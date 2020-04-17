Общество
Газета.RuБезработным России установили максимальные выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере. Соответствующий документ опубликован на сайте российского кабмина. Выплаты в размере 12 130 рублей полагаются гражданам, потерявшим работу после 1 марта.
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Люди, которые потеряли работу после 1 марта, получат максимальный размер пособия
ГТРК Псковвчера в 05:58
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В Башкирии омбудсмен начала проверку задержания детей полицией
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
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В США зафиксировали тяжелейшую засуху в истории
Lenta.ru 10:58
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Бензема не исключает возвращения в «Лион»
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметил, что не против завершить карьеру игрока в «Лионе».
Чемпионат 14:38
Транспорт
На въезде в Карелию установят КПП из-за коронавируса
Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об ограничении въезда в республику для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12:32
Общество
В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
Общество
Количество заболевших коронавирусом в Карелии вновь увеличилось
Еще два подтвержденных случая заболевания коронавирусом выявили в Карелии: положительный результат дали пробы, взятые у 51-летней жительницы Петрозаводска и 33-летнего жителя Кондопоги.
ИА Республика 12:28
Кино
Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи
Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
ИА InterMedia вчера в 08:37
Политика
Путин заявил о переносе парада Победы
NewInform вчера в 11:09
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Общество
Госдума запретила продажу алкоголя в кафе в жилых домах
Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект, согласно которому в России запрещается продажа алкоголя в небольших кафе и барах в жилых домах.
9111.ru 05:19
Политика
Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах.
РБК 15:09
Здоровье
В Петербурге медики массово заразились коронавирусом
За последние сутки в Петербурге резко увеличилось число зараженных коронавирусом. Инфекция была подтверждена у 424 человек.
Lenta.ru 15:17
Общество
Собянин допустил ужесточение пропускного режима
Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
Здоровье
Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе
По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
OAnews 12:49
Наука
Полет глайдера
Строго говоря, идею самореплицирующихся систем обдумывали еще в 1940-е годы Джон фон Нейман и Станислав Улам.
N+1 вчера в 15:27
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Шоу-бизнес
Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд
Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ 10:54
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
Общество
Коронавирус выявлен в 26 районах Нижегородской области
Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 26 районах и округах Нижегородской области по состоянию на 17 апреля.
Newsroom24 09:21
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru 07:13
Здоровье
Создали петицию с требованием уволить главврача РКБ
Как сообщает ToDay News Ufa, накануне, 16 апреля, на сайте Change.org разместили петицию об отставке главврача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой в Уфе.
ToDay News Ufa 03:24
Шоу-бизнес
Расслабившаяся на карантине Виктория Боня посетовала на лишний вес
Известная модель и бизнесвумен Виктория Боня всегда гордилась своей стройной и подтянутой фигурой, которую она поддерживает в форме регулярными физическими нагрузками.
Bimru.ru 06:12
Происшествия
Пес сбежал и отыскал больницу с умирающим от коронавируса хозяином
В итальянской провинции Пиза собака сбежала из дома и нашла больницу, в которой умирал ее хозяин. Об этом сообщает издание Newsweek.
Lenta.ru 13:07
Происшествия
Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице
Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.
Газета.Ru 10:47