 2

Кино Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль. 3,3K

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 679

Общество Госдума запретила продажу алкоголя в кафе в жилых домах Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект, согласно которому в России запрещается продажа алкоголя в небольших кафе и барах в жилых домах. 10

Здоровье В Петербурге медики массово заразились коронавирусом За последние сутки в Петербурге резко увеличилось число зараженных коронавирусом. Инфекция была подтверждена у 424 человек. 107

Общество Собянин допустил ужесточение пропускного режима Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1". 738

Наука Полет глайдера Строго говоря, идею самореплицирующихся систем обдумывали еще в 1940-е годы Джон фон Нейман и Станислав Улам.

Общество Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели. 1,3K

Общество Коронавирус выявлен в 26 районах Нижегородской области Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 26 районах и округах Нижегородской области по состоянию на 17 апреля. 103

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 193

Здоровье Создали петицию с требованием уволить главврача РКБ Как сообщает ToDay News Ufa, накануне, 16 апреля, на сайте Change.org разместили петицию об отставке главврача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой в Уфе. 144

Шоу-бизнес Расслабившаяся на карантине Виктория Боня посетовала на лишний вес Известная модель и бизнесвумен Виктория Боня всегда гордилась своей стройной и подтянутой фигурой, которую она поддерживает в форме регулярными физическими нагрузками.